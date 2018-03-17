Ответные меры российского МИДа в отношении британских дипломатов не меняют позицию Лондона по «делу Скрипаля»
Это дали понять в Форин-офисе.
В свежем заявлении британского МИДа подчеркивается: «У Лондона нет разногласий с народом России» – разрыв диалога с Москвой не в национальных интересах Соединенного Королевства, однако Кремль обязан выполнять международные обязательства и нести ответственность за свои действия. Случившееся в Солсбери Великобритания продолжает считать покушением на убийство двух человек, ответственность за которое – при отсутствии альтернативного заключения – несет именно Россия. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что высылка дипломатов, прекращение деятельности Британского Совета и закрытие генконсульства в Петербурге стало ожидаемой реакцией со стороны России. Совет национальной безопасности Соединенного Королевства, тем временем, уже в начале новой недели обсудит дальнейшие шаги, связанные с расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Сегодня стало известно, что офицеры британской полиции намерены связаться с россиянами, получившими убежище в Соединенном Королевстве, и обсудить с ними вопросы личной безопасности.
Комментарии54
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fire1966 17 марта 2018 | 15:03
Вреда от этого предателя меньше, чем от патриотов воров-друганов путинских вывозящих путриотично миллиарды с родины!)) упоротому фюреру путину рисующему мультики как он наносит ядерный удар по Флориде совершенно ничего не стоит отдать приказ на отравление такого же мусора-путриота как он сам! Он еще тысячи баранов пошлет на пушечное мясо! Лишь бы его ПУТРИОТИЧНЫЕ счета и миллиарды были целы в оффшрах на Западе. Маньяк вор путин очень опасен! для своего стада в первую очередь! Фюрер путин сам тож предатель! офицер "сбежал со службы в лихие для родины годы" в торговлю к Собчаку!)))!!! барыга фюрер)))
patrik03 17 марта 2018 | 15:12
Ответные меры российского МИДа в отношении британских дипломатов не меняют позицию Лондона по «делу Скрипаля»...
Само собой, ведь позиция Лондона по "делу Скрипаля" не юридическое дело, основанное на свидетельствах и фактах, а политическая позиция основанная на конъюнктурных соображениях и что бы там не показали материалы следствия, Москва уже назначена виновной.
kripto2018 17 марта 2018 | 15:13
patrik03: ....Цитата - "В Москве рассчитывали, что никто не обнаружит следы "Новичка"" – создатель вещества
"Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.
Вил Мирзаянов также объяснил, как было выявлено это вещество..." необходимо иметь доступ к "мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений". Таким образом проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью."
Цитата..........."— Я знаю, что в России сейчас утверждают, будто бы партии «Новичка» могли сохраниться в бывших республиках СССР, но это чушь. Если где-то и был чистый «Новичок», он уже давно разложился. А для создания его компонентов нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры, которые есть лишь в нескольких странах." ///////////
kripto2018 17 марта 2018 | 15:20
kripto2018: только Путину выгодно это отравление
1. Нужно усиливать риторику для лохов ,что нас окружают только враги. Иначе падает рейтинг
2. Утверждать что России это не выгодно, сейчас. Зачем мы мол сами себя будет подставлять. Логика простая - ведь любой убийца или вор не будет убивать и красть ,чтобы все думали на него
sg76g 17 марта 2018 | 15:27
kripto2018: нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры
... которые находятся в 10 км от места отравления. Все верно
evgolius7 17 марта 2018 | 15:34
Путин и Мей. Кто из них баба?
Ну судя по тому сколько злобы у кремля по поводу Мей...., сильно она видать достала нашу шушеру.
Железная тетка.
vikwlad 17 марта 2018 | 15:49
Высылка российских дипломатов из Великобритании может и не такая уж большая беда, но это очередной и чувствительный удар по репутации кремлёвских недоумков.
ignachio 17 марта 2018 | 15:53
Ответные меры... Настоящие ответные меры - обвинение Великобритании в покушении с использованием ОВ. Преступление совершено на ех территории, а где доказательства, что они не замешаны? Выслать не рядовых дипломатов, а посла. Это были бы меры.
antiboh 17 марта 2018 | 16:01
evgolius7: Этточно, *йца в наличии...))
kripto2018 17 марта 2018 | 15:48
sg76g: прочти умного человека еще раз..он обьяснил для лохов как определили англичане чем был отравлен скрипаль
werton 17 марта 2018 | 15:54
sg76g: что находится в 10 километрах? Чего ты гонишь? Иди проспись. И почему каждый лох считает себя умнее производителя отравляющего вещества?)))
laksap 17 марта 2018 | 15:47
kripto2018:
Меня смущает то, что быстро было обнаружено точное название, место происхождения и антидот.
Настолько быстро - не существующий газ????
kripto2018 17 марта 2018 | 15:52
laksap: Как может смущать то что название вещества было опубликовано в книге производителе давным дано?)) Там же указана формула)) Англичане лишь индефицировани вещество по этим данным и по БИБЛИОТЕКЕ веществ)
shmuel63 17 марта 2018 | 16:22
laksap: "Новичок" образует отдельный класс нервно-паралитических ядов - только у него присутствует специфическая связь атомов фосфора и азота - ее и обнаружили при масс-спектроскопии. Никакого специфического антидота, насколько известно, для "Новичка" нет. Лечат симптоматику и последствия.
yuxs 17 марта 2018 | 15:15
Лондон озвучил сумму, украденную Путиным в России. Названа цифра в 300 миллиардов долларов. Британский премьер-министр Мэй пообещала рассказать о масштабах коррупции Путина.
Одной из мер, которая будет применена властями Британии против агрессивной России, станет расследование коррупционных преступлений путинского режима. С таким заверением выступила премьер-министр Тереза Мэй.
Лондон намерен нанести мощный удар по Кремлю, посмевшему применить химическое оружие на территории Британии. Помимо высылки русских шпионов- дипломатов, замораживании активов, списка Магнитского и прочего, Лондон также намерен ударить по основе режима - коррупции.
Это станет наказанием за химическую атаку с применением оружия массового поражения против Сергея Скрипаля, его дочери и еще более 20 жителей городка Солсбери.
На экстренном заседании один из британских парламентариев заявил, что Лондону известно о том, что Путин за 18 лет правления “украл у собственного народа свыше 300 миллиардов долларов”.
Он поинтересовался у Мэй, готово ли британское правительство “участвовать в разоблачении его богатств”.
Премьер-министр ответила ему положительно. “Да, эти инструменты мы намерены использовать”, - заявила Мэй, уточнив, что этот процесс будет соответствовать верховенству права. Она также добавила, что расследование затронет не только Путина, но и его ближайшее окружение.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос – А почему Англия и другие страны Запад, зная о крупномасштабном воровстве Путина и его банды, о чудовищной коррупции и терроризме путинского режима 18 лет потворствовала ему?
Ответ может быть только один – страны Запада, и в первую очередь Англия, имели свою долю от наворованного в России и всполошились только после того, как «жаренный петух» в очередной раз клюнув им в одно место в их собственном доме, продемонстрировал, что Путин и его банда считают себя хозяевами фактически купленной ими Европы.
alehan00074 17 марта 2018 | 15:16
Когда британцы весьма эллегантно и эффективно организовали убийство неугодного им русского императора Павла 1 (хотя какой он русский?:) и назначили на его место Александра. Могут повторить....:))))
sg76g 17 марта 2018 | 15:29
alehan00074: хотя какой он русский?
Он сын Российского Офицера, чтоб ты знал, шенок!!
> Могут повторить
Пока у них получается травить только подданые Ебиного Сраколевства..
alehan00074 17 марта 2018 | 16:58
sg76g: польский шляхтич понятовский oтпендюрил захудалуо немецкую принцессу фике, взявшую в православии имя Екатерина... И вот так появился сыночек Павел. Учи историю, сопляк!
captain_ 17 марта 2018 | 15:30
Завтра Пуйло получит мандат от населения РФ на глобальную неконвенциональную войну - последствия которой невозможно ни планировать, ни оценить.
Это главный смысловой итог так наз. "выборов 18 марта 2018 года". Аминь!
shlevet 17 марта 2018 | 15:56
captain_: //Завтра Пуйло получит мандат от населения РФ...//
Получит завтра Пуйло мандат от населения или нет, это вовсе никак не меняет того, что ты на своей новой родине так и не нашел достойной работы и продолжаешь кормиться здесь на нашем форуме.
Но если это помогает тебе выжить, я не против, каждый зарабатывает так, как может
=)):-)
prade 17 марта 2018 | 16:34
patrik03: "позиция Лондона по "делу Скрипаля" не юридическое дело"
Подавай в международный суд и оправдай себя, если считаешь, что ты прав и не имеешь отношения к этому преступлению..
captain_ 17 марта 2018 | 15:33
Русские, где у вас принимают ставки на выборы русского президента?
Хочу поставить на Пуйла.
Риск сумаcшедший, но чем чёрт не шутит?
putkaput001 17 марта 2018 | 15:07
Плешивый всех достал и даже Небеса, и начали творится чудеса-вот в Сирии зажмурился отряд каких-то там пригожинских солдат,вот мидаки,что в Аргентине спалились на посольском кокаине,а вот и казус белли случился вдруг в британском Солсбери,и если Небеса взялись за дело,то кремлюкам спокойно жить осталось лишь неделя,потом GAME OVER и всё- завоет на болотах кремлёвское жульё...
rus095 17 марта 2018 | 15:08
ну конечно... кстати Россия должна ввести санкции против Англии за то что они в 1908 году взорвали над Россией тунгусский метеорит. Это явно они- больше некому! Вон до сих пор не смогли англичане предоставить доказательства ,что это сделали не они!
kottigr1 17 марта 2018 | 15:10
rus095: Странно... Прошло уже достаточно много времени, а Кремль так по сию пору и не смог всем доказать, что не причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.. Значит это действительно так..
velbkeirf1 17 марта 2018 | 15:16
kottigr1: а презумпция невиновности хохло-троль?
kottigr1 17 марта 2018 | 15:20
velbkeirf1: Вы обвиняете англичан во вранье ?..а презумпция невиновности путинский глист?
venezianez49 17 марта 2018 | 15:49
kottigr1:
Доказывать обязаны те, кто обвиняет (англичане), а не те, кто ни в чём не виновен.
kottigr1 17 марта 2018 | 15:52
venezianez49: Англичане уже предъявили Кремлю доказательства.. Докажите, что это не так.
homa_brutt 17 марта 2018 | 16:08
kottigr1: /Англичане уже предъявили Кремлю доказательства.. /
Это какие же??? " С большой долей вероятности" и "А кто,как не Путин"? Это да,это пригвоздили!!!
Прикольно слышать,как голосят все эти провокаторы: "А вы докажите,что не виноваты"!...
kottigr1 17 марта 2018 | 16:10
homa_brutt: Где у Вас, кроме бессмысленных отговорок, доказательства, что Кремль не причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.. ? Значит это действительно так..
homa_brutt 17 марта 2018 | 16:21
kottigr1: Либо я ничего не смыслю в юриспруденции, либо изначально подозреваемому предьявляют доказательство виновности, а не наоборот. Не?
kottigr1 17 марта 2018 | 16:22
homa_brutt: Всё верно.. Англичане уже предъявили Кремлю доказательства.. Докажите, что это не так.
homa_brutt 17 марта 2018 | 16:26
kottigr1: /доказательства, что Кремль не причастен к отравлению.../
Кремль заявил,что все запасы ОВ были уничтожены в присутствии международных наблюдателей. Обвиняющая сторона,напротив,не привела НИ ОДНОГО прямого доказательства,что данное ОВ (так до конца и не понятна его классификация) произведено и применено именно Россией. Опять одня какаято бредовня на тему "Путин нам не нравится,значит точно он"...
kottigr1 17 марта 2018 | 16:31
homa_brutt: "Новичок" не входил в список уничтоженных запасов ХО и об этом заявил сам Кремль. Предлагаете им не верить ? Вы кого здесь хотите обмануть ?
Где у Вас, кроме бессмысленных отговорок, доказательства, что Кремль не причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.. ?
homa_brutt 17 марта 2018 | 16:37
kottigr1: Во-первых. "Новичок",судя по всему,существует только в воспалённых мозгах Мэй и давно сдристнувшего Мирзояна.
Во-вторых. Обьясните мне кто-нибудь смысл данной операции. Накануне выборов,диким образом,в отношении какого-то давно забытого хмыря???
kottigr1 17 марта 2018 | 16:39
homa_brutt: Если путинисты могли сбить Боинг, напасть на Украину, оккупировать Крым, обокрасть россиян.. то бессмысленно искать логику в их поступках..
homa_brutt 17 марта 2018 | 16:47
kottigr1: Вышеприведённые "аргументы" сами по себе требуют доказательств, а не декларирования в виде страшилок. Тем более они никак не явлются доказательствами причастности Путина к теракту.
canes 17 марта 2018 | 15:09
путин, когда отдавал приказ об убийстве Скрипаля, думал, что всё проскочет, как с MH17, как с Крымом, как с кокаином в Латинской Америке, а вот и облом...
velbkeirf1 17 марта 2018 | 15:11
Сегодня стало известно, что офицеры британской полиции намерены связаться с россиянами, получившими убежище в Соединенном Королевстве, и обсудить \\\\\\\\\\
Огласите пож-ста весь список
shlevet 17 марта 2018 | 15:12
"дело Скрипаля" ещё даже и на меридиан не приблизилось к концу, а на острове уже назначили ответственных
zztop1960 17 марта 2018 | 15:13
Великодержавные понты угробили Российскую империю и СССР , но это не послужило уроком , опять началась имперская распальцовка , опять на грабли
nikvol 17 марта 2018 | 15:20
zztop1960: Великодержавные понты угробили Российскую империю и СССР
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Российскую империю и СССР угробили несеквестированные вовремя продажные элиты.
arkadia_1 17 марта 2018 | 15:45
Ну какая еще имперская распальцовка. Это боярышник в ссаных штанах. Которых америкосы за 15 минут 215 штук заколбасили.
nikvol 17 марта 2018 | 15:17
В свежем заявлении британского МИДа подчеркивается: «У Лондона нет разногласий с народом России»
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Тогда Великобритания должна признать Крым российским, немедленно прекратить все антироссийские санкции и выдать беглых российских воров и предателей.
aluksejsilver 17 марта 2018 | 15:34
Вообще нужно с этой страной порвать все отношения , всю свою историю они нам только кровь портили. Отношения с Великобританией у нас были либо плохие, либо очень плохие! Надо было ещё ввести запрет на въезд в Россию английских болельщиков и туристов на период проведения чемпионата мира по футболу. Пусть смотрят дома по телевизору.
supalov 17 марта 2018 | 15:49
А потом окажется, что сделали это средство совсем в другом месте... Кстати, там совсем недалеко, и им _уже_ пообещали построить новый центр на 47 млн. фунтов - видимо, за многочисленный успехи в борьбе за мир. Весь мир.
sutara 17 марта 2018 | 15:49
Что и требовалось доказать. Начинаем как обычно бомбить Воронеж! Ничего нового не могут придумать. Скучно!
grizzlybear 17 марта 2018 | 15:59
"Итак, американцы и англичане объявили нам широкомасштабную тайную войну… Впрочем, начиная с победы Октябрьской революции, они ее никогда и не прекращали. Разве что, напуганные Гитлером, несколько притушили ее огонь в годы второй мировой войны. Ну что же, раз американцы и англичане хотят тайной войны – они ее получат.."
(И. Сталин, 1950 г.)
kripto2018 17 марта 2018 | 16:00
Путин ЗАПАДУ - это не мы ,у вас нет доказательств
Путинв России - и так будет с каждым предателем
grossalexis032018 17 марта 2018 | 16:01
Ну прям испугали васятки ежа голой жопой ужа. Портянки, что раньше изучали английскую литературу, культуру и историю - своей не ведают ;)) Эта свора хамоватых холопов не очень и пострадает от закрытия консульства в Питере - Крым и Соловки - предел мечтаний. С Крымом пока лучше, а вот Соловки попы захапали, но смердам пох.
Кремляди в очередной раз расхреначили город-герой Воронеж, да дали хамам повод для холопьей гордости ;))
needroid 17 марта 2018 | 16:31
Ну если это выгодно Путину, то почему бы не травонуть этим веществом кого-нибудь из англичан? ))) Да так - в метро, например ))) Уже если хочется шума - то по полной программе )))
Где логика?
gluhoy2250 17 марта 2018 | 16:53
В свежем заявлении британского МИДа подчеркивается: «У Лондона нет разногласий с народом России»
Вот дурачки! Зато у народа РОССИИ теперь есть!! И передайте старой дуре: "Любой шпион на дело ( в чужую страну ) пустой, а для отравы покупает компоненты в местной аптеке"
aluksejsilver 17 марта 2018 | 16:56
А если бы немцова убили из Spitfire, по логике англичан, тогда они это сделали.