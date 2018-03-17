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13:08, 17 марта 2018

Движение «Солидарность» сегодня возложит цветы к памятной табличке, которая накануне была установлена в Москве

Об этом «Эху» рассказал председатель политсовета организации Илья Яшин.
Яшин добавил, что возложение пройдет в 15-00 на Малой Ордынке у дома номер три.

Комментарии

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sveklotron_7 17 марта 2018 | 13:21

Когда коту делать нечего, он...ну вы в курсе, короче...

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 13:35

Теперь каждый недофюрер бессистемной оппозиции должен прийти и сделать селфи с табличкой

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