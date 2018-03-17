15:32, 17 марта 2018
Левый активист из Севастополя Алексей Шестакович, который ранее заявлял о пытках в полиции, покинул Россию
Он сообщил «ОВД-Инфо», что сейчас находится в Херсоне. Ранее он написал в Фейсбуке, что подал в МВД заявление о пытках. 1 марта у Шестаковича провели обыск. Активист рассказал, что сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» избивал его, затем, почти 4 часа он провел на полу в нижнем белье и наручниках. По окончании обыска силовики надели Шестаковичу пакет на голову, в котором он задыхался и перевозили его в таком состоянии. Его также били по ногам и голове. После этого активист был арестован на 11 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов. Речь идет о публикации песен, внесенных в запретный список Минюста.
Комментарии38
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kottigr1 17 марта 2018 | 15:38
Успехов антифашисту !
Гестаповцам Путина - позор !
patrik03 17 марта 2018 | 15:39
Активист рассказал, что сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» избивал его, затем, почти 4 часа он провел на полу в нижнем белье и наручниках. По окончании обыска силовики надели Шестаковичу пакет на голову, в котором он задыхался и перевозили его в таком состоянии...
Давите жидобандру всеми законными средствами.
kriemsdik 17 марта 2018 | 15:42
patrik03: Раньше, в старые времена, от жлобской Москвы тоже бежали на Дон, в Украину, в Литву.
vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 15:49
Ещё один иуда протоптанной дорожкой заработал политическое убежище на продаже Родины.
Ганапольский ему в товарищи ;-D
vasilevich58 17 марта 2018 | 16:16
Скоро в России останутся одни патрики.
demosua 17 марта 2018 | 16:37
vor_mbh_yo_xaxa: это ты какую родину имеешь ввиду, господин? Свою, наверное?
patrik03 17 марта 2018 | 15:50
kriemsdik:
И в наши времена всё говно, рано или поздно всплывает на Украине и через некоторое, находит вечный покой на сраном киевском кладбище.
kriemsdik 17 марта 2018 | 16:35
patrik03: бежали как раз лучшие люди, свободолюбивые. Оставалось крепостное быдло
ignachio 17 марта 2018 | 15:45
"Левый " активист из Крыма находит гостеприимный приют на Украине. Наверняка у него был украинский паспорт, не иначе. Может его даже позовет на аудиенцию "левый" президент Порошенко.
vezdehod 17 марта 2018 | 15:48
Он покинул Родину. которую временно оккупировала Россия.
captain_ 17 марта 2018 | 15:50
Русские, где у вас принимают ставки на выборы русского президента?
Хочу поставить на Пуйла.
Риск сумаcшедший, но чем чёрт не шутит?
max3446 17 марта 2018 | 15:39
Если сбежал, значит точно преступник. А учитывая что в бандеровскую Украину, еще и диверсант похоже
rassvet_12 17 марта 2018 | 15:46
max3446: Херсон это Новороссия, временно акупированная бандеровцами.
raffal 17 марта 2018 | 15:49
rassvet_12:
Фантомы типа "новороссии" и "малороссии" уже давно исключены из политического лексикона. Взамен них регулярно возобновляемые, а с некоторых пор неуклонно расширяемые, санкции.
shlevet 17 марта 2018 | 15:41
Так и представляю себе, окровавленного активиста со сломанными ребрами и с перебитыми ногами, в наручниках и пакете на голове, из последних сил переползающего долгожданную границу к свободному государству
jblack2 17 марта 2018 | 16:19
shlevet: эта версия будет очень удачна при получении политического убежища...
demosua 17 марта 2018 | 16:42
shlevet: воображение у тебя богатое... Или из методичек списал? Ну публике понравилось, смотрю...
point3d 17 марта 2018 | 15:42
Левый активист, террорист, нацист, фашист, исламист, либерал.
Какая разница между этими людоедами?
kottigr1 17 марта 2018 | 15:45
point3d: Разве кто-то ожидал другого от Путина - выходца из рядов ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, уничтоживших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России ?
point3d 17 марта 2018 | 15:48
kottigr1: Конечно, это Путин заливает в глотки водку, кидает асфальт в лужи на дорогах, мочится в лифтах, собирает Вазы кувалдами. Это все Путин.
kottigr1 17 марта 2018 | 15:50
point3d: Вы правы .. ! Путин - это всего лишь один-важный винтик системы под названием мясорубка..
point3d 17 марта 2018 | 15:56
kottigr1: А вы не "винтик" потому что у вас нет возможности. Завтра дай вам возможность, будете точно таким же винтиком. Разве нет?
kottigr1 17 марта 2018 | 15:57
point3d: Мне не нужны Ваши возможности..
point3d 17 марта 2018 | 16:41
kottigr1: Нужны, иначе бы вы не плакались про плохого царя, а вместе с соседями, например покрасили свой подъезд.
demosua 17 марта 2018 | 16:26
point3d:"Левый активист, террорист, нацист, фашист, исламист, либерал. "
левый активист, путинист, коммунист, православнутый, путриот, великодержавник, нацист, фашист. Какая разница между ними? Все людоеды.
socialism 17 марта 2018 | 15:42
Предатель свалил и мало кто в Севастополе о нём сожалеет.
Кому он нужен в России кроме горстки kottigr-ов?
kottigr1 17 марта 2018 | 15:48
socialism: Всё верно ! никто не должен мешать Путину и дальше уничтожать осколок "империи добра-российской Империи".. ! Больше Ада !
piterjanis 17 марта 2018 | 15:43
понятно какой он левый
sbk 17 марта 2018 | 15:51
Тролли на субботнике сегодня?
akustik57 17 марта 2018 | 15:59
Кто нибудь интересовался героями обороны Севастополя ? Винницким хохлом - матрос кошка или киевлянином хирургом Пироговым ? Не говоря о том что защищали Крым всегда те кто проживал в тех местах и уж ни как не липецкие или воронежские ... Не будь у России атомного подводного флота то и Севасополь был бы в ряду с Феодосией к примеру ! Не замерзающие бухты и учебка - отличное место для подвлдников ... но не навсегда ! Из Севастополя уже сегодня молодёжь гонит отставников и старых мусоров дембелей , которых завозили в Крым на дембель ... для них это считалось - попасть к богу за пазуху !
echo_shar 17 марта 2018 | 16:00
Левый? Коммунисты же, вроде, запрещены на Бандеровщине! ))))
akustik57 17 марта 2018 | 16:02
Крым это ЗАПОВЕДНИК ... размещать в Севастополе хоть и учебный атомный реактор - это преступление перед будущими поколениями !
akustik57 17 марта 2018 | 16:10
Во время ВОВ освобождали Крым войска 4 УКРАИНСКОГО ФРОНТА ! А почему и когда были созданы УКРАИНСКИЕ ФРОНТЫ и кем в основном они комплектовались и что должны были освобождать ? Бандерлоги путинские - они и есть бандерлоги а история на то она и история что бы ответить честно на все вопросы не взирая на срок ! Так ведь убогие крымнашисты и новороссийцы ?
jblack2 17 марта 2018 | 16:12
МИД Украины сделал заявление о том, что Крым превращается в горячую точку.
Это конечно фантазии. Но огромадное желание у хунты обострить там обстановку имеется.
Так, что подобные убогие из Крыма будут всячески пиариться некоторыми неразборчивыми СМИ.
emoss 17 марта 2018 | 16:15
Когда в очередной раз слышу что кто-то «сбежал» из России , то уже не удивляюсь. Удивляюсь, что ещё не сбежало все население.
koleg197 17 марта 2018 | 16:15
Шестакович,да еще и левый
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 16:25
И его не пристрелили при переходе границы?
И это после пыток?
Не отравили ничем?
Странно...))
zibex 17 марта 2018 | 16:44
ФСБ никогда не отличалось от гестапо, особенно на оккупированных территориях