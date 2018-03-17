16:00, 17 марта 2018
Около 150 активистов движения «Солидарность» собралось, чтобы возложить цветы к памятной табличке Бориса Немцова
Около 150 активистов движения «Солидарность» собралось, чтобы возложить цветы к памятной табличке Бориса Немцова, которая накануне была установлена в Москве. Памятную доску установили в пятницу на доме, где жил убитый в феврале 2015 года политик Борис Немцов.
Установка таблички на доме Бориса Немцова – это далеко не основное требование к властям. Об этом сказал политик Алексей Навальный, выступая около мемориальной доски.
Комментарии26
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nanaryfive 17 марта 2018 | 16:12
Я плакать, гаварят табличка уже замироточила букфами - путинуходи.
barbatos 17 марта 2018 | 16:15
nanaryfive: Я тоже разрыдался... В крик ... Да, на кого же ты нас покину-у-у-у-у-ул. Да как же выборы-то да без тебя-я-я-я-я-я-я-я-я ... Да кто же теперь будет Путина руга-а-а-а-а-а-а-а-ать .....
ignachio 17 марта 2018 | 16:22
Кому Пуууууууууууууууууууууууууууууу-тина ругать - найдутся.
Интересно другое - Навальный и Яшин кого-то поставили на шухере? На случай если вдруг появится Ксения Собчак и надо будет срочно удирать, чтобы не застукали вместе.
captain_ 17 марта 2018 | 16:19
ЧЁТАРЖУ
Русский порученец:
https://pbs.twimg.com/media/DYbZTrzWkAAoIaa.jpg
ross1919 17 марта 2018 | 16:13
Цвиточки принимаются только от Каца! Другие букеты приниматься не будут!
shlevet 17 марта 2018 | 16:13
Ну наконец то, а то я уж грешным делом думал, что культ Немцова начинает потихоньку остывать
a8olduin 17 марта 2018 | 16:17
shlevet: Замочили бы яйцеприбивателя Павленского рядом с Кремлём шизики бы на него молились.
captain_ 17 марта 2018 | 16:25
Внуки русских потом спросят
"А ты ходил на те самые выборы?
Соучавствовал в преступлении?
Ты был с ворами в доле или просто идиот?"
Русские, готовьте ответ сегодня – завтра будет поздно...
shlevet 17 марта 2018 | 16:31
captain_:
//Внуки русских потом спросят
"А ты ходил на те самые выборы?...//
Только в толерантных неравнодушных светлолицых семьях внуки задают такие вопросы своим дедушкам и бабушкам.
Во всех остальных НОРМАЛЬНЫХ семьях дети и внуки не судят и не почитают своих родителей и стариков за их политические взгляды
bereshukrasehaivpesch 17 марта 2018 | 16:15
Все что заслужил боря, серую табличку с грязной покрытой трещиной стены.
vlasta64 17 марта 2018 | 16:17
Яшин мелкий болванчик ЦРУ.
gladman__ 17 марта 2018 | 16:17
удивительно как принижается роль Немцова в реформировании общественного строя России, причем принижение именно его поклонниками. Роль Немцова, его мужество, его мысли и идеи - не менее значимы чем, например, Ленина. Вот почему мало таблички, мелко - цветы на мосту, все это не соответствует масштабу личности. Только мавзолей на Красной площади с его телом будет соответствовать его заслугам перед обновленной Россией
nanaryfive 17 марта 2018 | 16:21
gladman__: Перечислите пожалуйста заслуги Немцова перед Россией? Кроме как трахал-малолеток я не помню.
barbatos 17 марта 2018 | 16:22
gladman__: Учитывая, что Ленин был немецким агентом, надписи на соседствующих мавзолеях "ЛЕНИН" "НЕМЦОВ" приобретут истинный смысл ...
gladman__ 17 марта 2018 | 16:26
barbatos: Учитывая, что Ленин был немецким агентом,, надписи на соседствующих мавзолеях "ЛЕНИН" "НЕМЦОВ" приобретут истинный смысл ...
=============
:)) таки и да, но Ленин не был немецким агентом
barbatos 17 марта 2018 | 16:41
gladman__: Ой, да что я слышу - "таки да" !!! Зёма !!! Боже, за что мене такое субботнее шчасчастье, говорить с умным человеком ?! Ну хорошо, ша, согласен, таки да, пусть будет британский, токи вагончик всё же немецкий ... Ой, как я рад, шо ви тут ...
alehan00074 17 марта 2018 | 16:53
barbatos: Специалисты считают, что "цюрихские" мечты Ленина и то что он был так легко завербован немецкой разведкой было вызвано его собственным
безденежьем, поскольку после смерти матери денежные переводы из России
перестали поступать, а зарабатывать себе на жизнь он не умел - что и вызвало
у него обострение шизофрении со сладкими видениями, принимавшими вид
бронированных сейфов швейцарских банков и немецкого золота кайзера....:)))
gladman__ 17 марта 2018 | 16:57
barbatos: и мене ви делаете радость субботнюю
norgemann 17 марта 2018 | 16:26
gladman__: "Роль Немцова, его мужество"
---
Его "мужскую силу" знали его многочисленные жены, любовницы, и другие простигосподи. За эту его сили надо бы не табличку ставить, а большой железный хер.
agl 17 марта 2018 | 16:20
Сколько портянок набежало первыми нагадить. От имени Немцова уже трясетесь.
gladman__ 17 марта 2018 | 16:29
agl: Сколько портянок набежало первыми нагадить. От имени Немцова уже трясетесь.
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ничего, пройдет время и мавзолей Немцова будет стоять на Красной площади заместо Ленина
shlevet 17 марта 2018 | 16:33
agl: //...От имени Немцова уже трясетесь.//
Точно.
От смеха
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 16:22
Вчера кучка, сегодня кучка... А где всенародная скорбь по борысю?
telaviv001 17 марта 2018 | 16:34
liberal_vulgaris: очень скоро жители дома начнут гонять их метлами.
nastawnik_dulo_w 17 марта 2018 | 16:25
Вчера несколько десятков. Сегодня несколько десятков. Вот объективная оценка роли этой трусливой и блудливой "личности" в истории.
sneg1111 17 марта 2018 | 16:32
А активистам "подруг " за счёт закрытого британского совета? Или за свой счёт ?