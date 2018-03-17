Представители ОНК посетили фигуранта дела о терроризме Филинкова в СИЗО 6, который пока содержится в камере карантина

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили фигуранта дела о терроризме, левого активиста Виктора Филинкова в СИЗО N 6, который содержится в камере карантина, где достаточно комфортно, однако в дальнейшем ситуация может ухудшиться. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК Ленинградской области Анна Оснач.

«Нам удалось вчера посетить Филинкова, сейчас он помещен в камеру карантина на несколько дней. Камера просторная на 16 мест, в данный момент находится там 13 человек. Мы с коллегой убедились в том, что нет никаких следов насилия и повреждений на теле Филинкова. Он отметил, что ему пока достаточно комфортно, и никакие права его не нарушались при переводе в СИЗО Горелово. На сегодняшний день при лимите 1250 мест, в СИЗО N6 уже существует переполнение — там находится 1400 человек. Мы, конечно, будем следить, чтобы он попал более в комфортные условия «, — рассказала она.

В свою очередь, А.Оснач добавила, что в понедельник правозащитники намерены звонить председателю ОНК Ленинградской области Ольге Елагиной, чтобы утонить, куда переведут Филинкова, а также узнать о его физическом состоянии, «номер корпуса и наполнение в камере».

По словам правозащитницы, В.Филинков также не понимает, на каком основании его перевели из одного СИЗО в другое. «По бумагам речь шла об оптимизации».

Левый активист Виктор Филинков был арестован в Санкт-Петербурге на два месяца по подозрению в участии в террористическом сообществе. Сам Филинков утверждал ранее, что силовики применяли к нему пытки и добивались признательных показаний.