Муниципального депутата задержали в Петербурге на территории избирательной комиссии
Его обвиняют в том, что он якобы ругался и пытался устроить драку.
Полицейские задержали оппозиционера Даниила Кена на территории одного из петербургских избирательных участков. Правоохранителей вызвал председатель комиссии, который посчитал, что активист хочет устроить драку. По словам самого Кена, он лишь пытался подать документы, чтобы стать членом комиссии с правом совещательного голоса, но его вытолкали за дверь. При этом рядом, на этом же участке, находилось сразу четыре представителя от разных кандидатов в президенты. Они не препятствовали действиям председателя. На данный момент Кен находится в отделении полиции.
Ранее эта же комиссия отказалась регистрировать Даниила Кена на выборы в Законодательное собрание города. После этого оппозиционер принес туда отрезанную голову свиньи.
Комментарии7
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fig__wam 17 марта 2018 | 16:13
Правильно используют советский опыт.
В СССР диссиденты тоже всегда хулиганили: витрины били и прохожих.
kottigr1 17 марта 2018 | 16:16
fig__wam: Разве кто-то ожидал другого от Путина - выходца из рядов ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, уничтоживших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России ? Эти мясники умеют только лгать и убивать..
ignachio 17 марта 2018 | 16:33
В сообщении не указали фамилию свиньи.
ivfn 17 марта 2018 | 16:25
fig__wam:
Отличается Даниил еще и тем, что принципиально не платит налоги. Делает он это по той причине, что не хочет, чтобы эти деньги шли государству. Позиция оппозиционера непонятна, но разве в поступках либерала есть логика?
Уже в этом году 13 мая Кен был задержан в Краснодарском крае сотрудниками полиции. В этом же году участвовал во флешмобе «Кадыров – позор России». То, что Кен сам является позором России, поскольку путается в кругах Касьянова, он, конечно же, не уточняет.
Член ПАРНАСа также выступает за революцию в России и смену правительства. Однако страшно представить, что будет с нашей страной, если во власть придут такая оппозиционные кадры, как Кен. В его арсенале нарушение законов, клевета, стычки с полицией, участие в идиотских митингах и другая оппозиционная деятельность, которая выставляет его не в самом лучшем свете.
Вообщем мерзкий тип,заточенный на скандалы и провокации
wuwer 17 марта 2018 | 16:34
ivfn: Правильно ..Жириновский-1 уже есть...дубль два не нужен
fig_wam 17 марта 2018 | 17:01
ivfn: Ты идиот двавно? небось с рождениЯ, да?
Про Кенва ничего не знгаю, но твой
prostovanya 17 марта 2018 | 16:21
Видать, карма у него такая...