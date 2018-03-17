14:34, 17 марта 2018
Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР
За него проголосовали депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее они также одобрили поправки в Конституцию и разрешили Си Цзиньпину руководить государством больше двух сроков подряд. Теперь он может переизбираться неограниченное число раз. Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года. Согласно старой Конституции он должен был оставить этот пост в 2023 году.
Комментарии5
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andy116k 17 марта 2018 | 14:39
Ужос, как все недемократично. Пора уже американцам собирать коалицию для свержения тирании.
fantforbarbi 17 марта 2018 | 14:53
Китай совсем скоро покатится вниз.Они не справятся со своими внутренними проблемами.
mlt1986m3 17 марта 2018 | 14:59
Вот так. Просто , дешево и быстро. Без шума и пыли. Всекитайским собранием народных представителей. И в этом и есть и истинная демократия , и ответственность , и культура подготовки квалифицированных кадров и системность в управлении.. великой страны.
А что такое... псевдо - демократия - "я тебе челюсть сломаю " ( чтоб стало понятно ) Путин ( КГБ ) наглядно показал устроив... лик.без для миллионов до сих пор несведущих... на наших " дебатах"....
fantforbarbi 17 марта 2018 | 15:08
mlt1986m3: Дух Великого Мао еще не выветрился из мозгов несчастной страны, как и Сталина в Росии . Авторитета Ден Сяопина не хватило . Китай достиг максимума похоже , теперь начнется спад по всем фронтам . Время Империй уже прошло.
andy116k 17 марта 2018 | 15:16
fantforbarbi: "Время Империй уже прошло" Расскажите это США.