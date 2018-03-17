Z Архив новостей новости
5 12 6 2123
13:07, 17 марта 2018

Создатель отравляющего вещества «Новичок» предупреждает о возможном отложенном заражении в Великобритании

Этот химикат использовался при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако российские власти сегодня вновь отвергли свою причастность к инциденту.
Меры безопасности, к которым после атаки в Солсбери власти королевства предложили прибегнуть простым гражданам – недостаточны, предупреждает ученый Вил Мирзаянов в интервью ВВС. За людьми в группе риска надо наблюдать в клинических условиях. Частицы нервно-паралитического вещества могли сесть на кожу, проникать в организм «потихонечку» и вызывать необратимые повреждения. Мирзаянов советует сжечь все предметы, которые могли быть заражены.

Специалист не сомневается в российском происхождении «Новичка». При этом считает, что в британской лаборатории химикат идентифицировали быстро, потому что смогли его синтезировать. Эксперт британской армии по химоружию ранее также заявил, что «Новичок» появился в российском городе Шиханы в Саратовской области, где находится военное научно-исследовательское учреждение.

Между тем постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин предположил в интервью «Интерфаксу», что использованный против Скрипаля яд был получен в западных лабораториях, например, в США или в самой Великобритании. По словам чиновника, в 90-ые работы по этому направлению в нашей стране были приостановлены, а иностранные спецслужбы вывезли отсюда некоторых специалистов вместе с ценной документацией. В прошлом году Россия в уничтожила последние запасы химического оружия, добавил Шульгин
По некоторым данным, в СССР могли получить до 100 тонн «Новичка», и этого достаточно для заражения миллионов людей.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 13:14


Удастся ли когда-нибудь установить, сколько народу убили лубянские киллеры с помощью этого яда?

drgonish 17 марта 2018 | 13:23

mikhail_spb_:

Конечно!
Раз боевой газ вдруг стал веществом отложенного действия( LOL ), Англичане теперь спокойно могут подумать, кого шлепнуть следующего, и сказать, что це - Новичок. Дети, хавайте не прожевывая.

tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 13:36

mikhail_spb_: И как ты ещё жив? Значит скоро тебя точно лубянские киллеры накормят этим ядом!!!!)))))

vasilevich58 17 марта 2018 | 13:15

Так у нас же его никогда не было?!

brocer 17 марта 2018 | 13:19

Если это «Новичок», то скрипача можно уже хоронить, ну и тех кто рядом был тоже. Похоже что не смогли создать аналог...

el_borz 17 марта 2018 | 13:26

brocer: Новичок, а такой уже шустрый))

zztop1960 17 марта 2018 | 13:21

В России правая рука не знает что делает левая ? То заявляют что вообще никакого "Новичка" в России не было , то заявляют что его производство было остановлено

brocer 17 марта 2018 | 13:25

zztop1960: Вполне вероятно что не было. ))

m_doc 17 марта 2018 | 13:26

Частицы нервно-паралитического вещества могли сесть на кожу, проникать в организм «потихонечку» и вызывать необратимые повреждения.
=========================================================
Про душ и ванну Мирзаянов, конечно же, слыхом не слыхивал:)

Мирзаянов советует сжечь все предметы, которые могли быть заражены.
=============================================================
Спалить весь Солсбери к чёртовой матери от греха подальше.

У Мирзаянова наконец-то настал звёздый час. И тут Остапа понесло (с)

moskow2042 17 марта 2018 | 13:28

Англичанку ещё будут долго травить Новичком, ведь предателей там из Роиссии хоть отбавляй.......

erol 17 марта 2018 | 13:31

Александр Шульгин -очередной "правдаруб" в полку к Лаврову,Захаровой,Писькову,Конашенко и т.д

vaka257 17 марта 2018 | 13:32

Уже можноутверждать,что цивилизованный мир разозлился на путинщину...Раньше была антигитлеровская коалиция ,а как назовут нынешнюю?

Сегодня в эфире