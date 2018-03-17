Памфилова:Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах

Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.

«По итогам встречи с представителями Навального, они просили оказать помощь по поводу ситуации, которая сложилась в штабах, когда сотрудники правоохранительных органов изымали направления для наблюдателей, я бы хотела сказать, что руководство Министерства внутренних дел России очень быстро и оперативно среагировало на мои обращения по этому поводу. И сейчас отдано распоряжение всем территориальным органам о прекращении практики изъятия бланков направлений для наблюдателей», — сказала она.

По словам Э.Памфиловой, в случае обращений полномочных представителей кандидатов от политических партий обратятся, то изъятые ранее направления для наблюдателей будут им возвращены. «Я за эту информацию ручаюсь, отвечаю, поскольку все официальные ответы на мои запросы от руководства МВД получены. Надеюсь, что никаких в оставшееся время эксцессов по этому поводу в штабах Навального на всей территории России не произойдет», — заключила она.