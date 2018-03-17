Хакер Эдриан Ламо, выдавший ФБР информатора Викиликс Челси Мэннинг, найден мертвым в своем доме в Канзасе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец 37-летнего взломщика компьютерных сетей.

Причины смерти Ламо пока не названы — тело нашли соседи. Марио Ламо, отец известного после взлома компьютерных сетей Microsoft и New York Times хакера, сообщил: «Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном». Ламо называли «Бездомным хакером» — свое ремесло он не оставлял ни на минуту, но публичную известность поучил после того, как в 2010-м году сообщил американским властям, что секретные материалы о действиях американских военных в Ираке, были переданы Викиликс Брэдли Мэннингом. Тот в частной переписке с Ламо сообщил ему, что именно он был тем человеком, который сотрудничал с Викиликс и передал группе Джулиана Ассанжа более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся ударов американской авиации. Ламо обратился с этим в ФБР. Мэннинга арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы. Там экс-военный сменил пол, а в прошлом году вышел на свободу. Одним из своих последних указов, уже накануне инаугурации Трампа, Челси Мэннинг помиловал Барак Обама. Что касается Ламо, то в хакерской среде его считали человеком всегда стремившимся получить свою долю славы и при этом – живущим в своем внутреннем мире. Помимо рассекречивания Мэннинга он был известен успешными атаками на Yahoo, Citigroup, Bank of America и Cingular.

После скандала вокруг досье Мэннинга, Эдриан Ламо вел уединенный образ жизни, выступал с лекциями в учебных заведениях и публиковал статьи как публицист.