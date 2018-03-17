Российские ответные меры не меняют сути позиции Лондона — Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери...

Об этом заявил британский МИД. В то же время Великобритания не имеет разногласий с народом России. Лондон не заинтересован в полном разрыве отношений с Москвой. Так, в британском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ответные меры российской стороны на высылку российских дипломатов.

Напомню, российское внешнеполитическое ведомство сегодня объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. МИД также отозвал согласие на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность британского совета в связи с неурегулированностью его статуса в России.