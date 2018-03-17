13:08, 17 марта 2018
Движение «Солидарность» сегодня возложит цветы к памятной табличке, которая накануне была установлена в Москве
Об этом «Эху» рассказал председатель политсовета организации Илья Яшин.
Яшин добавил, что возложение пройдет в 15-00 на Малой Ордынке у дома номер три.
Яшин добавил, что возложение пройдет в 15-00 на Малой Ордынке у дома номер три.
Комментарии2
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sveklotron_7 17 марта 2018 | 13:21
Когда коту делать нечего, он...ну вы в курсе, короче...
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:35
Теперь каждый недофюрер бессистемной оппозиции должен прийти и сделать селфи с табличкой