Наблюдатели Алексея Навального, несмотря на отзыв направлений партии «Яблоко», уже прибыли в Чечню

У них есть документы от других кандидатов, заверил глава штаба политика Иван Жданов. По его словам, обстановка сейчас спокойная. Некоторые из наблюдателей уже дошли до участковых комиссий и у них приняли направление, заверил Жданов. В «Яблоке» объяснили отзыв своих направлений беспокойством за безопасность представителей штаба Навального.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфила сказала сегодня «Эху Москвы», что наблюдателям от Навального в Чечне ничего не угрожало. Всего штаб политика направил в Чечню более 50 человек.