Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

За него проголосовали депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее они также одобрили поправки в Конституцию и разрешили Си Цзиньпину руководить государством больше двух сроков подряд. Теперь он может переизбираться неограниченное число раз. Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года. Согласно старой Конституции он должен был оставить этот пост в 2023 году.