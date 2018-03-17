Эксклюзив Эха 16:30, 17 марта 2018
Наблюдатели Алексея Навального, несмотря на отзыв направлений партии «Яблоко», уже прибыли в Чечню
У них есть документы от других кандидатов, заверил глава штаба политика Иван Жданов. По его словам, обстановка сейчас спокойная. Некоторые из наблюдателей уже дошли до участковых комиссий и у них приняли направление, заверил Жданов. В «Яблоке» объяснили отзыв своих направлений беспокойством за безопасность представителей штаба Навального.
В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфила сказала сегодня «Эху Москвы», что наблюдателям от Навального в Чечне ничего не угрожало. Всего штаб политика направил в Чечню более 50 человек.
Комментарии9
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ys171717 17 марта 2018 | 16:37
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
michael_golubchik 17 марта 2018 | 16:39
Сильно, молодцы. Если обеспечат чистых хотя бы несколько участков будет с чем сравнивать.
captain_ 17 марта 2018 | 16:50
Помните принцессу из "Двенадцати месяцев", которая своим указом приказывала, чтобы настала весна и расцвели подснежники?
Пуйло поручил подготовить указ о вхождении РФии в топ-5 экономик мира.
Гггг...
kea 17 марта 2018 | 16:51
michael_golubchik: А представитель другой партии находится под покровительством главного кандидата?
Тогда бояться нечего. Отведут их на образцово-показательный участок, где все от души проголосуют за кого надо.
cite 17 марта 2018 | 16:46
Браво Навальный и его команда, а то, что яблочные сыкуны отцепились может и к лучшему, яснее стало кто чего стоит.
zapadnay 17 марта 2018 | 16:52
cite:
Не просто сгнило, стухло. Вонь идёт...
captain_ 17 марта 2018 | 16:55
19 число. Пуйло.
- Владимир Владимирович, ну что, рванём вперёд?
- Обязательно рванём! В 2024-м! Я обещаю вам это пообещать через 6 лет!
nastawnik_dulo_w 17 марта 2018 | 16:47
"Наблюдатели от Навального"!
А как там поживают наблюдатели от Васи Пупкина и Феди Свистодырочкина?
ansata 17 марта 2018 | 17:00
Достойно уважения.