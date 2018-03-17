Около 150 активистов движения «Солидарность» собралось, чтобы возложить цветы к памятной табличке Бориса Немцова, которая накануне была установлена в Москве. Памятную доску установили в пятницу на доме, где жил убитый в феврале 2015 года политик Борис Немцов.

Установка таблички на доме Бориса Немцова – это далеко не основное требование к властям. Об этом сказал политик Алексей Навальный, выступая около мемориальной доски.