Левый активист из Севастополя Алексей Шестакович, который ранее заявлял о пытках в полиции, покинул Россию

Он сообщил «ОВД-Инфо», что сейчас находится в Херсоне. Ранее он написал в Фейсбуке, что подал в МВД заявление о пытках. 1 марта у Шестаковича провели обыск. Активист рассказал, что сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» избивал его, затем, почти 4 часа он провел на полу в нижнем белье и наручниках. По окончании обыска силовики надели Шестаковичу пакет на голову, в котором он задыхался и перевозили его в таком состоянии. Его также били по ногам и голове. После этого активист был арестован на 11 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов. Речь идет о публикации песен, внесенных в запретный список Минюста.