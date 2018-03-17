Создатель отравляющего вещества «Новичок» предупреждает о возможном отложенном заражении в Великобритании

Этот химикат использовался при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако российские власти сегодня вновь отвергли свою причастность к инциденту.

Меры безопасности, к которым после атаки в Солсбери власти королевства предложили прибегнуть простым гражданам – недостаточны, предупреждает ученый Вил Мирзаянов в интервью ВВС. За людьми в группе риска надо наблюдать в клинических условиях. Частицы нервно-паралитического вещества могли сесть на кожу, проникать в организм «потихонечку» и вызывать необратимые повреждения. Мирзаянов советует сжечь все предметы, которые могли быть заражены.

Специалист не сомневается в российском происхождении «Новичка». При этом считает, что в британской лаборатории химикат идентифицировали быстро, потому что смогли его синтезировать. Эксперт британской армии по химоружию ранее также заявил, что «Новичок» появился в российском городе Шиханы в Саратовской области, где находится военное научно-исследовательское учреждение.

Между тем постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин предположил в интервью «Интерфаксу», что использованный против Скрипаля яд был получен в западных лабораториях, например, в США или в самой Великобритании. По словам чиновника, в 90-ые работы по этому направлению в нашей стране были приостановлены, а иностранные спецслужбы вывезли отсюда некоторых специалистов вместе с ценной документацией. В прошлом году Россия в уничтожила последние запасы химического оружия, добавил Шульгин

По некоторым данным, в СССР могли получить до 100 тонн «Новичка», и этого достаточно для заражения миллионов людей.