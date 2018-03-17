"Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе и из-за британской разведки"

Сенатор Игорь Морозов заявил, что решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка. По его словам, несколько лет назад были задержаны сотрудники Ми-6, работавшие в этой организации.

Напомню, прекращение деятельности британского совета – одна из ответных мер по делу Скрипаля. МИД России также объявил о высылке 23 британских дипломатов и отозвал согласие на открытие и работу британского консульства в Санкт-Петербурге.