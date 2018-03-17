Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии, сообщил о серьезном ухудшении здоровья

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра Сенцова Наталья Каплан. «Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно,» – пишет Каплан.

Олег Сенцов отбывает 20 лет в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе. В России его обвинили в попытке устроить теракт.