Новый скандал, связанный с сексуальными домогательствами: на этот раз обвинения прозвучали в адрес главы Американской киноакадемии Джона Бэйли.

Сразу три жалобы на действия 75-летнего кинематографиста направлены руководству академии. Имена потерпевших не разглашаются, рассмотрение претензий проходит в закрытом режиме. От дополнительных комментариев в Американской киноакадемии отказались – до завершения расследования. Сам фигурант скандала – Джон Бэйли – на вопрос издания The Hollywood Reporter об инциденте отвечать отказался. По информации журналистов, в случае, если Бэйли придется покинуть свой пост в связи с обвинениями в харассменте, место главы американской Киноакадемии временно займет ее вице-президент Лоис Бёруэлл. После серии обвинений в домогательствах, прозвучавших в адрес голливудских знаменитостей, Киноакадемия – именно она определяет номинантов и победителей премии «Оскар» – установила кодекс поведения на рабочем месте. Согласно новым правилам, участники сообщества могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности или исключены из-за оскорбления, дискриминации или харассмента.

Джон Бэйли был избран президентом американской Киноакадемии минувшим летом. На его счету десятки операторских работ – в частности, он снимал фильм «День сурка».