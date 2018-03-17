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13:31, 17 марта 2018

Партия «Яблоко» отзывает направление для наблюдателей, которых штаб Навального планировал отправить в Чечню

Об этом сообщил зампред партии Николай Рыбаков. В партии полагают, что наблюдатели недостаточно осведомлены о специфике региона, а штаб Навального отказывается сообщить, в какой мере была продумана система безопасности тех, кто направляется в Чечню. Доверенные лица Явлинского, правозащитники Светлана Ганушкина и Валерий Борщов, а также чеченские журналисты – Абдулла Дудуев и Исрапил Шавхалов назвали направление наблюдателей безответственным, лишенным смысла и ставящим под угрозу безопасность как данных людей, так и тех жителей Чечни, кто из уважения к Явлинскому стал бы им помогать.
Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила «Эху», что наблюдателям Навального в Чечне ничего не угрожает и она готова была бы гарантировать их безопасность. Однако такое решение партии – это ее компетенция.

Комментарии

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kottigr1 17 марта 2018 | 13:35

Если Кадыров даже российских ментов и ФСБшников отстреливает, если они приезжают в Чечню без его разрешения, то и с наблюдателями нужно поостеречься...

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:38

kottigr1: собчак в чечню не побоялась приехать. А петушки навального и шестерки явлинского только в интернете герои.

scull 17 марта 2018 | 13:43

liberal_vulgaris: Не приедут, потому что реально увидят, как и за кого голосует чеченский народ. Потом то с просцанного дивана удобнее звиздеть, что все под дулами автоматов голосовали.

kottigr1 17 марта 2018 | 13:47

scull: Сам-то веришь.. ?.. что в РФ есть идиоты, которые голосуют за Путина, который за годы своего бездарного правления уничтожил в России :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.

(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )

prostovanya 17 марта 2018 | 13:44

liberal_vulgaris: Если бы её главный кремлёвский дядя не прикрывал - бородаты мусульмански молодцы одними словесными оскорблениями в её адрес не ограничились бы...
Да и вряд ли сама поехала бы в Чечню эту.

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:50

prostovanya: Это все отговорки. Если бы российская бессистемная оппозиция не была представлена геями, трусами и лжецами, то наблюдатели от навального и яблока поехали бы в чечню.

kottigr1 17 марта 2018 | 13:55

liberal_vulgaris: Если бы российская бессистемная оппозиция не была представлена геями, трусами и лжецами..
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В том-то и дело, что все Вами перечисленные предпочитают отсиживаться в ГосДуме, ФСБ, Правительстве, Президентском кресле...

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:59

kottigr1: Однако ехать в чечню именно ваши боятся, что нивелирует ваши потуги на политическую аналитику до беспомощного визга в стиле "сам дурак" :)

kottigr1 17 марта 2018 | 14:11

liberal_vulgaris: В Чечню без разрешения Кадырова боятся ехать российские полицейские, сотрудники ФСБ... Но они никогда не были для меня "своими"..

vikwlad 17 марта 2018 | 13:45

liberal_vulgaris: "собчак в чечню не побоялась приехать."
А чего ей бояться, если Путин её крестный папа и она сама проект Кремля.

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:55

vikwlad: удобное оправдание для собственной лени и трусости :)

vezdehod 17 марта 2018 | 14:28

lпартия "Яблоко"...Где то я слышал о нём. но - видимо Ослышался. Нет такой партии.

eternity88 17 марта 2018 | 14:41

vezdehod: Как говорится, это все, что вам стоило знать о партии "Яблоко" и Г.А.Явлинском. Гавкнули на Гришу из кремлевской администрации и он трусливо заднюю врубил. И сейчас расскажет нам, что чуть ли не жизни спас этим не в меру расхрабрившимся людям, что решили в Чечню на контроль за голосованием поехать.

bbob 17 марта 2018 | 15:10

liberal_vulgaris: scull: //петушки навального//
Петушок здесь ты. А наблюдатели Навального готовы были поехать, но вот Явлинскому это не надо, еще снимут с кремлевского довольствия.

kindman_a 17 марта 2018 | 13:35

Памфилова готова гарантировать безопасность?
Это как?!
Предоставить каждому наблюдателю по 28 панфиловцев из числа ЦИК? :-)))

jblack2 17 марта 2018 | 13:38

Вы, что сдурели в Чечню ехать - в такую даль?
Там ни свиной шаурмы, ни пиваса не выпить?

homermp 17 марта 2018 | 13:39

Яблоко скурвилось вконец.

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:41

homermp: Да ладно, навальный в последнее время часто лягал явлинского, а теперь гриша ему так отомстил :)

kapkina 17 марта 2018 | 13:41

Явлинский очконул. Его предупредили что если пошлёшь наблюдателей то памятная табличка на доме тебе гарантирована

moskow2042 17 марта 2018 | 13:46

Явлинский идёт в последний бой на быдло выборах за 0,7 процентов ,которые яму нарисуют панфиловы,Явлинский снямись с недо выборов ,а то совсем проиграешь.....

max3446 17 марта 2018 | 14:09

Ничтожество наврального во очередной раз мокнули в навоз. Лузер он и есть лузер

agronom 17 марта 2018 | 14:15

Странное решение напоминающее о том что у страха глаза велики.

blindpew_33 17 марта 2018 | 14:16

Ну в общем-то ничего нового, с этой партией давно все ясно. Просто еще раз подтвердили свое гнилое реноме.
Интересно получается: в партии сидят очень достойные и уважаемые люди (за некоторым исключением), говорят умные хорошие слова, а сама партия в целом и ее деятельность - полное дерьмо.

bratec_kot 17 марта 2018 | 14:37

blindpew_33:
Беда этой партии в её высшем руководстве. Они не хотят даже поцарапаться за власть. Про настоящую борьбу я вообще молчу(((

serg571 17 марта 2018 | 14:17

Явлинский уже давным-давно смекнул, что эти выборы - это просто развод лохов. Будут там наблюдатели или нет - никакого значения не имеет. В Чечне никто ничего считать не будет, просто напишут спущенные цифры. А если что не так - то кадыровцы с наблюдателями церемониться не будут.

ginbin_ 17 марта 2018 | 14:23

Для пригожинских козликов отдельный загон для голосования?

aleksei123m 17 марта 2018 | 14:26

"Элла Памфилова заявила «Эху», что наблюдателям Навального в Чечне ничего не угрожает и она готова была бы гарантировать их безопасность"
И как бы Эллочка "Чурова" ее (безопасность) гарантировала?
В случае гибели наблюдателя: а) покончила с собой?
б) выразила бы крайнею озабоченность?

litmaral 17 марта 2018 | 14:26

Чечня не контролируется властями России и там делают чего хотят получая и з России бюджетные деньги

stakanoff 17 марта 2018 | 14:26

Три раза прочел корявый заголовок - ничего не понял. "...отзывает направление для наблюдателей, которых..." )))

bratec_kot 17 марта 2018 | 14:27

А может и наблюдателей никаких нет? Судя по работе штабов Явлинского, Собчак, Грудинина - задач о масштабном наблюдении там не ставилось.






судя по поведению

piter_ug 17 марта 2018 | 14:39

Агент Квёлый в своём амплуа.
Конечно, для поездки танки не выделяют, и видимо ни одного автомата.
Но просто в армию идти, защищать всякое олигархье, не менее опасное мероприятие.

vladvinn73 17 марта 2018 | 14:44

смрадом трупным потягивает от "яблока"

makap 17 марта 2018 | 14:54

Наблюдатели уедут, а каминг-аутеры будут уничтожены вместе с семьями и домами. Это же беспредельная власть.

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