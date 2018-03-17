Хакер Эдриан Ламо, выдавший ФБР информатора Викиликс Челси Мэннинг, найден мертвым в своем доме в Канзасе
Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец 37-летнего взломщика компьютерных сетей.
Причины смерти Ламо пока не названы — тело нашли соседи. Марио Ламо, отец известного после взлома компьютерных сетей Microsoft и New York Times хакера, сообщил: «Ушел яркий ум и сострадательная душа. Он был моим любимым сыном». Ламо называли «Бездомным хакером» — свое ремесло он не оставлял ни на минуту, но публичную известность поучил после того, как в 2010-м году сообщил американским властям, что секретные материалы о действиях американских военных в Ираке, были переданы Викиликс Брэдли Мэннингом. Тот в частной переписке с Ламо сообщил ему, что именно он был тем человеком, который сотрудничал с Викиликс и передал группе Джулиана Ассанжа более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся ударов американской авиации. Ламо обратился с этим в ФБР. Мэннинга арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы. Там экс-военный сменил пол, а в прошлом году вышел на свободу. Одним из своих последних указов, уже накануне инаугурации Трампа, Челси Мэннинг помиловал Барак Обама. Что касается Ламо, то в хакерской среде его считали человеком всегда стремившимся получить свою долю славы и при этом – живущим в своем внутреннем мире. Помимо рассекречивания Мэннинга он был известен успешными атаками на Yahoo, Citigroup, Bank of America и Cingular.
После скандала вокруг досье Мэннинга, Эдриан Ламо вел уединенный образ жизни, выступал с лекциями в учебных заведениях и публиковал статьи как публицист.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rassvet_12 17 марта 2018 | 15:10
Придумают а потом объявят причину смерти. Ставлю на " Новичёк" или собачий ошейник.
gogon 17 марта 2018 | 15:25
rassvet_12: и почему это я даже не сомневаюсь в том на кого возложат вину???
fig__wam 17 марта 2018 | 16:05
gogon: Видимо Мэнниг пользовался большой любовью в тюрьме раз сменил пол, чтобы в женское отделение перевестись.
Особенно его негры любили и латиноамериканцы.
dataan 17 марта 2018 | 16:10
Гы. Предателей щёлкают как орешки. Гы
fig_wam 17 марта 2018 | 16:17
dataan: каких, дурачок?
preo 17 марта 2018 | 15:11
После смерти Олега Табакова прошло три дня, и теперь я позволю себе высказаться.
Режиссёры, худруки, дирижёры – те из них, кто всё понимают, но в жизни всегда ведут себя "прилично".
Они делают отличные спектакли, играют концерты, ставят классические пьесы, где талантливо, а иногда гениально постулируется, что со злом надо бороться, что герои – те, кто идут в бой за идеал, зная, что шансы на победу ничтожны, и что трусость – главный из пороков.
Режиссёры прочувствованно воплощают эти мысли на сцене. Оживляют тексты, пробиваются сквозь столетия, возвращают нам переживания Гамлета и Прометея, делают это так, что страдания мифологического даже для современников Эсхила персонажа для нас, живущих двадцатью шестью веками позже в абсолютно иных реалиях, становятся родными и близкими.
Не веря в произносимое, невозможно сделать гениальный спектакль. Как невозможно гениально сыграть музыку, если она не трогает музыканта.
Когда их спрашивают: "Как же так? Ведь это вы ставили эту пьесу, сняли этот фильм, вы же "чувства добрые" пробуждали. Честность, смелость, стойкость. И у Вас получалось. Вы так талантливо осуждаете властную сволочь пятисотлетней давности, а живую, сегодняшнюю, творящую ровно тоже самое – нет?! Вот же она! А вот люди, хорошие люди, живые – что от неё страдают и гибнут?
А некоторые из вас даже подписи в поддержку властной сволочи ставят под коллективными холопскими письмами..."
И они отвечают: "За мной – театр, актёры, коллектив, я должен думать о них".
Основная функция искусства – не воспитательная, а эстетическая. Но если ты "чувства добрые" в народе пробуждаешь, должен верить в то, что делаешь. Ты обречён на искренность. Иначе постановка не может получиться хорошей.
И это возвращает нас к написанному в начале.
Нет, друзья: театр, коллектив, актёры – это не оправдание подлости и трусости. Его гуманистическая функция прямо противоположна.
Иначе рак лицемерия пожирает вас изнутри, и вы ставите "Утомлённые солнцем 2: Предстояние".
Алекс Синодов
grizzlybear 17 марта 2018 | 15:48
preo:
"Основная функция искусства – не воспитательная, а эстетическая..."
Это как это?
Искусство ради чистой эстетики? Тогда останется только синхронное плавание, художественная гимнастика и журнал Vogue.
neyexo 17 марта 2018 | 15:12
Ледоруб?
glebbalbesov 17 марта 2018 | 15:15
neyexo: : Кирка из Майнкрафта.
arkadia_1 17 марта 2018 | 15:31
Умер, так и хрен бы с ним. Нам то что с того.
glebbalbesov 17 марта 2018 | 16:00
arkadia_1: Ну как бы он типа того стукачок был. Могут тоже на Путина свалить.
sekretniy_fizik 17 марта 2018 | 15:35
neyexo: Скорее сам(а) Мэннинг. Как в том анекдоте про репку : "Посадил дед репку... Вышел Репа с зоны и порезал деда". А этот(эта) Мэннинг мог(ла) ему и жесткий диск забить куда-нибудь. И вообще пошла просто какая то эпидемия смертей шпионов и стукачей у англосаксов. Что не может не радовать все прогрессивное человечество. Верно, Эхо?
paulik69 17 марта 2018 | 15:23
«Уединенный образ жизни» и «выступал с лекциями»? Свми понимаете, что пишете?
А вобщем-то собаке собачья смерть. И плевок на могилу.
ze_danil 17 марта 2018 | 15:30
paulik69: ага
"это не мы, но так будет с каждым"
wrongway1 17 марта 2018 | 15:34
Поскользнулся. Упал. Потерял сознание..врач уже не нужен
bratmitka 17 марта 2018 | 15:30
Как вы это делаете, посоны?)))
vmotor 17 марта 2018 | 15:44
Стукач. Ну.. а чего он хотел ?
sg76g 17 марта 2018 | 15:46
Новичок в электронном виде пришел к нему на почту..
tks 17 марта 2018 | 15:56
Заигрался с мордорашками.
laotszy 17 марта 2018 | 16:07
Могут же-когда захотят!
abuvgrobu 17 марта 2018 | 16:15
В США и без полония мрут. Их просто убивают , не заморачиваясь на мнение извне.
epynda 17 марта 2018 | 16:16
Путин ????????
Новичок ?????
Полоний ????
Ледоруб ????
Или, просто, укол зонтиком ???
needroid 17 марта 2018 | 16:25
НовичОк?
dyymm 17 марта 2018 | 16:32
Когда кровавого тирана Трампа будем свергать?
sergoder172 17 марта 2018 | 16:36
Вот это и называется - настоящие бойцы! Все остальное - фуфло!