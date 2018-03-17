Представители ОНК посетили фигуранта дела о терроризме Филинкова в СИЗО 6, который пока содержится в камере карантина
Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили фигуранта дела о терроризме, левого активиста Виктора Филинкова в СИЗО N 6, который содержится в камере карантина, где достаточно комфортно, однако в дальнейшем ситуация может ухудшиться. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК Ленинградской области Анна Оснач.
«Нам удалось вчера посетить Филинкова, сейчас он помещен в камеру карантина на несколько дней. Камера просторная на 16 мест, в данный момент находится там 13 человек. Мы с коллегой убедились в том, что нет никаких следов насилия и повреждений на теле Филинкова. Он отметил, что ему пока достаточно комфортно, и никакие права его не нарушались при переводе в СИЗО Горелово. На сегодняшний день при лимите 1250 мест, в СИЗО N6 уже существует переполнение — там находится 1400 человек. Мы, конечно, будем следить, чтобы он попал более в комфортные условия «, — рассказала она.
В свою очередь, А.Оснач добавила, что в понедельник правозащитники намерены звонить председателю ОНК Ленинградской области Ольге Елагиной, чтобы утонить, куда переведут Филинкова, а также узнать о его физическом состоянии, «номер корпуса и наполнение в камере».
По словам правозащитницы, В.Филинков также не понимает, на каком основании его перевели из одного СИЗО в другое. «По бумагам речь шла об оптимизации».
Левый активист Виктор Филинков был арестован в Санкт-Петербурге на два месяца по подозрению в участии в террористическом сообществе. Сам Филинков утверждал ранее, что силовики применяли к нему пытки и добивались признательных показаний.
Комментарии5
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kottigr1 17 марта 2018 | 15:12
После того как представители ОНК зажали заключенным пальцы в тиски, он наконец-то признался, что никаких пыток к нему не применялось..
rassvet_12 17 марта 2018 | 15:14
Чего сегодня откушать изволил господин Филинков? Что на дессерт давали?
ivfn 17 марта 2018 | 15:29
rassvet_12:
//Мы, конечно, будем следить, чтобы он попал более в комфортные условия «, — рассказала она. //
А остальные что?
Филинков мутная личность. Сам житель Казахстана ,жена в киеве ждет ,все глазки просмотрела,а воду мутит в России.
ignachio 17 марта 2018 | 15:57
Упустил врзможность. Если бы написал заявление, что его обманул Грудинин, могли бы изменить меру на подписку, а то и дело прекратить.
nernerr 17 марта 2018 | 16:17
Накануне Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова побывала в спецприёмнике УВД в Екатеринбурге. Омбудсмен встретилась со всеми арестованными, привлечёнными к административной ответственности. Всего там находился 41 человек.
В отдельной камере спецприёмника находился Сергей Тиунов, объявивший сухую голодовку. Суд недавно назначил ему 15 суток ареста за то, что он отказался свернуть плакат против Путина. С плакатом екатеринбуржец ходил по городу 6 марта, в день визита президента в Екатеринбург.
Он рассказал Татьяне Мерзляковой, что у него юридическое образование и он уверен, что не допускал никаких нарушений закона, а решение суда считает незаконным.
— После освобождения из учреждения намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и не сомневается в своей победе. Мерзлякова попыталась убедить Тиунова, что объявленная им голодовка лишена смысла, акция не может привести к отмене принятых решений, не повлияет на результат рассмотрения жалобы в Европейском суде. Однако он не намерен прекращать акцию протеста, поскольку убеждён, что таким образом продолжает борьбу, даже находясь в спецприёмнике, — рассказали в аппарате Уполномоченного.
Во время голодовки скорая отвозила оппозиционера в психиатрическую больницу. Врачи объяснили это тем, что консультация была необходима, поскольку отказ от питания и воды наносит вред здоровью.
— После обследования психиатрами Тиунов был возвращён в спецприёмник. Сотрудники учреждения пытаются уговорить его прекратить акцию протеста, внимательно следят за состоянием здоровья, которое пока опасений не вызывает. Машина скорой помощи вызывалась правозащитнику уже четыре раза, — пояснили в ведомстве. — Татьяна Георгиевна оставила Тиунову угощение на случай, если он примет решение о прекращении голодовки.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-53661171.html