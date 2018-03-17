Эксклюзив Эха 13:05, 17 марта 2018
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах.
Об этом в интервью «Эху» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.
Комментарии9
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kottigr1 17 марта 2018 | 13:09
Ай-яй-яй... А когда и насколько посадят тех полицаев, которые до этого незаконно всё это изымали.. ?
pro_hanov 17 марта 2018 | 13:22
kottigr1: Больше изымать не будут? ФУУ Прям от сердца отлегло! Памфилова - мать-заступниц демократии))
alekseyevich 17 марта 2018 | 13:10
► Мне принадлежит 1/146 000 000 часть выборов. И я эту часть никому не отдам. Пойду и проголосую за Ксению Собчак. Следующая возможность будет слишком не скоро. Это точно лучше, чем сидеть дома в день выборов. Собчак показала себя зрелым политиком.
За Явлинского голосовать не стоит. Он всю постсоветскую историю был главным препятствием для объединения демократических сил России.
brocer 17 марта 2018 | 13:16
alekseyevich: В светлый путь )). Молодой наверное Вы, и поэтому неопытный.
meteor9 17 марта 2018 | 13:28
brocer: он по возрасту славные времена дома 2 пропустил с ксюшей растлевающей миллионы ребят
kottigr1 17 марта 2018 | 13:19
alekseyevich: В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят свою галочку или придут ли вообще..
bike_nty 17 марта 2018 | 13:33
kottigr1: Ну, приход все таки имеет значение. Расписаться в получении бюллетеня за кого-нито самая сложно осуществимая и легко проверяемая махинация, дальше можно что угодно делать. Так что любой кандидат по фамилии ждет вашей явки. Ему от вас только она и нужна.
dmitriy_radchenko 17 марта 2018 | 13:17
Будут изымать самих наблюдателей, хе-хе.
alo0000 17 марта 2018 | 13:20
Что значит - не будут? Имеют право или не имеют? Или - от имеют.