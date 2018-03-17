Скончался хакер Адриан Ламо, выдавший американским властям информатора «Викиликс» Брэдли Мэнинга

Ламо было 37 лет. Причина смерти неизвестна, сообщает ВВС. О смерти Адриана Ламо написал в Фейсбуке его отец. Сам он ранее в своих интервью заявлял, что решение выдать Брэдли Мэнинга он не принимал, но оно на него давило. И он сожалеет о суровом приговоре, который был вынесен информатору «Викиликс».

Напомню, в 2013 году Мэнинга приговорили к 35 годам лишения свободы. В мае прошлого года он вышел на свободу по указу президента Обамы. Еще в тюрьме Брэдли Мэнинг подал заявление о смене пола и смене имени, став Челси Мэнинг.