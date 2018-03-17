Россия объявила об ответных мерах в отношении британских дипломатов: Москва намерена выслать сотрудников посольства Соединенного Королевства, отозвать разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также запретить деятельность Британского Совета.

На утренней встрече в российском МИДе послу Соединенного Королевства Лори Бристоу заявили о высылке в течение недели 23 дипломатов – аналогичное количество российских чиновников должны будут покинуть Лондон. Кроме этого Москва отозвала разрешение на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Сроки, как указали в МИДе, будут определены в соответствии с международными нормами, сотрудникам диппредставительства дадут время на завершение дел. Еще одна часть ответных мер России на обвинения в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери – закрытие Британского Совета. Неполитическая организация, которая проводит образовательные, культурные и языковые программы, впредь не будет функционировать на территории России. Как следует из пояснений российского МИДа – «в связи с неопределенным правовым статусом». Ответные меры Москвы уже прокомментировали некоторые официальные лица. Приветствовал решение МИДа сенатор Игорь Морозов: он считает, что под прикрытием Британского Совета в России работали разведчики Соединенного Королевства. Напомнил член совфеда и о том, что Великобритания не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры. «Абсолютно адекватным и симметричным» ответ Москвы назвал и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Напомним, ответом Британии на «дело Скрипаля» кроме высылки дипломатов, стал бойкот Чемпионата мира по футболу на уровне официальных лиц, а также отмена приглашения главы МИД Сергея Лаврова на встречу в Лондон.