Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от Навального в Чечню в целях безопасности
Партия «Яблоко» отзывает поездку наблюдателей от политика Алексея Навального в Чечню в целях безопасности. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщев.
«Ситуация в Чечне крайне враждебная по отношению к правозащитникам и к тем, кто защищает права человека. Поэтому туда должны ехать люди подготовленные. Те наблюдатели, которые были определены Навальным, это люди мало осведомленные ситуацией в Чечне и малоподготовленные. И здесь существует большой риск провокаций, большой риск того, что они просто могут быть избиты, я не исключаю даже покушение», — сказал он.
По словам В.Борщева, даже более опытные правозащитники в Чечне подвергались очень жестким провокациям, такие как Игорь Каляпин и Олег Орлов.
«Чечня вне зоны российских законов, Чечня — это регион особой повышенной опасности. Поэтому ехать такой обстановке людям, не имеющим достаточную подготовку и представление о том, что такое Чечня, в высшей степени опасно. И «Яблоко» не должно брать на себя ответственность», — заключил В.Борщев.
Комментарии5
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kea 17 марта 2018 | 13:22
Вообще, правильно сделали. Если бы с ними что-то случилось, то кто бы отвечал за это? Навальный? Нет. Кадыров? Нет.
Яблоко и Явлинский? Да! Так как именно они направили туда людей. Да и правозащитники лучше, чем другие знают что там происходит.
zloy_sok 17 марта 2018 | 13:30
kea: Должно было бы отвечать не Яблоко, а ЦИК, МВД и Кремль...
kea 17 марта 2018 | 13:33
zloy_sok: Так, они же наблюдатели не от Кремля.
zloy_sok 17 марта 2018 | 13:34
kea: Ну так они граждане России на территории России
kottigr1 17 марта 2018 | 13:30
Всё в ЦИ(р)К.. ! Только сейчас и проездом.. "дрессированная лошадь", "бородатая женщина".. Всем пришедшим в подарок старый Клоун с передержкой на ближайшие 6 лет.. !