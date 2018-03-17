Ключевую роль в налаживании контактов между Дональдом Трампом и властями КНДР играли не дипломаты, а спецслужбы
Основная роль в этом, как сообщает New York Times, принадлежала экс-главе ЦРУ и нынешнему госсекретарю США Майку Помпео.
По линии спецслужб удалось наладить канал, который для дипломатов длительное время оставался закрыт. Переговоры с представителями КНДР о возможной встрече Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вел Майк Помпео. Именно он после отставки Рекса Тиллерсона и возглавил американскую дипломатию. Помпео общался с представителем Разведуправления КНДР. Посредником выступал глава разведывательного ведомства Южной Кореи. Одним из участников переговоров был и северокорейский генерал Ким Ен Чол, который присутствовал на церемонии закрытия Олимпиады и сидел рядом с Иванкой Трамп. При этом прежде утверждалось, что дочь президента США с представителями КНДР в Пхенчхане не общалась. Собеседники New York Times утверждают, что северокорейская тема стала одной из основных причин смены прежнего руководства Госдепартамента. Тиллерсон якобы торопил события и форсировал начало переговоров, а это нынешнему хозяину Белого дома не нравилось.
Впрочем, и Помпео по отношению к КНДР ранее был настроен жестко и заявлял о необходимости смены режима Ким Чен Ына.
Приглашение северокорейского лидера провести первые прямые переговоры глав США и КНДР были переданы в Белый дом через посредников из Сеула. Встреча может, по некоторым данным, может состояться до конца мая.
Комментарии4
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brocer 17 марта 2018 | 14:16
Ким просто пожалел траву на газоне, которую его народ стал бы скоро жрать.
i_c_e 17 марта 2018 | 14:19
Попытается ли последовательный Ким Чен Ын при встрече с Трампом загрызть его?
kriemsdik 17 марта 2018 | 14:52
i_c_e: Ким тонко чувствует политику, он понимает, что от умирающей России он ничего не выгадает, а для Китая слишком незначителен, Китай его одним щелчком на правах старшего брата присоединит. А витрина трамповской миролюбивой политики получится знатная. И Киму чизбургер, и Трампу нобелевская премия мира.
vaka257 17 марта 2018 | 14:35
Вместе со спецслужбами огромную роль сыграли и корабли,которые контролировали,чтобы в море не оказывалась помощь КНДР стрранами ,которые хоть и подписали бумагу о санкциях ,но продолжали оказывать помощь толстячку...