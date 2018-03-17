Эксклюзив Эха 16:03, 17 марта 2018
«Яблоко» отзывает направления для наблюдателей из штаба Алексея Навального, которых должны были отправить в Чечню
Партия «Яблоко» отзывает направления для наблюдателей из штаба Алексея Навального, которых должны были отправить в Чечню. Это делается из соображений безопасности, — рассказал «Эху Москвы» руководитель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщев. По его словам, даже более опытные правозащитники в Чечне подвергались очень жестким провокациям.
Наблюдателям Алексея Навального, чьи направления отозвала партия «Яблоко», в Чечне ничего не угрожало. Об этом «Эху Москвы» Москвы рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Партия «Яблоко» свой отказ аргументировала тем, что сотрудники штаба Навального не подготовлены к специфике работы в Чечне.
Комментарии15
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barbatos 17 марта 2018 | 16:12
Яблоко это самая бесполезная и полностью дискредитировавшая себя партия. А лично господин Явлинский превратился в шута, похлеще Жириновского и Ксюши ...
preo 17 марта 2018 | 16:25
barbatos: Теперь и самым непонятливым стало ясно чем отличаются пи.д.оры от гомосексуалистов. В "Яблоке" гомосексуалистов нет.
ignachio 17 марта 2018 | 16:28
Яблоко в итоге стало путинской прокладкой. Есть подохрение, что они не смогли собрать 100 тус подписей, их так же зарегистрировали, как Сурайкина и Бабурина.
alexsan_der 17 марта 2018 | 16:54
ignachio: Это просто зарабатывание денег Яблоком и Явлинским. Как известно в последние выборы в ГД Яблоко не преодолело 3% барьер и соответственно не получило госфинансирование. Крупных, да и мелких, спонсоров у Яблока почти не осталось, а избирательная компания стоит денег. Известно, что в первые два дня, как только стало можно перечислять деньги на избирательный счет, тут же накидали 400 млн. Путину, миллионов 100 Жириновскому и поменьше уже не помню точно сколько, Собчак и Явлинскому. Грудинину за эти два дня перечислили 2000 руб. (две тысячи.) Явлинский не участвовал в выборах 2000, 2004 и 2008 годов, потому что понимал, что получит мало голосов и не хотел портить свое политическое будущее. Хотел участвовать в выборах 2012 года, т.к. надеялся собрать весь протестный электорат и взять второе, в крайнем случае третье место, поэтому его и не пустили. Сейчас понятно, что он будет болтаться внизу в пределах статистической погрешности, но тем не менее он идет на выборы, видимо очень нужны деньги.
zapadnay 17 марта 2018 | 16:41
barbatos:
Как удачно сложилось и для ЦИКа, и для Яблока. У первого все будет хорошо по показателям, вторые получат дополнительно - 0,0001%
antikav1 17 марта 2018 | 16:14
Несколько дней назад в городе Сочи один азербайджанский ублюдок убил ребенка - девочку пяти лет. В наших либеральных СМИ про это преступление не сказано ни единого слова. Их гораздо больше беспокоит безопасность наблюдателей за выборами в чеченской выгребной яме.
nernerr 17 марта 2018 | 16:21
antikav1: А про Сочи по ТВ рассказали?
alexsan_der 17 марта 2018 | 16:25
antikav1: А либеральные СМИ - это кто? ЭХО, Новая Газета и Независимая газета? А во всех остальных СМИ этому преступлению уделили достаточно внимания?
ghazaryan_s 17 марта 2018 | 16:20
кадыров: в Чечне все, кто за нашего президента, в полной безопасности.
ivfn 17 марта 2018 | 16:31
ghazaryan_s
Можно подумать ,что в России не грохнут?? Однако.
Сначала верещать "Хватит кормить Кавказ" ,Кадыров -позор России " а потом туда ехать. Кстати сам то Лелик не едет. СТРАШНО!!
А Яблоко их не направляло. ,там кто то из доверенных лиц провернул эту аферу
nernerr 17 марта 2018 | 16:28
Если кто-то не знал:
19.03.2015 08:46 Верховный суд запретил ограничивать территорию страхования
Распространенное условие правил страхования автокаско, исключающее из покрытия территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Чечни признаны Верховным судом незаконными и нарушающими права потребителей.
http://www.asn-news.ru/news/51149
yunik64 17 марта 2018 | 16:29
Проститутки... Политические. А может и не только.
alexsan_der 17 марта 2018 | 16:29
Да ничего бы страшного не случилось, ну подержали бы в отделении до вечера воскресенья, потом извинились и отпустили.
gyvate22 17 марта 2018 | 16:31
Всё, что нужно знать про партию Яблоко и Явлинского.
marek 17 марта 2018 | 16:45
Забавно. А Собчак туда ездила. Нужно было поинтересоваться, под какие гарантии. И журналисты ездили. Правда, вовсе без гарантий. Правозащитников чуть не убили. Но тут т.н. выборы. Памфилова гарантировала безопасность? (хмм...)
А что ж т.н. Яблоко? Пустота на ровном месте.