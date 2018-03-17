14:31, 17 марта 2018
В Новокузнецке полиция задержала нескольких волонтеров штаба Навального
Затем более 20 правоохранителей пришли в офис, чтобы изъять компьютерную технику. Свои действия они объяснли расследованием дела о порче баннера одного из кандидатов в президенты. Какое отношение имеет оргтехника штаба к этому инциденту, полицейские пояснить отказались, сообщает издание «Сибирь.Реалии». В штабе Навального считают, что таким образом в Кемеровской области власти пытаются сорвать программу наблюдения за выборами. Например, волонтерам не смогут теперь выдать направления на избирательные участки, так как на изъятых ноутбуках находились необходимые документы.
Комментарии18
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olegleon 17 марта 2018 | 14:35
это ответные санкции в ответ на обвинения британцев.
kottigr1 17 марта 2018 | 14:39
olegleon:
2018. Путинское Гестапо. Обыкновенный фашизм.
olegleon 17 марта 2018 | 14:43
kottigr1: "Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция»"
и какая же это тайная??
danko1 17 марта 2018 | 14:45
А Эллочка Чурова обещала, что нарушений полицаев больше не будет.
Видно, раньше ЦИК разрешал и глаза закрывал.
Но видно, что Эллочка имела в виду, что нарушений таких с 19-го числа не будет.
her 17 марта 2018 | 14:52
В Новокузнецке полиция задержала нескольких волонтеров штаба Навального
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Полиция шестерит и прислуживает путинской власти. :-)
cattt 17 марта 2018 | 14:48
olegleon: Знают сцуки, что без инета, любая организация - ноль!
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 14:43
kottigr1: Ты пидар-бандервский какое отношение имеешь к России? Вали на свою пидар-укрогондину и отсасывай там фуй у своего презика Пидра Пидрошенко!!!!!))))))
kottigr1 17 марта 2018 | 14:47
tbedtlbrnjdf: Пеной не захлебнись..
serjo1977 17 марта 2018 | 14:58
olegleon: Т.е. вместо Воронежа - Новокузнецк?
sim202_ 17 марта 2018 | 14:39
Патриоты орут о "лихих 90-х".
Во, круче любых 90-х, белым днем грабят...
gregor 17 марта 2018 | 14:40
В Новокузнецке полиция задержала нескольких волонтеров штаба Навального
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Странно ........,а Председатель ЦИКА Элла Памфилова давала гарантии .......
Лично слышал ,как она клялась ,что этого не будет .
canes 17 марта 2018 | 14:44
gregor: я не слушаю, но путин уже 18 лет много что обещает....
protiv777 17 марта 2018 | 14:41
Какие штабы могут быть у этого проходимца? Он что кандидат в президенты или может быть генерал?
chnch 17 марта 2018 | 14:42
Так Чурова и сказала, что бланки больше отбирать не будут. Не соврала. Забрали ноутбуки.
fikus74 17 марта 2018 | 14:44
О отлично, можно ехать грабить шуваловский дворец.
kochar 17 марта 2018 | 14:55
Как же эти нелюди его боятся.
Им плевать на всякие разоблачения и нищету (народ схавает),им этот на хвост наступил и душит.
serjo1977 17 марта 2018 | 15:00
Ау, Элла Александровна! Похоже, менты Вас вполне открыто послали на ***. Вы ничего не желаете сказать по этому поводу? Или Вам там проще обустроиться, чем попытаться выбраться?
shlevet 17 марта 2018 | 15:06
serjo1977: //Ау, Элла Александровна!...//
Вряд ли она тебе читает здесь.
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=)):-)