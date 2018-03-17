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14:32, 17 марта 2018

Ключевой показатель выполнения майских указов президента не смог достичь уровня 2013 года, с которого начинался отсчет

Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные за 3 дня до выборов. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что довести число высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году не удастся. Среди причин – рецессия в экономике и санкции в отношении России. Показатели Росстата связаны с показателями оплаты труда, а это значит, что выполнить президентский указ можно только в случае реального роста экономики и появления действительно высокопроизводительных предприятий.

Комментарии

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sensei54 17 марта 2018 | 14:39

"...выполнить президентский указ можно только в случае реального роста экономики и появления действительно высокопроизводительных предприятий."
.....................................
И рост есть, и предприятия. Спросите любого вертухая, он даже адрес скажет.
Адрес ссылки, где написана такая белиберда.

vezdehod 17 марта 2018 | 14:40

А, будущие "Майские указы" не достигнут уровня 2019 года.

danko1 17 марта 2018 | 14:41

sensei54: И этот, проваливший все обещания за 18 лет, имеет наглость опять выдвигаться, хотя по Консьтитуции и права такого не имеет, чтобы не говорили его холопы в мантиях.

kriemsdik 17 марта 2018 | 14:48

Да конечно набрехал.

chnch 17 марта 2018 | 14:48

в связи с отсутсвием досок

chnch 17 марта 2018 | 14:51

chnch: chnch: переходим сразу ко второму вопросу - построение коммунизьма...

kir_pich_101 17 марта 2018 | 14:50

Неужели на рельсы ляжет?

sim202_ 17 марта 2018 | 14:55

kir_pich_101:
Их еще отремонтировать надо.
Про новые ваще молчу...

sim202_ 17 марта 2018 | 14:52

Фуфло эти указы.
Это была паника Пыни и показушная бурная агитация,
если кто помнит.

alexin65 17 марта 2018 | 14:53

Президента? Президентом в России не может быть лицо, занимающее эту должность более двух сроков. Путин пахан, а население России это его терпилы и лохи, которым можно вешать любую лапшу на их лопоухие уши.

detul 17 марта 2018 | 15:15

alexin65: Пока отчетливо видна только Ваша лапша, которую вы тут пытаетесь набросать на уши окружающих. ((( Поскольку вы опустили, наверное Вам Карузо наплел, последнее слово. Правильно будет " более двух сроков подряд".

ed10075 17 марта 2018 | 15:14

А не проще было сказать, что эти указы не выполнены вообще. Ни по одному пункту!

ringmenn 17 марта 2018 | 15:19

Можно подумать, что кто то собирался их выполнять!! Серьезные аналитики сразу сказали, что это не выполнимо, что это показуха для дураков!! Пукин как и Песков пургу несет на для того что бы ее выполняли. Он несет эту чушь для баранов которые громко хлопают в ладоши и стадом ходят голосовать. Им не нужно, что бы президент отвечал за свои слова!! Им и словесной пурги достаточно! Он им лапши навешает про светлое будущее - они и рады!

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