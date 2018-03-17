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12:37, 17 марта 2018

Замдиректор ФБР Эндрю Маккейб официально отправлен в отставку

Как заявил министр юстиции, генпрокурор США Джефф Сешенс, такое решение было принято согласно выводам отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациям старших должностных лиц Минюста. Об отставке Маккейба стало известно еще в конце февраля. Однако официально он покинул пост только сейчас.
Ранее Маккейб говорил, что отставка связана с тем, что члены республиканской партии и президент Трамп критиковали его. В частности, Дональд Трамп обвинил замглавы ФБР в предвзятом отношении к расследованию президентской кампании Хиллари Клинтон.

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