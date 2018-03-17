Россия объявила об ответных мерах в отношении британских дипломатов
Россия объявила об ответных мерах в отношении британских дипломатов: Москва намерена выслать сотрудников посольства Соединенного Королевства, отозвать разрешение на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также запретить деятельность Британского Совета.
На утренней встрече в российском МИДе послу Соединенного Королевства Лори Бристоу заявили о высылке в течение недели 23 дипломатов – аналогичное количество российских чиновников должны будут покинуть Лондон. Кроме этого Москва отозвала разрешение на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Сроки, как указали в МИДе, будут определены в соответствии с международными нормами, сотрудникам диппредставительства дадут время на завершение дел. Еще одна часть ответных мер России на обвинения в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери – закрытие Британского Совета. Неполитическая организация, которая проводит образовательные, культурные и языковые программы, впредь не будет функционировать на территории России. Как следует из пояснений российского МИДа – «в связи с неопределенным правовым статусом». Ответные меры Москвы уже прокомментировали некоторые официальные лица. Приветствовал решение МИДа сенатор Игорь Морозов: он считает, что под прикрытием Британского Совета в России работали разведчики Соединенного Королевства. Напомнил член совфеда и о том, что Великобритания не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры. «Абсолютно адекватным и симметричным» ответ Москвы назвал и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Напомним, ответом Британии на «дело Скрипаля» кроме высылки дипломатов, стал бойкот Чемпионата мира по футболу на уровне официальных лиц, а также отмена приглашения главы МИД Сергея Лаврова на встречу в Лондон.
Комментарии43
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ys171717 17 марта 2018 | 13:05
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Только БОЙКОТ!
kottigr1 17 марта 2018 | 13:07
ys171717: Россия Великая держава и ей не нужны чуждые ценности !
Мы никому не отдадим свои японские лапти, китайский самовар, немецкую гармонь, татаро-монгольскую косоворотку, персидскую балалайку, скифские валенки, самурайскую матрешку, американскую картоху, итальянскую водку, английский паровоз, фрицевский АК..
Не дождутся... !
roqswen 17 марта 2018 | 13:08
нучо.. пора Абгамовичу чемоданы паковать. Родина-Чукотка ждёт бугага.
И лизке письковой приготовится! ))
snips 17 марта 2018 | 13:13
roqswen: писькова может хоть судопроизводство запустит в стране )) хотя думаю она скорее согласится головой работь у британца за визу
patrik03 17 марта 2018 | 13:20
Россия объявила об ответных мерах в отношении британских дипломатов...
Высылайте всех британских дипломатов, вызывайте наших в Москву и прекращайте дипломатические отношения с Британией. Все британо-российские вопросы можно решить через швейцарское посольство, как с Грузией.
kindman_a 17 марта 2018 | 13:26
patrik03:
"...Все британо-российские вопросы можно решить через швейцарское посольство..."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В цивилизованном мире вопросы через ...опу не решаются.
Ты хочешь попробовать? :-)))
snips 17 марта 2018 | 13:28
patrik03: ой дядь забыл ты про насосы жижу качать патентованы в ландонах разных , будешь патрик осваивать дип троат технику ну что бы давление сосздавать в трубах ))) лошара пригожинская
mordechai_blinchikov 17 марта 2018 | 13:29
patrik03:---может у него под волосиками 666 ?
• Я введу войска в братскую Украину и захвачу полуостров Крым;
• Я развяжу войну на востоке Украины;
• Я введу армию в Сирию для поддержки преступного режима Башара Асада;
• Я засекречу все данные о погибших на развязанных мною войнах;
• Я добьюсь исключения России из ПАСЕ и большой восьмерки;
• Я запрещу ввозить в Россию качественные продукты питания и прикажу уничтожать их;
• Я потрачу рекордно высокую сумму на сочинскую олимпиаду;
• Я прикажу организовать государственную допинговую программу для обеспечения победы на олимпиаде в Сочи любой ценой;
• Я добьюсь дисквалификации десятков наших спортсменов, уличенных в применении допинга;
• Я добьюсь отстранения нашей национальной сборной от олимпиады в Корее;
mordechai_blinchikov 17 марта 2018 | 13:31
продолжение
• Я введу налог на бани, сараи и уличные туалеты, но не стану вводить налог на роскошь;
• Я заморожу ваши пенсионные накопления;
• Я добьюсь падения стоимости нефти и роста курса доллара в два раза;
• Я добьюсь увеличение цены на бензин в полтора раза;
• Я буду повышать акцизы на бензин, но не отменю транспортный налог;
• Я заставлю дальнобойщиков платить дополнительный налог за каждый километр;
• Я обещаю полностью израсходовать резервный фонд РФ до конца моего третьего срока;
• Я добьюсь снижения реального дохода россиян на 14% за следующие 6 лет;
• Я добьюсь того, что не менее 16% населения России окажется за чертой бедности;
• Я выведу Россию в лидеры по росту числа долларовых миллионеров;
• Я сделаю всех своих друзей и коллег богатейшими людьми страны;
• Я добьюсь удвоения зарплат чиновникам и депутатам;
• Я засекречу информацию о владельцах элитной недвижимости, самолетов и яхт;
• Я разорю малый бизнес;
• Я продолжу закрывать критикующие власть СМИ;
• Я не допущу реальную оппозицию к участию в выборах в Госдуму и в президентских выборах;
• Я спишу миллиарды долларов долга странам третьего мира, поддерживающим мой режим;
mordechai_blinchikov 17 марта 2018 | 13:33
mordechai_blinchikov:
• Я увеличу бюджетные расходы на оборону и снижу на образование и здравоохранение;
• Я продолжу сокращать количество школ и больниц в стране одновременно увеличивая строительство храмов и церквей;
• Я прикажу ввести уголовное наказание за публикации и картинки в сети интернет;
• Я освобожу от уголовной ответственности домашних тиранов избивающих своих жен и детей;
• Я разрешу российским судьям безнаказанно управлять автомобилем в пьяном виде и нарушать другие правила;
• Я введу уголовную ответственность за любой выпад в адрес РПЦ;
• Я продолжу уничтожать своих врагов, где бы они ни находились;
• Я запрещу гражданам России собираться на мирные митинги и собрания направленные против моей власти;
• Я добьюсь того, что коррупция станет государствообразующим фактором и любая попытка борьбы с ней будет признана преступлением против государственной власти и являться призывом к ее свержению;
• Я верну мир на грань ядерной войны;
• Я добьюсь того что бы во всем цивилизованном мире Россию снова боялись и ненавидели!
vlabumur 17 марта 2018 | 13:30
patrik03: прекращайте дипломатические отношения с Британией.
+++++++++++++++++++++++++++++
Так лучше со всем цивилизованным миром сразу.
оставим Абхазию,сев Корею, и еще пяток венессэл.
А остальные враги!
zz682 17 марта 2018 | 13:14
kottigr1:ys171717 ПОДЖАЛИ СРОКИ С АГИТАЦИЕЙ НАВЕРНОЕ В ПИНДОСИИ ЕСТЬ СЧЕТЧИК , КОТОРЫЙ СЧИТАЕТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ys171717 И ЧЕ ИНТЕРЕСНО ЭХО ЕГО НЕ ЗАБАНИТ По словам экс-главы Федеральной службы безопасности России, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым мог быть отравлен Скрипаль, хранилось на территориях республик бывшего Советского Союза. Далее: https://news.rambler.ru/world/39345505/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
brandfa 17 марта 2018 | 13:12
ys171717: СПАМЕР! Жалоба отправлена! Не копипасть простыни в каждой новости - уважай людей!
epynda 17 марта 2018 | 13:15
ys171717: С помощью БОЙКОТА, к которому ты призываешь, Путин наберёт голосов больше, чем предполагалось.....
Если представить самое невероятное, и тебя поддержали 35 - 40% избирателей и не пошли на выборы, то результат Путина может достичь более 80% от проголосовавших.....
Учи математику!!!!!
kottigr1 17 марта 2018 | 13:21
epynda: В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят свою галочку или придут ли вообще.. Как Путин прикажет, то ЦИК и огласит.
brocer 17 марта 2018 | 13:32
epynda: Все тела пришедшие распишут по готовой таблице. Это великие выборы потому что Путину нужна война. А с 30% лояльных, он её не начнет.
Реальная явка тоже считается. ))
alekseyevich 17 марта 2018 | 13:17
ys171717:
17 пунктов правильные, вывод неправильный. Потому что у нас в жизни нет лишних шести лет.
Надо голосовать за Ксению Собчак. Она показала себя зрелым политиком.
Не хочу отдавать ни один миллиметр своей свободы.
kottigr1 17 марта 2018 | 13:24
alekseyevich: Всё в ЦИ(р)К.. ! Помимо "дрессированной лошади" там будет и "бородатая женщина".. Всем пришедшим в подарок престарелый клоун с передержкой на ближайшие 6 лет.. !
aleksandr39 17 марта 2018 | 13:07
УРА !!! Теперь дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ не будут изучать английский язык .
pro_hanov 17 марта 2018 | 13:17
aleksandr39: Дураками они прикидываются, конечно, но о себе любимых и о своих отпрысках не забывают. Уехавшие на Запад отпрыски депутатов английский усвоили (кто не полный кретин), а оставшиеся, думаю, учат китайский.
com30 17 марта 2018 | 13:18
aleksandr39:
Слабый и беззубый ответ.
Наркому Ин.Дел, нужно было полностью запретить на территории РФ всю литературу на английском языке, а так же сам английский язык.
А что бы знали.
Да и вообще на кануне футбольного ЧМ пора на России полностью запретить использование латинского шрифта!
)))
kindman_a 17 марта 2018 | 13:32
com30:
Футбол - это гадкое изобретение жалких бритосов - должен быть объявлен вне закона. :-)))
odobryam_s 17 марта 2018 | 13:21
aleksandr39: Внукам придется учиться по-русски говорить....
jblack2 17 марта 2018 | 13:07
Ответ - ответом, но расследование нужно проводить и самим, пока на Россию всех собак не повесили!
com30 17 марта 2018 | 13:32
jblack2:
Обязательно нужно проводить свое расследование и наказать кого попало!
У российских пинкертонов и холмсов, уже есть хорошие наработки.
Можно снова задействовать летчика Волошина, диспетчера Карлоса, распятого мальчика в одних трусиках, и чудотворный фотошоп, нарисовав в нем британцам огромный фигвам в размером с украинский СУ- 25, у которого размахом крыльев был в километр, главнон что бы художник фотошопа был матерым, а не новичок.
Жаль, что уже сотрудник наркомата ИнДел Чуркин, не снами, он бы тоже что то с3,14издел.
pro_hanov 17 марта 2018 | 13:07
Английский теперь учить не надо? - радостно спросили дети, услышав телевизор на кухне. Наоборот, учить его надо тщательнее - ответил я. Если свалим - английский будет очень нужен, а если останемся - стоит учить китайский.
zz682 17 марта 2018 | 13:16
pro_hanov: ВЫ ЕЩЕ И УЧИТЕЛЕМ Работаете, я то думал откуда у нас подпиндосники растут........
dmitry35 17 марта 2018 | 13:21
pro_hanov: Успокойтесь. Свалите или не свалите, это - ничего не решает. Учите китайский. Англосаксы - пройденный этап развития.
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 13:08
К радостным коксо-работникам наркомата присоединились и госдумовский похотливый воришка, и даже "сенатор"-спецслужбист.
Радуются новому витку холодной войны, как козлы в огороде.
kottigr1 17 марта 2018 | 13:12
mikhail_spb_: Есть и позитив для России от высылки российских дипломатов в штатском..
Рад за российских дипломатов.. Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного английского туманного Ада и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей... Родина ждет вас, сыны !
moskow2042 17 марта 2018 | 13:10
Роиссия нанесла химический удар по Англичанки ......долой ботокные выборы за так......бидло жидко не продаётся ....долой...Снимись с выборов ото жидко проиграешь .......
tks 17 марта 2018 | 13:12
А массовая продажа активов Кентов и Царедворцев Императора Пу, входит в "ответку"?
sveklotron_7 17 марта 2018 | 13:19
tks: входит, входит...
Британские инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска «Россия-2047» и 22% выпуска «Россия-2029», говорится в заявлении организатора выпуска, компании «ВТБ Капитал». Таким образом, всего британцы вложили $1,546 млрд
Подробнее на РБК
tks 17 марта 2018 | 13:25
sveklotron_7: Ха, Ха-ха-ха, "инвесторы"! Это бени с офшоров острова Мэн ))) россиянского розливу офшорчики )))
sergeypuskino 17 марта 2018 | 13:13
..почему Мэй считается причастной к преступлению? Пострадавших по делу - несколько человек. И знать, что объектом нападения является Скрипаль, может только настоящий убийца.
viktorova 17 марта 2018 | 13:19
Вот и первый шаг к железному занавесу...
Сначала одно консульство, потом другое, потом посольство и ...
Скоро через телевизор будет Россия на цивилизованный мир смотреть.
buzukin938 17 марта 2018 | 13:23
А еще бы и не пустить английских болельщиков на футбольный чемпионат - будет под видом пьяного болельщика какая-нибудь сука из МИ-6 с флаконом бинарного яда! Своих же и потравит. Так пусть травит у себя, на английском стадионе - да хоть на Уэмбли. Только вот Абрамовича задрочат - скажут: Русский? Виноват! А тут все просто - не пустить, деньги не вернуть - так они сами тогда разнесут свой сраный парламент :(
grossalexis032018 17 марта 2018 | 13:34
buzukin938: А Челси изъять в пользу Англии ;)) Тыблей не пустить на матч с Арсенелом,,а коням засчитать техническое поражение. Сильно печень вдавила мозг в крышку черепа - дуреешь ;))
sbk 17 марта 2018 | 13:26
Мнение Слуцкого имеет особо большой вес.
shraer 17 марта 2018 | 13:29
подождите..а отменить преподования английского языка?)
cukker 17 марта 2018 | 13:34
одни украинцы в комментах, мать честная!!!! какая то безбрежная нация. когда ж они русскую мову забудут?
benga_medok 17 марта 2018 | 13:35
До чего мелочно и гадко выглядят, так называемые, ответные меры. Это все, что нужно знать об уровне развития и квалификации людей, находящихся у власти в России !
Только, в отличие от наших 23-х "дипломатов", которые проливают горючие слезы в связи с необходимостью вернуться в Мордор, английские дипломаты, я думаю, рады вновь вернуться в цивилизованную страну !
georgij65 17 марта 2018 | 13:36
Ответ адекватный. Британский совет был закрыт с 01 января 2018 года, точнее, должен был быть закрыт, но англосаксы плювать хотели на решения колоний - продолжали работать. Хотя им неоднократно напоминали. А сейчас дали по морде. Думаю это связано с выборами - власть забздела и решила показать свою твердость. А то так бы и жевали сопли. Боятся они примера Милошевича, Кадаффи, Хусейна и других. Соблазителен пример Горби.