Партия «Яблоко» отзывает направления для наблюдателей из штаба Алексея Навального, которых должны были отправить в Чечню. Это делается из соображений безопасности, — рассказал «Эху Москвы» руководитель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщев. По его словам, даже более опытные правозащитники в Чечне подвергались очень жестким провокациям.

Наблюдателям Алексея Навального, чьи направления отозвала партия «Яблоко», в Чечне ничего не угрожало. Об этом «Эху Москвы» Москвы рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Партия «Яблоко» свой отказ аргументировала тем, что сотрудники штаба Навального не подготовлены к специфике работы в Чечне.