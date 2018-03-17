Ответные меры российского МИДа в отношении британских дипломатов не меняют позицию Лондона по «делу Скрипаля»...

Это дали понять в Форин-офисе.

В свежем заявлении британского МИДа подчеркивается: «У Лондона нет разногласий с народом России» – разрыв диалога с Москвой не в национальных интересах Соединенного Королевства, однако Кремль обязан выполнять международные обязательства и нести ответственность за свои действия. Случившееся в Солсбери Великобритания продолжает считать покушением на убийство двух человек, ответственность за которое – при отсутствии альтернативного заключения – несет именно Россия. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что высылка дипломатов, прекращение деятельности Британского Совета и закрытие генконсульства в Петербурге стало ожидаемой реакцией со стороны России. Совет национальной безопасности Соединенного Королевства, тем временем, уже в начале новой недели обсудит дальнейшие шаги, связанные с расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Сегодня стало известно, что офицеры британской полиции намерены связаться с россиянами, получившими убежище в Соединенном Королевстве, и обсудить с ними вопросы личной безопасности.