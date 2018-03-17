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Эксклюзив Эха 12:44, 17 марта 2018

Председатель ЦИК Памфилова: Наблюдателям от политика Навального в Чечне ничего не угрожало

Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее стало известно, что Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в  Чечню в целях безопасности.
«Отзыв направлений — это компетенция партии. Я со своей стороны гарантировала, брала на себя ответственность, скажем, за их безопасность в рамках трех поездок в Чеченскую Республику. Исходя из своего опыта и своих соображений, я глубоко убеждена, что ничего экстраординарного им не угрожало. Наблюдателям Алексея Навального ничего бы не угрожало именно в процессе наблюдения за выборами. Как уехали бы туда, так бы и вернулись. Если бы я в этом не была уверена, я бы не брала на себя таких обязательств», — подчеркнула Э.Памфилова.

Комментарии

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yurizx 17 марта 2018 | 12:46

O sancta simplicitas

ha12raz 17 марта 2018 | 12:46

Сама и поезжай туда......это же ваш бандустан.

neyexo 17 марта 2018 | 12:57

ha12raz: так она и есть из Бандустана - родом Алмалыка, это ташкентское замкадье

individualist 17 марта 2018 | 12:50

Конечно же, в Чечне ни что не угрожало: расправились бы на подъезде к ней...

vladislav 17 марта 2018 | 12:54

Эта курица вообще не понимает что говорит?? Безопасность должна гарантировать не она, а ГОСУДАРСТВО. Это что, бл*** за страна такая, в которой для проведения обыкновенного ЗАКОННОГО наблюдения за выборами нужно какое-то СПЕЦИАЛЬНОЕ покровительство?? Эту страну не победить - она УЖЕ побеждена.

kara 17 марта 2018 | 12:54

там им нужен скандал и хайп. что бы 19 гнусавить-если бы там были наблюдатели, то 98 процентов не было! слабаки! а как они будут за власть бороться, ждут что кто то им ее принесет, так это в очередь,один великий ждун уже есть, кстати вышел он огурцом, только сейчас как то обрюзг.

fig__wam 17 марта 2018 | 13:24

kara: Ну зачем преуменьшать. Будет 104%.
К чеченца в гости приедут ингуши. а потом наоборот.
Почему людям не погостить друг у друга.
Не сделать друг другу приятное.

timwlad68 17 марта 2018 | 12:55

Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее стало известно, что Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в Чечню в целях безопасности.
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Ну ясно дело,в партии "Яблоко" не хотят стать пушечным мясом в провокациях организованные бандами наёмных убийц господина Навального.

henry52 17 марта 2018 | 13:02

организованные бандами наёмных убийц господина Навального.
0
"организованные бандами наёмных убийц господина Навального. "
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Совсем крыша поехала...


Сегодня в эфире

alo0000 17 марта 2018 | 13:09

"Когда убьют, тогда и приходите", "Ну не шмогла я..."- слишком характерная реакция чиновников в случае чего. А вот "Я Вами руководил - я отвечу за все" по-прежнему пока не получается.

laotszy 17 марта 2018 | 13:10

Как и покойной ныне Наташе Эстемировой.

konstruktor79 17 марта 2018 | 13:26

"Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало"
___
Чего-то я сомневаюсь в ее адекватности.

barmaglotoff 17 марта 2018 | 13:31

от Яблока же, при чём тут Навальный?

Сегодня в эфире