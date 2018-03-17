Памфилова:Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.
«По итогам встречи с представителями Навального, они просили оказать помощь по поводу ситуации, которая сложилась в штабах, когда сотрудники правоохранительных органов изымали направления для наблюдателей, я бы хотела сказать, что руководство Министерства внутренних дел России очень быстро и оперативно среагировало на мои обращения по этому поводу. И сейчас отдано распоряжение всем территориальным органам о прекращении практики изъятия бланков направлений для наблюдателей», — сказала она.
По словам Э.Памфиловой, в случае обращений полномочных представителей кандидатов от политических партий обратятся, то изъятые ранее направления для наблюдателей будут им возвращены. «Я за эту информацию ручаюсь, отвечаю, поскольку все официальные ответы на мои запросы от руководства МВД получены. Надеюсь, что никаких в оставшееся время эксцессов по этому поводу в штабах Навального на всей территории России не произойдет», — заключила она.
Комментарии10
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tks 17 марта 2018 | 12:44
Кремлеовца спохватилась, тока когда меньше суток до "выборов Пу из Пу" осталось?
otets_zvezdonyi_ 17 марта 2018 | 12:46
и что теперь делать, ноги ей за это целовать?! больше, млять, не будут! а кто ответит за то, что раньше изымали???
latinin 17 марта 2018 | 12:46
"Они больше не будут"
несмешно.
zapadnay 17 марта 2018 | 12:47
А на каком основании они изымали?
И когда уже наизымались, в последний день не будут? Надо же, как все удачно получилось?!
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 12:47
Трусливые навальновские петушки и не собирались туда ехать. Просто поскандалить хотелось :)
curious69_ 17 марта 2018 | 12:49
Учитесь у Памфиловой ФОРМЕ уточнённого издевательства. Остался один день и они больше НЕ БУДУТ..... А реальное наказание за ранее совершённый беспредел? А отмену голосования для этих персонально УИКОв? СЛАБО.... Памфилову в список будущей и НЕИЗБЕЖНОЙ люстарации.
shadow68 17 марта 2018 | 12:51
Она бы еще 19-го утром об этом заявила..
vladimir1967 17 марта 2018 | 12:53
Просто все бланки уже изъяли, да Элла Чурова?
neyexo 17 марта 2018 | 12:55
Если нельзя изымать бланки, то носителей бланков изымать можно. Задержат до выяснения.
mikescholar 17 марта 2018 | 13:07
Ну правильно, все изъяли, и тут же прекратили.