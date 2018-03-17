Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от Навального в Чечню в целях безопасности

Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в Чечню в целях безопасности. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщев.

«Ситуация в Чечне крайне враждебная по отношению к правозащитникам и к тем, кто защищает права человека. Поэтому туда должны ехать люди подготовленные. Те наблюдатели, которые были определены Навальным, это люди мало осведомленные ситуацией в Чечне и малоподготовленные. И здесь существует большой риск провокаций, большой риск того, что они просто могут быть избиты, я не исключаю даже покушение», — сказал он.

По словам В.Борщева, даже более опытные правозащитники в Чечне подвергались очень жестким провокациям, такие как Игорь Каляпин и Олег Орлов.

«Чечня вне зоны российских законов, Чечня — это регион особой повышенной опасности. Поэтому ехать такой обстановке людям, не имеющим достаточную подготовку и представление о том, что такое Чечня, в высшей степени опасно. И «Яблоко» не должно брать на себя ответственность», — заключил В.Борщев.