Ключевой показатель выполнения майских указов президента не смог достичь уровня 2013 года, с которого начинался отсчет

Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные за 3 дня до выборов. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что довести число высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году не удастся. Среди причин – рецессия в экономике и санкции в отношении России. Показатели Росстата связаны с показателями оплаты труда, а это значит, что выполнить президентский указ можно только в случае реального роста экономики и появления действительно высокопроизводительных предприятий.