Новый скандал, связанный с сексуальными домогательствами
Новый скандал, связанный с сексуальными домогательствами: на этот раз обвинения прозвучали в адрес главы Американской киноакадемии Джона Бэйли.
Сразу три жалобы на действия 75-летнего кинематографиста направлены руководству академии. Имена потерпевших не разглашаются, рассмотрение претензий проходит в закрытом режиме. От дополнительных комментариев в Американской киноакадемии отказались – до завершения расследования. Сам фигурант скандала – Джон Бэйли – на вопрос издания The Hollywood Reporter об инциденте отвечать отказался. По информации журналистов, в случае, если Бэйли придется покинуть свой пост в связи с обвинениями в харассменте, место главы американской Киноакадемии временно займет ее вице-президент Лоис Бёруэлл. После серии обвинений в домогательствах, прозвучавших в адрес голливудских знаменитостей, Киноакадемия – именно она определяет номинантов и победителей премии «Оскар» – установила кодекс поведения на рабочем месте. Согласно новым правилам, участники сообщества могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности или исключены из-за оскорбления, дискриминации или харассмента.
Джон Бэйли был избран президентом американской Киноакадемии минувшим летом. На его счету десятки операторских работ – в частности, он снимал фильм «День сурка».
Комментарии9
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komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 14:07
америка всерьез взялась за натуралов. вот что бывает когда педерасты (медицинский термин) к власти придут
haldey 17 марта 2018 | 14:18
komiccap_nkvd: Им больше нечего предложить своим людям вот и кормят их победами на пи...сексуальном фронте... Новых успехов СШАм в борьбе с нормальными мужиками...
petrmarkov 17 марта 2018 | 14:19
haldey: komiccap_nkvd: Поворята, вы хоть изучайте то, о чем пишите.
Какой нафиг Кевин Спейси натурал?
harald_ 17 марта 2018 | 14:46
komiccap_nkvd: Зато, когда к власти приходят комиссары НКВД, они поначалу гордые, грозные в новеньких кожанках. А потом приходят комиссары НКВД 2.0 и первые комиссары валяются в собственном говне и скулят как подзаборные дворняжки, признаваясь, что они японские, английские и немецкие шпионы.
olegleon 17 марта 2018 | 14:08
силён дед. в 75 лет пытается изнасиловать молодых актрис!
nran 17 марта 2018 | 14:13
А Проханов никого не домогался ?
cilovit 17 марта 2018 | 14:46
nran: Шендерович домагался.Бедный матрас.
shlevet 17 марта 2018 | 14:35
//...3 жалобы на действия 75-летнего кинематографиста...//
Мне бы такие батарейки
jurisconsult 17 марта 2018 | 14:50
Мало этих гадов разоблачают! Мало! Надо больше, надо стремиться к абсолютному разоблачению: все мужики лишены своих постов, должностей, и званий, и изгнаны из общества, в котором все должности - от топ-менеджеров до сантехников - занимают женщины. Для пущей толерантности - чернокожие. Вот тогда справедливость восторжествует по-полной!