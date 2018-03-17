15:32, 17 марта 2018
В Новокузнецке полиция задержала нескольких волонтеров штаба Навального
Затем более 20 правоохранителей пришли в офис, чтобы изъять компьютерную технику. Свои действия они объяснили расследованием дела о порче баннера одного из кандидатов в президенты. Какое отношение имеет оргтехника штаба к этому инциденту, полицейские пояснить отказались, сообщает издание «Сибирь.Реалии». В штабе Навального считают, что таким образом в Кемеровской области власти пытаются сорвать программу наблюдения за выборами. Например, волонтерам не смогут теперь выдать направления на избирательные участки, так как на изъятых ноутбуках находились необходимые документы.
Комментарии12
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kottigr1 17 марта 2018 | 15:36
РФ. 2018. Путинское Гестапо. обыкновенный фашизм.
tks 17 марта 2018 | 15:54
kottigr1: Эрзац- гибридо- фашизм в СкрепоРейхе. 2014 - 20... ?
her 17 марта 2018 | 16:11
В Новокузнецке полиция задержала нескольких волонтеров штаба Навального
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А нам тут рассказывают о свободных выборах. ::-)
pmasel 17 марта 2018 | 16:52
на изъятых ноутбуках находились необходимые документы
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В 21 веке живем, а что такое "Облако" не знаем? Тем более в штабах Навального, где обыски, как душ - ежедневно. Всю документацию надо зеркалить, а еще лучше вообще не хранить на физических носителях.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 15:54
Дурачки-воблотёры теперь посидят (что прекрасно), а Сисян помашет им рукой с пляжа в эмиратах ;-D
Ничего не изменилось.
ivfn 17 марта 2018 | 16:01
vor_mbh_yo_
ам интереснее есть информация. Лелик собрал своих миньонов 50 человек и хотел послать их в Чечню. ,якобы от Яблока. Вот урод
53 наблюдателя от штаба Навального едут на выборы в Чечню – без специальной подготовки, без осознания рисков, без какой-либо поддержки. Алексей Навальный будет следить за ситуацией из Москвы.
//. Есть 53 добровольца, желающих понаблюдать за выборами в Чечне. Их поездку мы отдельно обсудим завтра с Памфиловой и предложим ей взять на себя гарантии безопасности этих людей. Проблема в деньгах».
Далее Алексей Навальный предложил своим сторонникам собрать 1 миллион рублей на проезд, проживание и питание для наблюдателей.//
Ну ИТД и ИДТ.
Яблоко и КПРФ сказали ,что никого не посылали и что это провокация Лелика
А тем временем в день выборов городской общественный транспорт работает бесплатно.
УЖОС!!!! КОШМАР!!!!!
И куда податься???Вроде как забастовка и бойкот,а тут на тебе подвезут даже .
vtodorol 17 марта 2018 | 16:18
vor_mbh_yo_xaxa: https://cdn2.img.ria.ru/images/149980/81/1499808106.jpg
Подскажи пахану:пусть больше не раздевается, а то блевать охота...
rampa 17 марта 2018 | 16:40
vtodorol: vor_mbh_yo_xaxa: Владимир, не мешайте товарищу. У каждого свои пристрастия. Тов. vor_mbh_yo_xaxa неравнодушен к мужским сисям.
tks 17 марта 2018 | 15:52
У мусоров больше дел нет, окромя как всем кагалом якобы порчу якобы баннера "расследовать"?
Совершено ужаснейшее преступление века, расследование которого безусловно, ещё войдет в анналы мировой криминалистики!
oldcitizen 17 марта 2018 | 16:13
20 штук полицаев занимаются беззакониями. 20 штук! Поистине, численность полиции превысила всякие разумные рамки. Им просто делать нечего. Представляете, месяц прошёл, а ни одного рапорта о задержании, предотвращении и т.д. нет? Ведь сокращать начнут! Что делать то? Но известно, что за преследование Навального похвалят. А в Кузбассе, и подавно!
vtodorol 17 марта 2018 | 16:16
Не...!!! Это не правоохранители !!! Это паразиты...Реальная преступность цветет и пахнет...А этим до неё дела нет.-они сами её множат ..Баннер испортился-чем не повод грабануть офис оппозиции...
ginbin_ 17 марта 2018 | 16:34
Не послушали ментяры бородатую Эллочку.