13:31, 17 марта 2018
Скончался хакер Адриан Ламо, выдавший американским властям информатора «Викиликс» Брэдли Мэнинга
Ламо было 37 лет. Причина смерти неизвестна, сообщает ВВС. О смерти Адриана Ламо написал в Фейсбуке его отец. Сам он ранее в своих интервью заявлял, что решение выдать Брэдли Мэнинга он не принимал, но оно на него давило. И он сожалеет о суровом приговоре, который был вынесен информатору «Викиликс».
Напомню, в 2013 году Мэнинга приговорили к 35 годам лишения свободы. В мае прошлого года он вышел на свободу по указу президента Обамы. Еще в тюрьме Брэдли Мэнинг подал заявление о смене пола и смене имени, став Челси Мэнинг.
Комментарии35
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vvs7651 17 марта 2018 | 13:33
Новичок?
m_doc 17 марта 2018 | 13:36
vvs7651: Вряд ли. Скорее всего, старый собачий поводок.
danko_fuflo 17 марта 2018 | 13:38
m_doc: от новичка англосаксы грохнули. Епт.
haldey 17 марта 2018 | 13:39
m_doc: Указание! Кто помогает американской элите долго не проживет! Причина смертине важна! Важно послание!
zularin12 17 марта 2018 | 14:43
haldey: Согласен.
Русофобам и пятиколонникам на заметку.
Доктор медицинских наук, академик Углов (95 лет, старейший в мире практикующий хирург, занесен в Книгу рекордов Гиннеса): совершенно точно известно, что злые подлые люди долго не живут.
edyunia 17 марта 2018 | 13:40
m_doc: \\старый собачий поводок.\\
Так ты спец не только по "чужих грязных носках", но и по старым собачьим поводкам!
m_doc 17 марта 2018 | 13:45
edyunia: А что, кого-то носками умертвили? Одно слово -
звери!
edyunia 17 марта 2018 | 13:48
m_doc: \\А что, кого-то носками умертвили?\\
Тебе видней, али память девичья?
m_doc 17 марта 2018 | 13:50
edyunia:Это ж ты логический ряд выстроил, а я тебе подыграла:)
edyunia 17 марта 2018 | 13:55
m_doc: \\а я тебе подыграла:)\\
Так всё-таки, "новичок" или "поводок"?
m_doc 17 марта 2018 | 13:58
edyunia: Обое. Новичок на поводке. Или поводок на новичке:)
edyunia 17 марта 2018 | 14:04
m_doc: \\Новичок на поводке.\\
Шалунья, ход твоих мыслей мне нравится, но, как однажды уже говорил, я предпочитаю игру в доктора и больного. :):):).
m_doc 17 марта 2018 | 14:08
edyunia: Давай в другой раз. Тут такие игрища начались... каждый божий день ласты склеивают:)
edyunia 17 марта 2018 | 14:15
m_doc: \\Давай в другой раз.\\
Va bene, однако сейчас, здесь ты для меня самый интересный оппонент-собеседник.
nikmart001 17 марта 2018 | 14:31
m_doc: Это точно, американцы они такие!
nikvol 17 марта 2018 | 13:37
vvs7651: Нighly likely. :)
stebinmaku 17 марта 2018 | 13:44
vvs7651
Пшик, пшик, пшик, уноси готовенького,
Пшик, пшик, пшик, кто на новенького,.?
skyliner_r34 17 марта 2018 | 13:34
Хакер с фамилией "Ламо"... Как теперь жить ...
cattt 17 марта 2018 | 13:39
Чекисты на марше!
danko_fuflo 17 марта 2018 | 13:40
cattt: они и тебе в штаны насрали. Проверь. Или в шляпу. Ты бы поменьше терся, а то кончишь плохо как бабкаданко1.
skyliner_r34 17 марта 2018 | 13:43
danko_fuflo: а где бапкаданко ??? уже голосуэ ???
danko_fuflo 17 марта 2018 | 13:44
skyliner_r34: конечно. В маями. Для неё офис открыли. А как же!
blahovdav 17 марта 2018 | 14:02
danko_fuflo: skyliner_r34: конечно. В маями. Для неё офис открыли. А как же!\\\\ Ватникрашист, как много у тебя погонял то?? Ты и перда и фуфло и сука.... Тяжелое детство?? Папашка сгинул от Боярышника, а мамка, чтоб под ногами у дальнобоев не путался так обзывала??
gladman__ 17 марта 2018 | 15:12
cattt: Как вы думаете, почему США так активно старались засадить Брэдли Мэннинга на добрую сотню лет за решётку, что парень решил на радостях сменить пол?
Потому что среди открытых Мэннингом для Викиликс архивов как раз и фигурировала информация о том, что американцы поставляли химическое оружие в Ирак и даже применяли его там.
Перевод материалов с Викиликс был опубликован ещё в 2010 году на сайте информационно-аналитического агентства «Сегодня.РУ».
Ниже перевод одной из статей WikiLeaks , уличающей американцев в циничном использовании химического оружия против иракской армии и мирного населения Ирака.
Соединённые Штаты уличены в том, что отправили в Ирак для своих солдат как минимум 2 386 единиц химического оружия ближнего действия. Об этом упоминается в докладе, объёмом в 2000 стр., который удалось получить редакции портала Викиликс, где перечислены более 1 000 000 единиц амуниции, поставленной для армии США в Ирак.
Элементы химического оружия, согласно принятой среди стран-членов НАТО классификации, получили гриф «Химическое оружие и оборудование».
За несколько недель до начала иракской кампании 19 марта 2003 г. правительству США пришлось выслушать подробные упрёки от своего главного союзника – Великобритании – по поводу того, почему Доналд Рамсфелд, министр обороны США, сделал громкие заявления о том, что Вашингтон может пойти на использование химоружия в Ираке и Афганистане.
brocer 17 марта 2018 | 13:34
Надеюсь что его Путин отравил. Хотя вряд ли. Крысы сами по себе не долго живут.
detul 17 марта 2018 | 13:37
Ассанж из Эквадорского посольства послал посылочку. ... посылка вручена адресату.
nestor199 17 марта 2018 | 13:39
хакнул Путин хакера .............................
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 13:57
Путин разошелся.
опять санкции введут
ha12raz 17 марта 2018 | 14:03
Опробован новый яд......реально с ума сошли,
pravdatut 17 марта 2018 | 14:04
По графику. А, что будет после выборов??
tremens_delirium 17 марта 2018 | 14:05
Этого хаккера убили вирусом в компе.
ruutel____debil22 17 марта 2018 | 14:20
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Новости Хуцпы: РЮЙТЕЛЬ был на грани провала:
...ГРЫДЛО всё рассказало о пользователе "goshick"!!!
АНТАНТЕ пришёл ... ПИЗДЕЦ
=
tremens_delirium:...Скоты, дегенераты, фрики...
Чухонцы, шпроты в банке, МЫЗЫ...
Бухло, сальцо, хохол без ВИЗЫ...
Колдырят ШНАПС на берегу залива...
И ждут конца,"ПИЗДЕЦ"- шепча тоскливо...
ХУЦПА.
=
tremens_delirium ....А лайки просит здесь у нас....
Дебил "tremens" прослыл на "Ехе" ОБОРМОТОМ...
Алкаш, обжора, копрофаг, чухонский дивергент....
МАТРОСОМ в ТУХЕС был по-полной "обработан",
И стал на званье "ПЕДИК" главный ПРЕТЕНДЕНТ...
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ...Честно говоря, с Хуцпой занимался...
Ты, takao - дебил, хочешь - верь, хочешь - нет,
Но матрос предложим мне глубокий миньет
Как обычно, - отсос за щекою, с ПРОГЛОТОМ...
Потому и не мог я "общаться" с тобой,ОБОРМОТОМ
А,потом позвонил мне ХУЦПА с КОМПЛИМЕНТОМ:
Мол очень доволен МАТРОС о миньете КОММЕНТОМ...
И мне предложил взять не клык своего МОЛОДЦА,
Не хотелось обидеть ХУЦПУ, отсосал и ему - до КОНЦА!
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
koshkairina 17 марта 2018 | 14:11
Напоминает что-то из "Крёстного отца" - когда Майкл Корлеоне разом расправился со всеми, кто ему мешал...
ha12raz 17 марта 2018 | 14:17
Сегодня у савушкинских бабуинов поставлена задача-----прикрывать убийства..
npoxop 17 марта 2018 | 14:58
ииии? ))))
почему тему не развили дальше...