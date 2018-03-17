Антифашиста Виктора Филинкова перевели в другое СИЗО Петербурга – адвокат Черкасов
Антифашиста Виктора Филинкова перевели в другое СИЗО Петербурга. Пока никаких жалоб на условия содержания от фигуранта дела о терроризме не поступало, но правозащитники опасаются, что к нему могут применить незаконные методы дознания. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов.
«Мотивы перевода нам пока неясны, только в понедельник будем выяснять все обстоятельства, почему руководство УФСИН пришло к такому решению, и какие основания послужили для того, чтобы его перевести в отдаленный следственный изолятор. Мы были обеспокоены, это был звоночек того, что в отношении него могут применяться вновь недозволенные методы дознания», — сказал он.
По словам адвоката, накануне удалось согласовать посещение В.Филинкова членами ОНК Ленинградской области. «Они оперативно выехали к нему в вечернее время, посетили его в изоляторе N 6, и убедились, что на момент его пребывания там уже 2-й день никаких жалоб он не высказывал», — отметил В.Черкасов.
Адвокат выразил обеспокоенность по поводу безопасности подзащитного, и добавил, что собирается добиться перевода В.Филинкова обратно в СИЗО N3.
«Будем писать соответствующие мотивированные заявления в адрес УФСИНа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, будем просить все вернуть на свои места, потому что его пребывание в следственном изоляторе N 3 по улице Шпалерная был наиболее оптимальный, то есть мы видели, что там его права и свободы не нарушаются», — заключил В.Черкасов.
Левый активист Виктор Филинков был арестован в Санкт-Петербурге на два месяца по подозрению в участии в террористическом сообществе. Сам Филинков утверждал ранее, что силовики применяли к нему пытки и добивались признательных показаний.
Комментарии2
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gregor 17 марта 2018 | 12:52
Сводки читаешь ...такое впечатление ,что это германия 1933 годов .
kottigr1 17 марта 2018 | 12:55
gregor: РФ. Гестапо. 2018. Обыкновенный фашизм.