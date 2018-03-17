Председатель ЦИК Памфилова: Наблюдателям от политика Навального в Чечне ничего не угрожало

Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее стало известно, что Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в Чечню в целях безопасности.

«Отзыв направлений — это компетенция партии. Я со своей стороны гарантировала, брала на себя ответственность, скажем, за их безопасность в рамках трех поездок в Чеченскую Республику. Исходя из своего опыта и своих соображений, я глубоко убеждена, что ничего экстраординарного им не угрожало. Наблюдателям Алексея Навального ничего бы не угрожало именно в процессе наблюдения за выборами. Как уехали бы туда, так бы и вернулись. Если бы я в этом не была уверена, я бы не брала на себя таких обязательств», — подчеркнула Э.Памфилова.