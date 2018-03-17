В Новокузнецке полиция задержала нескольких волонтеров штаба Навального

Затем более 20 правоохранителей пришли в офис, чтобы изъять компьютерную технику. Свои действия они объяснили расследованием дела о порче баннера одного из кандидатов в президенты. Какое отношение имеет оргтехника штаба к этому инциденту, полицейские пояснить отказались, сообщает издание «Сибирь.Реалии». В штабе Навального считают, что таким образом в Кемеровской области власти пытаются сорвать программу наблюдения за выборами. Например, волонтерам не смогут теперь выдать направления на избирательные участки, так как на изъятых ноутбуках находились необходимые документы.