Председатель ЦИК Памфилова: Наблюдателям от политика Навального в Чечне ничего не угрожало
Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее стало известно, что Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в Чечню в целях безопасности.
«Отзыв направлений — это компетенция партии. Я со своей стороны гарантировала, брала на себя ответственность, скажем, за их безопасность в рамках трех поездок в Чеченскую Республику. Исходя из своего опыта и своих соображений, я глубоко убеждена, что ничего экстраординарного им не угрожало. Наблюдателям Алексея Навального ничего бы не угрожало именно в процессе наблюдения за выборами. Как уехали бы туда, так бы и вернулись. Если бы я в этом не была уверена, я бы не брала на себя таких обязательств», — подчеркнула Э.Памфилова.
Комментарии13
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yurizx 17 марта 2018 | 12:46
O sancta simplicitas
ha12raz 17 марта 2018 | 12:46
Сама и поезжай туда......это же ваш бандустан.
neyexo 17 марта 2018 | 12:57
ha12raz: так она и есть из Бандустана - родом Алмалыка, это ташкентское замкадье
individualist 17 марта 2018 | 12:50
Конечно же, в Чечне ни что не угрожало: расправились бы на подъезде к ней...
vladislav 17 марта 2018 | 12:54
Эта курица вообще не понимает что говорит?? Безопасность должна гарантировать не она, а ГОСУДАРСТВО. Это что, бл*** за страна такая, в которой для проведения обыкновенного ЗАКОННОГО наблюдения за выборами нужно какое-то СПЕЦИАЛЬНОЕ покровительство?? Эту страну не победить - она УЖЕ побеждена.
kara 17 марта 2018 | 12:54
там им нужен скандал и хайп. что бы 19 гнусавить-если бы там были наблюдатели, то 98 процентов не было! слабаки! а как они будут за власть бороться, ждут что кто то им ее принесет, так это в очередь,один великий ждун уже есть, кстати вышел он огурцом, только сейчас как то обрюзг.
fig__wam 17 марта 2018 | 13:24
kara: Ну зачем преуменьшать. Будет 104%.
К чеченца в гости приедут ингуши. а потом наоборот.
Почему людям не погостить друг у друга.
Не сделать друг другу приятное.
timwlad68 17 марта 2018 | 12:55
Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее стало известно, что Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в Чечню в целях безопасности.
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Ну ясно дело,в партии "Яблоко" не хотят стать пушечным мясом в провокациях организованные бандами наёмных убийц господина Навального.
henry52 17 марта 2018 | 13:02
организованные бандами наёмных убийц господина Навального.
0
"организованные бандами наёмных убийц господина Навального. "
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Совсем крыша поехала...
Сегодня в эфире
alo0000 17 марта 2018 | 13:09
"Когда убьют, тогда и приходите", "Ну не шмогла я..."- слишком характерная реакция чиновников в случае чего. А вот "Я Вами руководил - я отвечу за все" по-прежнему пока не получается.
laotszy 17 марта 2018 | 13:10
Как и покойной ныне Наташе Эстемировой.
konstruktor79 17 марта 2018 | 13:26
"Наблюдателям от политика Алексея Навального в Чечне ничего не угрожало"
___
Чего-то я сомневаюсь в ее адекватности.
barmaglotoff 17 марта 2018 | 13:31
от Яблока же, при чём тут Навальный?