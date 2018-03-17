13:32, 17 марта 2018
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии, сообщил о серьезном ухудшении здоровья
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра Сенцова Наталья Каплан. «Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно,» – пишет Каплан.
Олег Сенцов отбывает 20 лет в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе. В России его обвинили в попытке устроить теракт.
Комментарии45
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morshoff 17 марта 2018 | 13:35
Тюрьма не санаторий . У пиндосов - хозяев либерастов - вообще смертная казнь за терроризм .
cattt 17 марта 2018 | 13:42
morshoff: вообще смертная казнь за терроризм . =============================
Чудик, какой терроризм, Сенцов с ведром бензина бегал хотел подпалить памятник Вовке Картавому, вот весь терроризм.
shlevet 17 марта 2018 | 13:53
cattt: //...с ведром бензина...//
Ну зачем же так безбожно врать?
Не с бензином, а со взрывчаткой, бензином памятник не спалить.
А жертв от взрыва могло быть много.
Вот и суди теперь какой это весь терроризм
vlabumur 17 марта 2018 | 14:05
shlevet: могло быть
+++++++++++++++++++++++++++
Но не было.
shlevet 17 марта 2018 | 14:30
vlabumur: Но не было.
+++++++++++++++++++++++++++
И слава Богу, что не было
serjo1977 17 марта 2018 | 14:31
shlevet: А жертв от взрыва могло быть много.
===
Уж не больше, чем от террористов, сидящих в Кремле.
cattt 17 марта 2018 | 14:44
shlevet: На Украине сотни памятников повзрывали и ни кто не пострадал, не уж то ты думаешь, что Сенцов стал бы действовать как путин, взрывать, как школу в Беслане.
shlevet 17 марта 2018 | 14:46
cattt: //На Украине сотни памятников повзрывали...//
Ну а что ещё ждать от территории 404 ?
kinnlade 17 марта 2018 | 14:07
cattt: Напомни ка чудик, что с павленским? Забыли вы его , либерассная память коротка, забудете и сенцова
serjo1977 17 марта 2018 | 14:33
kinnlade: забудете и сенцова
===
Хрен тебе, косолапый! В отличии от вашего Дуче, мы своих не бросаем.
idshoohov 17 марта 2018 | 14:17
cattt:
Свободу Олегу Сенцову!
rassvet_12 17 марта 2018 | 14:25
idshoohov: Будем, как Надюшу, всем миром из кичи вынимать!
haldey 17 марта 2018 | 13:45
morshoff: Олежке поплохело, какая незадача... А раньше он чем думал... Это вопрос ко многим тут присутствующим, как насчет пораньше подумать, а уж потом... Ну, как хотите...
rash 17 марта 2018 | 14:15
morshoff: Когда тебя за намерение посадят на 20 лет, сможем за тебя порадоваться, а как же, ведь сойдутся твои принципы и жизнь.
serjo1977 17 марта 2018 | 14:29
morshoff: А у твоего хозяина 20 лет НИ ЗА ЧТО.
brocer 17 марта 2018 | 13:37
Надо было его при задержании грохнуть, чтоб здоровым помер.
serjo1977 17 марта 2018 | 14:35
brocer: С ТОБОЙ так и поступят.
shlevet 17 марта 2018 | 13:40
И что теперь, мы должны его пожалеть и отправить на курорт?
serjo1977 17 марта 2018 | 14:37
shlevet: Должны. И денег на дорогу дать - пару сотен тысяч евро...
shlevet 17 марта 2018 | 14:41
serjo1977: //...И денег на дорогу дать - пару сотен тысяч евро//
Не, путевка в столыпинском до Сибири будет за счет государства.
serjo1977 17 марта 2018 | 14:46
shlevet: И в этой путёвке будет твоё имя...
shlevet 17 марта 2018 | 14:48
serjo1977: Ну если тебе от этого будет спокойней, я даже не буду с тобой спорить
=)):-)
serjo1977 17 марта 2018 | 14:55
shlevet: Нет, мне не будет от этого спокойней. В отличии от тебя, мне хватает ума понять, что на месте Сенцова может оказаться любой: "сегодня ты, а завтра - я".
shlevet 17 марта 2018 | 15:00
serjo1977: Ты можешь оказаться на его месте, я это вполне допускаю.
А вот у меня лично хватает мозгов, чтобы не делать идиотских поступков и потом за них расплачиваться =)):-)
serjo1977 17 марта 2018 | 15:04
shlevet: А вот у меня лично хватает мозгов, чтобы не делать идиотских поступков и потом за них расплачиваться
===
Нет, приятель... С мозгами у тебя совсем катастрофа, если ты не придуриваешься, и ИСКРЕННЕ думаешь, что в России "не делать идиотских поступков" - достаточная гарантия от попадания в столыпинский вагон...
shlevet 17 марта 2018 | 15:09
serjo1977: Приятель, не волнуйся за меня, у меня с мозгами вполне нормально и как видишь, я пишу тебе не из мест столь отдаленных.
Так что это тебе я, искренне, рекомендую также соблюдать законы РФ
=)):-)
serjo1977 17 марта 2018 | 15:19
shlevet: я пишу тебе не из мест столь отдаленных.
===
Сегодня да. А как будет завтра - увидим.
Господи сколько миллионов кричали в 1935-м: "Расстрелять как бешеный собак!", и не вдомёк им, дурням, было, что за 1935-м последует 1937-й...
Ты, утверждаешь, что с мозгами у тебя вполне нормально, но я вижу, что ты не знаешь историю родной страны даже на уровне школьника. И это мешает мне поверить тебе...
scull 17 марта 2018 | 13:41
Либерастня, луку ему мешок передайте. Пусть жрёт.
prostovanya 17 марта 2018 | 13:48
scull: От тюрьмы да от сумы, как говориться...
Только вата считает себя безгрешной и неподсудной, и полагает, что сама в такой ситуации вряд ли окажется.
serjo1977 17 марта 2018 | 14:40
scull: Мы-то передадим. А вот ты от своих корочки хлебной не увидишь - сдохнешь, и никто не вспомнит.
daos15 17 марта 2018 | 13:42
Времени подохнуть мало осталось, торопись дружок )
black_velvet 17 марта 2018 | 13:47
daos15: Вас в Ольгино-Савушкино набирают не только по принципу тупой-еще тупее, но еще и гондон-гондонистей.
ura_123 17 марта 2018 | 13:51
daos15: Передай привет Агееву .
serjo1977 17 марта 2018 | 14:42
daos15: Погоди, рано ему: он ещё на твоих похоронах не сплясал...
scull 17 марта 2018 | 13:46
Хотелось бы узнать, будут каждодневные сводки о том как умирает " олег-сыночек"? Будут ли в раде отмечать каждый день его отсидки?)
prostovanya 17 марта 2018 | 13:50
Ну и козлы же вы, портянки... Там вы под шконкой быстро бы очутились за такие мысли...
Да не - там бы вы их и пискнуть побоялись.
barssuk 17 марта 2018 | 13:56
Жить в России - жить в аду...
shlevet 17 марта 2018 | 14:51
barssuk: //Жить в России - жить в аду...//
Миллионы твоих сограждан, мужчины и женщины временно живут здесь и зарабатывают себе на хлеб, кто чем.
Ты вот, например, кормишься на нашем сайте, ну, вероятно, потому, что своим трудом, на своей родине ты заработать себе не можешь
abuvgrobu 17 марта 2018 | 14:11
Ничего страшного. Зубы стальные вставят, а волосы не гигиеничны - они так и норовят в баланду упасть..
serjo1977 17 марта 2018 | 14:44
abuvgrobu: Ему-то врачи зубы вставят. А где бы найти такого врача, который смог бы вставить тебе мозг? Или тебе без него привычней?
kiever 17 марта 2018 | 14:11
Почему про другую кремлевскую узницу, наденьку савченко больше новостей нет, что она кушала? В чем её обвиняет кровавый недоукраинских режим? Почему не вывешиваются транспаранты свободу наде савченко? Где сотни тролей хулящих украинский режим? Где протесты взволнованной российской либеральной оппозиции?
rash 17 марта 2018 | 14:13
На полдник полоний подают.
sadda 17 марта 2018 | 14:15
Мрази путинские.
rassvet_12 17 марта 2018 | 14:31
sadda: Надюха тоже мразь теперь стало быть! Отпустят Сенцова, тоже скурвится до мрази.
sasass 17 марта 2018 | 15:06
Поэтому его туда и загнали , чтобы в его организме все крошилось и выпадала - у Литвиненко тоже так было , но доза оказалась слишком большая и много следов оставила....