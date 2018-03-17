Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона
Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона — Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил британский МИД. В то же время Великобритания не имеет разногласий с народом России. Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой. Так, в британском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ответные меры российской стороны на высылку российских дипломатов.
Напомню, российское внешнеполитическое ведомство сегодня объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. МИД также отозвал согласие на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность британского совета в связи с неурегулированностью его статуса в России.
Комментарии35
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vezdehod 17 марта 2018 | 14:36
Россия может принимать, любые. ответные меры. но - на "Новичке" она прокололась окончательно.
kottigr1 17 марта 2018 | 14:37
vezdehod: Странно... Прошло уже достаточно много времени, а Кремль так по сию пору и не смог всем доказать, что не причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери..
andy116k 17 марта 2018 | 14:43
kottigr1: А как, например, доказать хохлотроллям, что нет 100500 миллионов российской армии на территории Донбасса, если их задача состоит в том, чтобы многократно повторять пропагандистскую ложь.
kottigr1 17 марта 2018 | 14:49
andy116k: "100500 миллионов российской армии" - это сколько в граммах аргентинского кокаина ?
andy116k 17 марта 2018 | 14:59
kottigr1: Согласен, результаты ваших подсчетов можно получить только в состоянии измененного сознания.
kottigr1 17 марта 2018 | 15:03
andy116k: Возможно тебя это удивит, но "100500 миллионов российской армии" это твои слова.. Сбавляй дозу !
andy116k 17 марта 2018 | 15:09
kottigr1: Возможно я немного спародировал, но аутентичные ваши числа ничуть не хуже. Главное заключается в том, что бессмысленно что-то доказывать троллю, который занимается прпагандистским враньем и не собирается рассматривать твои доказательства.
kottigr1 17 марта 2018 | 15:16
andy116k: С твоими выдумками даже В.В.Путин не согласен..
Военнослужащие 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, были задержаны 24 августа на территории Украины неподалеку от поселка Зеркальное в Донецкой области. Они были взяты в плен входе боя, с оружием в руках, около уничтоженной ВСУ российской бронетехники, некоторые из них имели боевые ранения.
Минобороны и Президент Путин признали присутствие военнослужащих ВДВ ВС России на территории Украины, но никаких попыток предложить обмен этих российских солдат с его стороны не поступило. В дальнейшем пленные десантники были обменены по инициативе Украины на попавших в плен к "пророссийским" террористам бойцов ВСУ..
О захвате украинского Крыма войсками МО РФ В.В.Путин даже рассказал в документальном фильме.
oo0oo 17 марта 2018 | 14:50
Россия не имеет разногласий с народом Великобритании. Разногласия имеются только с реакционной верхушкой этой прогнившей монархии.
fig__wam 17 марта 2018 | 14:56
oo0oo: В пятницу, 16 марта, глава британского МИДа Борис Джонсон заявил: Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин.
"Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии – к Путину и к Кремлю, а также к его решению – а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение – применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - приводит слова Джонсона ВВС.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт почти одновременно с Джонсоном заявил, что его страна "не видит правдоподобной альтернативы" британской версии о том, что за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Россия.
Британия не обращалась к Германии за помощью в расследовании, но, по словам Зайберта, Германия готова оказать помощь.
Ранее позицию Британии поддержали власти США, а также ее главные партнеры по Евросоюзу Франция и Германия. В совместном заявлении они осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.
edyatel 17 марта 2018 | 15:17
oo0oo: А что у вас много друзей среди англичан?
Может они все пакостники?
rassvet_12 17 марта 2018 | 14:50
andy116k: Он с тобой согласится, а ему на Родине теракт впаяют, мол хотел раду взорвать. Дураков мало.
eternity88 17 марта 2018 | 14:44
kottigr1: " МИД также отозвал согласие на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге."
Как обычно, "ответная бомбардировка Воронежа" - вот патамушта "англичанка гадит", таперича дорогие сограждане всего Северо-Запада России шагом марш в столицу за визами!
andy116k 17 марта 2018 | 14:46
eternity88: Ну ничего, сапсанов много, не отчаивайтесь.
kobylamay_sosetutrampa 17 марта 2018 | 14:52
" В то же время Великобритания не имеет разногласий с народом России. "------------ Британский МИД считает "народом России" йэховское либербыдло"?
fig__wam 17 марта 2018 | 15:00
andy116k: так ты согласен что наказали кремлины россиян. опять бомбят воронеж, суки
kochar 17 марта 2018 | 14:52
eternity88: "...таперича дорогие сограждане всего Северо-Запада России шагом марш в столицу за визами!"
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РЖД радуется и ждёт новых "Новичков".
yuxs 17 марта 2018 | 14:57
Лондон озвучил сумму, украденную Путиным в России. Названа цифра в 300 миллиардов долларов. Британский премьер-министр Мэй пообещала рассказать о масштабах коррупции Путина.
Одной из мер, которая будет применена властями Британии против агрессивной России, станет расследование коррупционных преступлений путинского режима. С таким заверением выступила премьер-министр Тереза Мэй.
Лондон намерен нанести мощный удар по Кремлю, посмевшему применить химическое оружие на территории Британии. Помимо высылки русских шпионов- дипломатов, замораживании активов, списка Магнитского и прочего, Лондон также намерен ударить по основе режима - коррупции.
Это станет наказанием за химическую атаку с применением оружия массового поражения против Сергея Скрипаля, его дочери и еще более 20 жителей городка Солсбери.
На экстренном заседании один из британских парламентариев заявил, что Лондону известно о том, что Путин за 18 лет правления “украл у собственного народа свыше 300 миллиардов долларов”.
Он поинтересовался у Мэй, готово ли британское правительство “участвовать в разоблачении его богатств”.
Премьер-министр ответила ему положительно. “Да, эти инструменты мы намерены использовать”, - заявила Мэй, уточнив, что этот процесс будет соответствовать верховенству права. Она также добавила, что расследование затронет не только Путина, но и его ближайшее окружение.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос – А почему Англия и другие страны Запад, зная о крупномасштабном воровстве Путина и его банды, о чудовищной коррупции и терроризме путинского режима 18 лет потворствовала ему?
Ответ может быть только один – страны Запада, и в первую очередь Англия, имели свою долю от наворованного в России и всполошились только после того, как «жаренный петух» в очередной раз клюнув им в одно место в их собственном доме, продемонстрировал, что Путин и его банда считают себя хозяевами фактически купленной ими Европы.
edyatel 17 марта 2018 | 15:15
kottigr1: А какая разница - причастен или не причастен, что это меняет?
Пусть каждый останется при своём мнении.
Пусть каждый делает то, что считает необходимым.
Санкции так санкции... Послов вон! Так вон...
И вообще не лезли бы друг к другу, а если хочется почесать языком или повоевать, то
флаг в руки...
Ракеты есть и у тех и у других.
Пусть обменяются парочкой.
manofoffice 17 марта 2018 | 15:01
vezdehod: Привет, тролль пригожинский!
fire1966 17 марта 2018 | 14:36
Вреда от этого предателя меньше, чем от патриотов воров-друганов путинских вывозящих путриотично миллиарды с родины!)) упоротому фюреру путину рисующему мультики как он наносит ядерный удар по Флориде совершенно ничего не стоит отдать приказ на отравление такого же мусора-путриота как он сам! Он еще тысячи баранов пошлет на пушечное мясо! Лишь бы его ПУТРИОТИЧНЫЕ счета и миллиарды были целы в оффшрах на Западе. Маньяк вор путин очень опасен! для своего стада в первую очередь! Фюрер путин сам тож предатель! офицер "сбежал со службы в лихие для родины годы" в торговлю к Собчаку!)))!!! барыга фюрер)))
olegleon 17 марта 2018 | 14:39
"не меняют сути позиции Лондона "
которая заключается в "у нас нет никаких фактов, нет подозреваемых, но виновата Россия"
kottigr1 17 марта 2018 | 14:41
olegleon: - Так Вы так и не доказали, что доказательства уже не были Кремлю представлены ! Какие-ваши доказательства ?
aleksandr39 17 марта 2018 | 14:46
olegleon: Лондон не может понять причем здесь увеличение тарифов ЖКХ и рост цен на бензин и продукты в России если Россия отравила Скрыпаля " новичком " .
kripto2018 17 марта 2018 | 15:02
olegleon: ....Цитата - "В Москве рассчитывали, что никто не обнаружит следы "Новичка"" – создатель вещества
"Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.
Вил Мирзаянов также объяснил, как было выявлено это вещество..." необходимо иметь доступ к "мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений". Таким образом проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью."
Цитата..........."— Я знаю, что в России сейчас утверждают, будто бы партии «Новичка» могли сохраниться в бывших республиках СССР, но это чушь. Если где-то и был чистый «Новичок», он уже давно разложился. А для создания его компонентов нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры, которые есть лишь в нескольких странах." ///////////
vaka257 17 марта 2018 | 14:39
А собственно почему должна измениться позиция Лондона?Разве что-то изменилось в риторике Москвы?
alehan00074 17 марта 2018 | 14:39
Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона
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На языке рашинской зоны, так любимой у местных говно-портянок можно и так перефразировать Лондон: ипали, ипем и будем ипать авторитарную и тоталитарную сволочь по всему миру от саддама до милошевича и от асада до путлера.
ha12raz 17 марта 2018 | 14:40
Министерство наркоторговли и в субботу выгнали на службу.
pergamsky Георгий Пичугин 17 марта 2018 | 14:42
Как говорит Александр Некрасов (британский политолог) - "говорить о том, что за этим стоит Россия – это безумие".
aleksandr39 17 марта 2018 | 14:51
pergamsky: Мнение Некрасова обошлось российскому бюджету в несколько десятков миллионов ЕВРО .
aleksandr39 17 марта 2018 | 14:55
pergamsky: Дэвид Оуэн (российский политолог ) " говорить что за этим не могло быть России -это безумия ,ведь даже слепому видно почерк России " .
abuvgrobu 17 марта 2018 | 14:54
Главное, чтобы эти "сэры" уяснили себе в своей тупой башке, что будет зеркальный ответ, так что, думайте своими бестолковками.
vsehporvem 17 марта 2018 | 14:59
abuvgrobu: Пока того чем ответили вполне достаточно.
aleksandr39 17 марта 2018 | 15:03
abuvgrobu: Зеркальный ответ ударил по детям и внукам депутатов ГОСДУРЫ .УРА !!!!!! Как они теперь в Рассеи будут жить ,то есть мучиться ?
vsehporvem 17 марта 2018 | 14:57
Мелкобриты о народе России вспомнили? А народу России вообще фиолетово, что там о нем мелкобриты думают!