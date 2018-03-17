14:01, 17 марта 2018
Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона — Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери
Об этом заявил британский МИД. В то же время Великобритания не имеет разногласий с народом России. Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой. Так, в британском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ответные меры российской стороны на высылку российских дипломатов.
Напомню, российское внешнеполитическое ведомство сегодня объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. МИД также отозвал согласие на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность британского совета в связи с неурегулированностью его статуса в России.
Комментарии63
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pit_heap 17 марта 2018 | 14:03
"...то есть понимаете, это новая реальность – доказательство не нужны, достаточно громкого шума. Все говорят, что это ведьма – значит это ведьма, и ее нужно отправить на костер. И не важно, что нет никаких итогов расследования, что они не передавались ни в какой суд."(С) С.В.Лавров.
zz682 17 марта 2018 | 14:05
pit_heap: Если исходить из версии The Telegraph, получается, вещество должно было быть герметично запаковано, чтобы не поразить весь самолет. Но как отравители могли рассчитать, чтобы оно было открыто именно при встрече с отцом, не раньше и не позже? Представить себе, например, ядовитую пудреницу, которую дистанционно активировали, когда Скрипаль оказался рядом, довольно сложно. А иначе выходит, что отравители надеялись на авось.Дмитрий Гладышев
эксперт бюро независимой экспертизы «Версия», судебный эксперт-химик «Если это Юля привезла, допустим, это «Новичок», фосфорорганика состоит из бинарных компонентов, то есть две части. Тогда она должна была это смешать, приведя в боеготовное состояние. То есть сама Юля это и сделала. Если это все привезла Юля, тогда она спецагент, который решил убрать своего отца, заодно и сама пострадала».
pit_heap 17 марта 2018 | 14:11
zz682: Скажите Холмс почему вы считаете именно Терезу Мэй причастной к преступлению в Солсбери?
Элементарно Ватсон. По делу несколько потерпевших.Знать что объектом покушения был именно Сергей Скрипаль может только настоящий организатор убийства.
fire1966 17 марта 2018 | 14:15
Вреда от этого предателя меньше, чем от патриотов воров-друганов путинских вывозящих путриотично миллиарды с родины!)) упоротому фюреру путину рисующему мультики как он наносит ядерный удар по Флориде совершенно ничего не стоит отдать приказ на отравление такого же мусора-путриота как он сам! Он еще тысячи баранов пошлет на пушечное мясо! Лишь бы его ПУТРИОТИЧНЫЕ счета и миллиарды были целы в оффшрах на Западе. Маньяк вор путин очень опасен! для своего стада в первую очередь! Фюрер путин сам тож предатель! офицер "сбежал со службы в лихие для родины годы" в торговлю к Собчаку!)))!!! барыга фюрер)))
patrik03 17 марта 2018 | 14:22
Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона — Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери...
Если не хотите чтобы я проклял Сергея Лаврова и Марию Захарову, вызывайте российского посла в Москву, высылайте отсюда британского и прекратите дипломатические отношение с Британией до тех пор, пока они не расскажут правду об убийстве Срипалей и как наказание за это, пока не признают итоги референдума в Крыму.
gladman__ 17 марта 2018 | 15:05
pit_heap: Приказ отравить Скрипаля и его дочь по всей вероятности, скорее всего, очень возможно, нельзя исключать, можно предполагать, по всей видимости...отдавала Ми-6 лично королева Англии
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 14:11
zz682: Согласен! Полный бред.
На это могут купиться только полные идиоты, вроде эховских хомячков и англичан...
eternity88 17 марта 2018 | 14:38
dobro_vam_v_dom: Да ни мозгами, ни образованием вы, недоумки, не вышли, чтобы рассуждать о механизмах действия подобных ОВ. Вот "этонемыдадакажибляищо!" в исполнении лавровых-песковых - это ваш уровень. А англичанам ничего покупать не надо - ваше тупорылое начальство с растопыренными грязными пальцами и их убогие потуги на кидалове, обмане и устрашении отношения с Западом строить насквозь видно. А все, чем на деле твои умом обиженные командиры ответить могут - закрыть генконсульство в Питере, чтоб твои же соотечественники со всего Северо-Запада за визами в Москву мотались. Впрочем таким как ты убогим нищебродам желающие в Англию слетать - классово чуждые.
vlabumur 17 марта 2018 | 14:38
zz682:
Но как отравители могли рассчитать, чтобы оно было открыто именно при встрече с отцом, не раньше и не позже?
+++++++++++++++++++++++++
Да как вы не понимаете.мы смартфон сделать не можем,а танки наши всегда лучшие.
Ум направлен на разрушение.
polba 17 марта 2018 | 15:00
vlabumur: Не на разрушение, а на выживание. Танк - практически гарантированный залог этого выживания, а смартфон - удобная игрушка.
pushok1971 17 марта 2018 | 15:15
polba: С джавелином - нет. Скоро в Украине прибавится жареных мёртвых бурятов!
olegleon 17 марта 2018 | 14:06
pit_heap: "Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой."
но делает всё для разрыва отношений.
zz682 17 марта 2018 | 14:07
olegleon: веществом в общественном месте? Он, что, багаж с собой принес?— Или это было вещество с отложенным сроком действия.— А почему тогда полицейский, который туда пришел, поразился сразу?
zz682 17 марта 2018 | 14:10
zz682: Юлия прилетела в Лондон из Москвы 3 марта в 14:40, а уже на следующий день, примерно через сутки, была найдена вместе с отцом на скамейке в Солсбери. Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» якобы обнаружены в машине Скрипаля, в ресторане Zizzi и пабе Bishops Mill. И тут возникает первый вопрос к этой версии: почему целые сутки Скрипали провели в добром здравии? Его Business FM задала эксперту по химическому оружию, бывшему инспектору ООН по Ираку Антону Уткину:— Если у человека в багаже было отравляющее вещество, каким образом человек поразился этим отравляющим веществом в общественном месте? Он, что, багаж с собой принес?— Или это было вещество с отложенным сроком действия.— А почему тогда полицейский, который туда пришел, поразился сразу?
m_doc 17 марта 2018 | 14:28
zz682: Следы в закрытых помещениях, а картина отравления развернулась на улице. Бред.
edyunia 17 марта 2018 | 14:07
pit_heap: \\– доказательство не нужны\\
Теперь игра идёт на вашем поле и по вашим правилам: настамнет, авыдокажите.
minerr 17 марта 2018 | 14:13
edyunia: настамнет, авыдокажите
--
не, не так. Вот как надо - доказательстваесть, но онисекретны.
edyunia 17 марта 2018 | 14:21
minerr: \\ Вот как надо\\
Это не столь важно, главное что люди поняли суть гибридности путинизма.
etofeasko 17 марта 2018 | 14:43
edyunia:
научись отвечать за себя, а не за всех людей разом.
kottigr1 17 марта 2018 | 14:07
pit_heap: новая реальность – доказательство не нужны
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- Нам нужны доказательства ! - МИД РФ
- А вы докажите, что они вам уже не были представлены ! - МИД Великобритании.
olegleon 17 марта 2018 | 14:11
kottigr1: нет.
- они у нас есть, но мы их никому не покажем (МИД Британии)
kottigr1 17 марта 2018 | 14:14
olegleon:
- Так Вы так и не доказали, что доказательства уже не были представлены ! Какие-ваши доказательства ? (МИД Британии)
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 14:09
Скрипалей отравили спецслужбы Англии и США.
Только дебилам это непонятно.
России нужно срочно собрать Совбез ООН!
Эти натовские негодяи заигрались!
В следующий раз они взорвут где-нибудь в Европе ядерную бомбу и свалят это на Россию...
Достаточно только посмотреть на прическу этого придурка Джонсона и все будет понятно.
canes 17 марта 2018 | 14:18
dobro_vam_v_dom: продолжая бред парня с Оптиков, 4: MH17 сбил испанский диспетчер, Крым присоединён к РФ в результате референдума, за путина народ горой - 144%...
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 14:21
canes: Вот вам и пример эховского дебила...
pushok1971 17 марта 2018 | 15:17
canes: Вы забыли лугандоновского мальчика в трусиках с глазками исусика, и так далее...
haldey 17 марта 2018 | 14:12
pit_heap: А нам нравится такая позиция Лондона, в этой позиции сподручно ее... Ну, мы их в эту позицию не ставили, они сами, "д-ы б-ь"...
blahovdav 17 марта 2018 | 14:12
pit_heap:то есть понимаете, это новая реальность – доказательство не нужны, достаточно громкого шума.\\\\ Вах, вах... Путлеровским свиньям достаточно было Лайфньюса, скотов киселевых и соловьевых, что бы поверить в распятых мальчиков, фашистов и нацистов в Украине, геноциде русских, эшелоны вооруженных ножами бандеровцев, едущих вырезать русских в Крыму... а если у Рашки репутация, как у вечно пьяной, дурной, здоровой, драчливой и вороватой бабищи, то уж звыняйте...
andy116k 17 марта 2018 | 14:25
blahovdav: Дорогой хохлотролль, а расскажите про эти ваши "добровольческие батальоны" и чем они отличаются от штурмовиков Гитлера?
i_c_e 17 марта 2018 | 14:34
pit_heap: Лавров несёт невесть что, как если не в России живёт — не позорился бы. Если кто-то только «подозревается» в совершении преступления то его что? Правильно. Арестовывают. И потом, если суд решает, что преступления не было, его выпускают. Ну за исключением Кадыровцев, конечно. И не вижу никаких проблем в том, что «считая» Россия причестной к отравлению Британия должна сначала предоставлять ей какие-то доказательства и итоги расследования, и потом только, получив на это согласие Лаврова, высылать дипломатов.
yuxs 17 марта 2018 | 14:48
Лондон озвучил сумму, украденную Путиным в России. Названа цифра в 300 миллиардов долларов. Британский премьер-министр Мэй пообещала рассказать о масштабах коррупции Путина.
Одной из мер, которая будет применена властями Британии против агрессивной России, станет расследование коррупционных преступлений путинского режима. С таким заверением выступила премьер-министр Тереза Мэй.
Лондон намерен нанести мощный удар по Кремлю, посмевшему применить химическое оружие на территории Британии. Помимо высылки русских шпионов- дипломатов, замораживании активов, списка Магнитского и прочего, Лондон также намерен ударить по основе режима - коррупции.
Это станет наказанием за химическую атаку с применением оружия массового поражения против Сергея Скрипаля, его дочери и еще более 20 жителей городка Солсбери.
На экстренном заседании один из британских парламентариев заявил, что Лондону известно о том, что Путин за 18 лет правления “украл у собственного народа свыше 300 миллиардов долларов”.
Он поинтересовался у Мэй, готово ли британское правительство “участвовать в разоблачении его богатств”.
Премьер-министр ответила ему положительно. “Да, эти инструменты мы намерены использовать”, - заявила Мэй, уточнив, что этот процесс будет соответствовать верховенству права. Она также добавила, что расследование затронет не только Путина, но и его ближайшее окружение.
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос – А почему Англия и другие страны Запад, зная о крупномасштабном воровстве Путина и его банды, о чудовищной коррупции и терроризме путинского режима 18 лет потворствовала ему?
Ответ может быть только один – страны Запада, и в первую очередь Англия, имели свою долю от наворованного в России и всполошились только после того, как «жаренный петух» в очередной раз клюнув им в одно место в их собственном доме, продемонстрировал, что Путин и его банда считают себя хозяевами фактически купленной ими Европы.
kypykyky 17 марта 2018 | 15:07
yuxs: это свидетельствует об одном, путин - агент госдепа.
kripto2018 17 марта 2018 | 14:58
pit_heap: Цитата - "В Москве рассчитывали, что никто не обнаружит следы "Новичка"" – создатель вещества
"Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.
Вил Мирзаянов также объяснил, как было выявлено это вещество..." необходимо иметь доступ к "мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений". Таким образом проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью."
Цитата..."— Я знаю, что в России сейчас утверждают, будто бы партии «Новичка» могли сохраниться в бывших республиках СССР, но это чушь. Если где-то и был чистый «Новичок», он уже давно разложился. А для создания его компонентов нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры, которые есть лишь в нескольких странах." ///////////
m_doc 17 марта 2018 | 15:07
kripto2018: А что Мирзаянов в Штаты сбежал, в России тоже не знают?
Заговаривается старик.
pro_hanov 17 марта 2018 | 14:04
Короче говоря, весь свисток с той и другой стороны ушёл в пар. Но это ещё не конец истории.
olegleon 17 марта 2018 | 14:14
pro_hanov: конечно не конец. в Британии ещё много бывших граждан РФ
kinnlade 17 марта 2018 | 14:04
Пф ф ф , это мы уже слышали , хотелось бы далее.............
captain_ 17 марта 2018 | 14:04
Путин: "каждый русский должен нести ответственность за состояние своего здоровья".
Поняли, рабы? Это вы виноваты, что жрете тоннами пальмовое масло, живете в городах, в которых от смога нечем дышать, в которых к врачам километровые очереди.
Это вы, безответственные, а не ваша стрна ихтамнетия...
minerr 17 марта 2018 | 14:10
captain_: Прививку от кори сделал, сердешный? Или надеешься, что тебя кастрюля на голове защитит?
snips 17 марта 2018 | 14:27
minerr: ты главное налоги плати , канада виделит пару лямов украинской армии для утилизации твоих соплеменников ордынских ну тех что менее удачны и не смогли стать шахтерами в нужном регионе
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 14:05
не причастна
brocer 17 марта 2018 | 14:06
Если Англия врет, то меры мягкие, а если Англия говорит правду, то меры ответные, как у гопника который попал под раздачу. Великая Россия. ))
ura_123 17 марта 2018 | 14:06
Может всё таки,в качестве ответной меры,кроме высылки британских дипломатов,познакомить с "Новичком" Сноудена?
А чё,в ответу за Скрипаля и дочку!
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 14:16
ura_123: Какой-то ты кровожадный. Поди бандеровец?
sg76g 17 марта 2018 | 14:09
> Великобритания не имеет разногласий с народом России
Да ну??? А народ России как раз считает что к отравлению причастна как раз британия. Почитайте нормальные формумы, а не этот гадючник. Да даже здесь около половины адекватных людей высмеивают сраколевтсво и его местных холуев
punyoshohlai 17 марта 2018 | 14:14
sg76g: Почитайте нормальные формумы
Вот именно, формумы.
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 14:18
sg76g: Дык "Эхо Москвы" как раз и существует, чтобы этих дебилов-дерьмометов регистрировать...
ha12raz 17 марта 2018 | 14:13
Какие вообще дипломатические отношения с уголовниками - убийцами ?
polba 17 марта 2018 | 15:05
ha12raz: Предлагаете таки британских уголовников-убийц принуждать силой?
buzukin938 17 марта 2018 | 14:16
У английских властей - позиция? Да у них - поза! Называется - раком! Сами себя поставили в эту позу и сейчас получают пинки. Прав, ох как прав был Задорнов - ну тупыыыые, мля! И еще тупее. Все их версии - для черножопых английских понаехавших дебилов. Просто порнография. И эти люди - да люди ли? Травят всех подряд! - еще што-то вякают? Суки, просто наглые суки. Высылать через одного, оставшихсмя снова через одного и так до тех пор, пока останется только один посол, хрен с ним, нехай остается - нужно же кого-то нахер посылать :)
lincolnmkx 17 марта 2018 | 14:29
buzukin938: Лех тиздаен вэ тави кабала!
yakutt86 17 марта 2018 | 14:18
Надо эту, как ее там... Великобританию отправить в спам и списать в архив. Пусть пылится там "патриархальная Англия".
i_c_e 17 марта 2018 | 14:21
Да, скучные какие-то «ответные меры». Я понимаю виски запретить продавать, или полёты в Лондон отменить. А так...
cukker 17 марта 2018 | 14:24
эта английская операция, предваряла ограниченный ядерный удар США по Сирии и соответственно 3 мировую войну
zhukovazhan 17 марта 2018 | 14:38
Ищем универсальные версии. Ищем такую версию, которая объяснила бы одна все нестыковки и все "тогда почему". Искусство такого "организатора" и состоит в том, чтобы нельзя было провести логическую прямую. Запутать, отправить по "ложному" следу.
Тут надо знать, как минимум, возможности каждого агента в каждой такой спецслужбе, чтобы находить по почерку.
polba 17 марта 2018 | 15:09
zhukovazhan: Версия одна - провокация с целью скандала. В любом другом случае мистеру Скрипалю просто упал бы на голову кирпич... ну или наркоману с ножиком не хватило на дозу.
kripto2018 17 марта 2018 | 14:56
Цитата - "В Москве рассчитывали, что никто не обнаружит следы "Новичка"" – создатель вещества
"Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.
Вил Мирзаянов также объяснил, как было выявлено это вещество..." необходимо иметь доступ к "мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений". Таким образом проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью."
"— Я знаю, что в России сейчас утверждают, будто бы партии «Новичка» могли сохраниться в бывших республиках СССР, но это чушь. Если где-то и был чистый «Новичок», он уже давно разложился. А для создания его компонентов нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры, которые есть лишь в нескольких странах."
m_doc 17 марта 2018 | 15:03
kripto2018: В России точно знают, что завод в Нукусе в 1999 г. ликвидировали с помощью США, но уверена, что про вещество никто не знает. Так, что ль? Кого держит за идиотов Мирзаянов?
kripto2018 17 марта 2018 | 15:08
m_doc: Путину нужно усиливать риторику про то, что нас окружают только враги ,и чтобы лохи шли за вождем против врагов. Путину выгодно однозначно это отравление.
Ваши вопросы глупо выглядят. Прочтите еще раз умного человека
m_doc 17 марта 2018 | 15:11
kripto2018: У вашего "умного человека" домыслы из серии possibly или likely. А со своей версией об отложенном действии он и умным совсем не выглядит.
polba 17 марта 2018 | 15:11
kripto2018: Это было признание Мирзаянова?
nikvol 17 марта 2018 | 15:05
В то же время Великобритания не имеет разногласий с народом России
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Тогда Великобритания должна признать Крым российским и немедленно прекратить все антироссийские санкции.
nikvol 17 марта 2018 | 15:15
nikvol: И выдать беглых российских воров и предателей.