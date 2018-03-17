Создатель отравляющего вещества «Новичок» предупреждает о возможном отложенном заражении в Великобритании
Этот химикат использовался при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако российские власти сегодня вновь отвергли свою причастность к инциденту.
Меры безопасности, к которым после атаки в Солсбери власти королевства предложили прибегнуть простым гражданам – недостаточны, предупреждает ученый Вил Мирзаянов в интервью ВВС. За людьми в группе риска надо наблюдать в клинических условиях. Частицы нервно-паралитического вещества могли сесть на кожу, проникать в организм «потихонечку» и вызывать необратимые повреждения. Мирзаянов советует сжечь все предметы, которые могли быть заражены.
Специалист не сомневается в российском происхождении «Новичка». При этом считает, что в британской лаборатории химикат идентифицировали быстро, потому что смогли его синтезировать. Эксперт британской армии по химоружию ранее также заявил, что «Новичок» появился в российском городе Шиханы в Саратовской области, где находится военное научно-исследовательское учреждение.
Между тем постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин предположил в интервью «Интерфаксу», что использованный против Скрипаля яд был получен в западных лабораториях, например, в США или в самой Великобритании. По словам чиновника, в 90-ые работы по этому направлению в нашей стране были приостановлены, а иностранные спецслужбы вывезли отсюда некоторых специалистов вместе с ценной документацией. В прошлом году Россия в уничтожила последние запасы химического оружия, добавил Шульгин
По некоторым данным, в СССР могли получить до 100 тонн «Новичка», и этого достаточно для заражения миллионов людей.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 13:14
Удастся ли когда-нибудь установить, сколько народу убили лубянские киллеры с помощью этого яда?
drgonish 17 марта 2018 | 13:23
mikhail_spb_:
Конечно!
Раз боевой газ вдруг стал веществом отложенного действия( LOL ), Англичане теперь спокойно могут подумать, кого шлепнуть следующего, и сказать, что це - Новичок. Дети, хавайте не прожевывая.
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 13:36
mikhail_spb_: И как ты ещё жив? Значит скоро тебя точно лубянские киллеры накормят этим ядом!!!!)))))
vasilevich58 17 марта 2018 | 13:15
Так у нас же его никогда не было?!
brocer 17 марта 2018 | 13:19
Если это «Новичок», то скрипача можно уже хоронить, ну и тех кто рядом был тоже. Похоже что не смогли создать аналог...
el_borz 17 марта 2018 | 13:26
brocer: Новичок, а такой уже шустрый))
zztop1960 17 марта 2018 | 13:21
В России правая рука не знает что делает левая ? То заявляют что вообще никакого "Новичка" в России не было , то заявляют что его производство было остановлено
brocer 17 марта 2018 | 13:25
zztop1960: Вполне вероятно что не было. ))
m_doc 17 марта 2018 | 13:26
Частицы нервно-паралитического вещества могли сесть на кожу, проникать в организм «потихонечку» и вызывать необратимые повреждения.
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Про душ и ванну Мирзаянов, конечно же, слыхом не слыхивал:)
Мирзаянов советует сжечь все предметы, которые могли быть заражены.
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Спалить весь Солсбери к чёртовой матери от греха подальше.
У Мирзаянова наконец-то настал звёздый час. И тут Остапа понесло (с)
moskow2042 17 марта 2018 | 13:28
Англичанку ещё будут долго травить Новичком, ведь предателей там из Роиссии хоть отбавляй.......
erol 17 марта 2018 | 13:31
Александр Шульгин -очередной "правдаруб" в полку к Лаврову,Захаровой,Писькову,Конашенко и т.д
vaka257 17 марта 2018 | 13:32
Уже можноутверждать,что цивилизованный мир разозлился на путинщину...Раньше была антигитлеровская коалиция ,а как назовут нынешнюю?