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15:32, 17 марта 2018

Левый активист из Севастополя Алексей Шестакович, который ранее заявлял о пытках в полиции, покинул Россию

Он сообщил «ОВД-Инфо», что сейчас находится в Херсоне. Ранее он написал в Фейсбуке, что подал в МВД заявление о пытках. 1 марта у Шестаковича провели обыск. Активист рассказал, что сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» избивал его, затем, почти 4 часа он провел на полу в нижнем белье и наручниках. По окончании обыска силовики надели Шестаковичу пакет на голову, в котором он задыхался и перевозили его в таком состоянии. Его также били по ногам и голове. После этого активист был арестован на 11 суток по обвинению в распространении экстремистских материалов. Речь идет о публикации песен, внесенных в запретный список Минюста.

Комментарии

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kottigr1 17 марта 2018 | 15:38

Успехов антифашисту !
Гестаповцам Путина - позор !

patrik03 17 марта 2018 | 15:39

Активист рассказал, что сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» избивал его, затем, почти 4 часа он провел на полу в нижнем белье и наручниках. По окончании обыска силовики надели Шестаковичу пакет на голову, в котором он задыхался и перевозили его в таком состоянии...

Давите жидобандру всеми законными средствами.

kriemsdik 17 марта 2018 | 15:42

patrik03: Раньше, в старые времена, от жлобской Москвы тоже бежали на Дон, в Украину, в Литву.

vor_mbh_yo_xaxa 17 марта 2018 | 15:49

Ещё один иуда протоптанной дорожкой заработал политическое убежище на продаже Родины.
Ганапольский ему в товарищи ;-D

vasilevich58 17 марта 2018 | 16:16

Скоро в России останутся одни патрики.

demosua 17 марта 2018 | 16:37

vor_mbh_yo_xaxa: это ты какую родину имеешь ввиду, господин? Свою, наверное?

patrik03 17 марта 2018 | 15:50

kriemsdik:

И в наши времена всё говно, рано или поздно всплывает на Украине и через некоторое, находит вечный покой на сраном киевском кладбище.

kriemsdik 17 марта 2018 | 16:35

patrik03: бежали как раз лучшие люди, свободолюбивые. Оставалось крепостное быдло

ignachio 17 марта 2018 | 15:45

"Левый " активист из Крыма находит гостеприимный приют на Украине. Наверняка у него был украинский паспорт, не иначе. Может его даже позовет на аудиенцию "левый" президент Порошенко.

vezdehod 17 марта 2018 | 15:48

Он покинул Родину. которую временно оккупировала Россия.

captain_ 17 марта 2018 | 15:50

Русские, где у вас принимают ставки на выборы русского президента?
Хочу поставить на Пуйла.

Риск сумаcшедший, но чем чёрт не шутит?

max3446 17 марта 2018 | 15:39

Если сбежал, значит точно преступник. А учитывая что в бандеровскую Украину, еще и диверсант похоже

rassvet_12 17 марта 2018 | 15:46

max3446: Херсон это Новороссия, временно акупированная бандеровцами.

raffal 17 марта 2018 | 15:49

rassvet_12:
Фантомы типа "новороссии" и "малороссии" уже давно исключены из политического лексикона. Взамен них регулярно возобновляемые, а с некоторых пор неуклонно расширяемые, санкции.

shlevet 17 марта 2018 | 15:41

Так и представляю себе, окровавленного активиста со сломанными ребрами и с перебитыми ногами, в наручниках и пакете на голове, из последних сил переползающего долгожданную границу к свободному государству

jblack2 17 марта 2018 | 16:19

shlevet: эта версия будет очень удачна при получении политического убежища...

demosua 17 марта 2018 | 16:42

shlevet: воображение у тебя богатое... Или из методичек списал? Ну публике понравилось, смотрю...

point3d 17 марта 2018 | 15:42

Левый активист, террорист, нацист, фашист, исламист, либерал.
Какая разница между этими людоедами?

kottigr1 17 марта 2018 | 15:45

point3d: Разве кто-то ожидал другого от Путина - выходца из рядов ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, уничтоживших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России ?

point3d 17 марта 2018 | 15:48

kottigr1: Конечно, это Путин заливает в глотки водку, кидает асфальт в лужи на дорогах, мочится в лифтах, собирает Вазы кувалдами. Это все Путин.

kottigr1 17 марта 2018 | 15:50

point3d: Вы правы .. ! Путин - это всего лишь один-важный винтик системы под названием мясорубка..

point3d 17 марта 2018 | 15:56

kottigr1: А вы не "винтик" потому что у вас нет возможности. Завтра дай вам возможность, будете точно таким же винтиком. Разве нет?

kottigr1 17 марта 2018 | 15:57

point3d: Мне не нужны Ваши возможности..

point3d 17 марта 2018 | 16:41

kottigr1: Нужны, иначе бы вы не плакались про плохого царя, а вместе с соседями, например покрасили свой подъезд.

demosua 17 марта 2018 | 16:26

point3d:"Левый активист, террорист, нацист, фашист, исламист, либерал. "
левый активист, путинист, коммунист, православнутый, путриот, великодержавник, нацист, фашист. Какая разница между ними? Все людоеды.

socialism 17 марта 2018 | 15:42

Предатель свалил и мало кто в Севастополе о нём сожалеет.
Кому он нужен в России кроме горстки kottigr-ов?

kottigr1 17 марта 2018 | 15:48

socialism: Всё верно ! никто не должен мешать Путину и дальше уничтожать осколок "империи добра-российской Империи".. ! Больше Ада !

piterjanis 17 марта 2018 | 15:43

понятно какой он левый

(комментарий скрыт)

sbk 17 марта 2018 | 15:51

Тролли на субботнике сегодня?

akustik57 17 марта 2018 | 15:59

Кто нибудь интересовался героями обороны Севастополя ? Винницким хохлом - матрос кошка или киевлянином хирургом Пироговым ? Не говоря о том что защищали Крым всегда те кто проживал в тех местах и уж ни как не липецкие или воронежские ... Не будь у России атомного подводного флота то и Севасополь был бы в ряду с Феодосией к примеру ! Не замерзающие бухты и учебка - отличное место для подвлдников ... но не навсегда ! Из Севастополя уже сегодня молодёжь гонит отставников и старых мусоров дембелей , которых завозили в Крым на дембель ... для них это считалось - попасть к богу за пазуху !

echo_shar 17 марта 2018 | 16:00

Левый? Коммунисты же, вроде, запрещены на Бандеровщине! ))))

akustik57 17 марта 2018 | 16:02

Крым это ЗАПОВЕДНИК ... размещать в Севастополе хоть и учебный атомный реактор - это преступление перед будущими поколениями !

akustik57 17 марта 2018 | 16:10

Во время ВОВ освобождали Крым войска 4 УКРАИНСКОГО ФРОНТА ! А почему и когда были созданы УКРАИНСКИЕ ФРОНТЫ и кем в основном они комплектовались и что должны были освобождать ? Бандерлоги путинские - они и есть бандерлоги а история на то она и история что бы ответить честно на все вопросы не взирая на срок ! Так ведь убогие крымнашисты и новороссийцы ?

jblack2 17 марта 2018 | 16:12

МИД Украины сделал заявление о том, что Крым превращается в горячую точку.
Это конечно фантазии. Но огромадное желание у хунты обострить там обстановку имеется.
Так, что подобные убогие из Крыма будут всячески пиариться некоторыми неразборчивыми СМИ.

emoss 17 марта 2018 | 16:15

Когда в очередной раз слышу что кто-то «сбежал» из России , то уже не удивляюсь. Удивляюсь, что ещё не сбежало все население.

koleg197 17 марта 2018 | 16:15

Шестакович,да еще и левый

monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 16:25

И его не пристрелили при переходе границы?
И это после пыток?
Не отравили ничем?
Странно...))

zibex 17 марта 2018 | 16:44

ФСБ никогда не отличалось от гестапо, особенно на оккупированных территориях

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