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12:33, 17 марта 2018

Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе и  из-за британской разведки

Сенатор Игорь Морозов заявил, что решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка. По его словам, несколько лет назад были задержаны сотрудники Ми-6, работавшие в этой организации.
Напомню, прекращение деятельности британского совета – одна из ответных мер по делу Скрипаля. МИД России также объявил о высылке 23 британских дипломатов и отозвал согласие на открытие и работу британского консульства в Санкт-Петербурге.

Комментарии

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cattt 17 марта 2018 | 12:39

Опомнились голубчики, а где вы раньше были?

zz682 17 марта 2018 | 12:42

cattt:Ранее в деле появился американский след. Оказалось, что оборудование для производства «Новичка» и само вещество утилизировали в 90-е годы американцы в Узбекистане. Все это они могли вывезти в США.в Росии один раз применили БОВ в криминальных разборках, киллер тоже отравился , и то там все за нисколько минут подохли в Росии один раз применили БОВ, и то там все за нисколько минут подохли

tks 17 марта 2018 | 12:49

zz682: Правда чёль? ))) Оказалось, что могло быть так, что могло быть жтак, а если этак не так, то всяк типа того.

kottigr1 17 марта 2018 | 12:50

zz682: Снимите путинские макароны с ушей...
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..

diximania1948 17 марта 2018 | 13:03

zz682: Это ты про заложников Дубровки?

zz682 17 марта 2018 | 13:24

diximania1948: Дело Кивилиди и телефонной трубки, одна капля убила всех в офисе, а че на Дубровке применяли усыпляющий газ или есть другая инфа

perestarok 17 марта 2018 | 12:48

cattt: "Опомнились голубчики, а где вы раньше были?"

Ну ведь даже с животными надо обращаться по человечески. До тех пор, пока они на тебя не кидаются.

hunterhead 17 марта 2018 | 12:52

perestarok: "Ну ведь даже с животными надо обращаться по человечески. До тех пор, пока они на тебя не кидаются."

Ну так с вами и обращались по человечески...:-D

perestarok 17 марта 2018 | 13:08

hunterhead: "Ну так с вами и обращались по человечески...:-D"

Переход на личности - признак жлоба.

snips 17 марта 2018 | 13:21

perestarok: а 18 лет сосать дзюдоисту и слушать басни о майских указах это признак терпилы или дебила ?

captain_ 17 марта 2018 | 13:01

Украина запретила русским заходить в посольство и консульства 18 марта.
Что сделает рф в ответ на это?
Ну, разве что закроет Украинскую школу в Пензе...

(комментарий скрыт)

roqswen 17 марта 2018 | 12:39

нучо.. пора Абгамовичу чемоданы паковать. Родина-Чукотка ждёт бугага.
И лизке письковой приготовится! ))

d_moll 17 марта 2018 | 12:40

roqswen: Письковой - домой, иностранные языки изучать - запретить! Ура!

matros__koshkin__86 17 марта 2018 | 12:47

roqswen: «И лизке письковой приготовится! ))»

Нех завидовать не какому-то там бую с горы, а знатной судопроизводительнице и Советнику нашего любимого Президента Елизавете Дмитриевне Письковой! Роисся, вперде!

gluhoy2250 17 марта 2018 | 13:05

matros__koshkin__86: Нех завидовать не какому-
Какашкин, по квакал и в тину!!

tttyyy 17 марта 2018 | 12:41

Сейчас либерастня взбесится, да быть такого не может, а помните всю эту историю про этот шпионский камень, как эти шизанутые по этому поводу изгалялись, а потом бац и англичане сами сознались в этом и как сразу вся наша насквозь продажно-лицемерная демшиза поджала хвост.

raffal 17 марта 2018 | 12:46

tttyyy:
Тот булыжник это обыкновенные шпионские игры. А события в Солсбери это террористическая атака с использованием оружия массового поражения. Дошло, "патриот" сраный?

sneg1111 17 марта 2018 | 12:50

raffal: Это США применяют ОМП во Вьетнаме, Ираке ( не Саддам ). А тут " Путин с высокой долей вероятности " . ))))))))))))

raffal 17 марта 2018 | 13:05

sneg1111: Это США применяют ОМП во Вьетнаме, Ираке ( не Саддам )
________________________
Применяют, в настоящем времени? Ну-ну....
Недавно во вьетнамский порт Дананг пришла американская эскадра во главе с атомным авианосцем "Карл Нимиц" в визитом дружбы. Вьетнамцы тепло приветствовали американских военных моряков. После окончания войны прошло 43 года, с тех пор Вьетнам и США не только примирились, но и стали близки партнёрами по многим направлениям. Связи Вьетнама с США на порядок более обширны, чем с Россией.
...
В Ираке массовое применение отравляющих веществ против курдов было задолго до вмешательства США. Так что, именно Саддам.
....
Кто предпринял атаку ОМП в Великобритании я не знаю, это покажет следствие. Но уже сейчас из рук вон дрянная репутация России в мире, играет против неё.

velbkeirf1 17 марта 2018 | 12:58

raffal: если бы кто то хотел атаковать распылили бы с самолета дошло госдеповская подстилка а это имитация типа поджога рейхстага

raffal 17 марта 2018 | 13:08

velbkeirf1: дошло госдеповская подстилка....
_______________________
Дошло, дошло...дойдёт ли до Вас что произошло и последствия для России, в НЕпричастность которой в мире никто не верит, сомневаюсь. А у Британии намного больше рычагов воздействия, чем у России.

gluhoy2250 17 марта 2018 | 13:08

raffal: это террористическая атака с использованием оружия массового поражения.
Чушок, вот ты и спроси, зачем американы британь атаковали газом?

raffal 17 марта 2018 | 13:12

gluhoy2250: вот ты и спроси, зачем американы британь атаковали газом?
__________________________
Спрошу, спрошу, непременно спрошу. Только идёт следствие. Оно и скажет, кто совершил этот террористический акт. А пока только версии. И в мире мало кто верит в том, что это не дело Москвы. Репутация, однако...
А Вы можете "патриотически" каркать сколько угодно. Чем громче это карканье, тем хуже для России.

(комментарий скрыт)

perestarok 17 марта 2018 | 12:51

tttyyy: " вся наша насквозь продажно-лицемерная демшиза поджала хвост."

Не. Они не поджали. Они верят в западную демократию, как в бога, на грани помешательства. Демократическое мракобесие.

vlabumur 17 марта 2018 | 13:20

perestarok: верят в западную демократию
++++++++++++++++++++++++++++
В нашу демократию ни один человек здравом уме и твердой памяти верить не будет.

pavelmistery 17 марта 2018 | 13:07

tttyyy:

Цитата: "В январе 2012 года вышел документальный фильм «Путин, Россия и Запад», в котором БЫВШИЙ глава канцелярии премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл ПРЕДПОЛОЖИЛ, что история со шпионским камнем была в реальности".

Вопрос: откуда какой-то там глава канцелярии знает, что там затевает секретная разведка? ))

sg76g 17 марта 2018 | 12:42

Лучше, конечно, расстрелять.. Ну или так..

tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 12:43

Правильно, нечего шпионов мелкобриташкиных плодить, когда пиндоских уже выше крыши! Пора начать чистку этих представительств, вплоть до закрытия. Скоро очередь до Севастополя дойдёт. где окопались мелкобриташкины шпионы, а гадюкино кладбище мелкобриташек там давно пора сровнять бульдозерами, чтобы их гадкого духу не было!

yurizx 17 марта 2018 | 12:44

преподавание английского в школах срочко запретить. заменить на оркский.

ha12raz 17 марта 2018 | 12:44

Что страшнее------британская разведка или кадыровская банда ?

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 12:45

Все меньше мест в России где либеральные петушки могут выпросить себе грант. Многие уже были выеуждениы прикрыть свои журнальчики и отправиться побираться на помойку

perestarok 17 марта 2018 | 12:45

"Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе и из-за британской разведки"

Вот и ответки полетели.

idruker 17 марта 2018 | 13:12

perestarok: это "ответки"? Британия взяла курс на прекращение сотрудничества с Россией, поскольку не желает вести с ней дела, и Россия ей ответила тем же. Ничего глупее Россия придумать на могла, и больше придумать то и нечего. Бродяга отказался пускать аристократа в свою лачугу после того как аристократ вышвырнул его с порога своего салона.

raffal 17 марта 2018 | 13:15

perestarok: Вот и ответки полетели.
___________________
Ну-ну....вот когда прилетит ответка из Лондона, то...впрочем, нет сомнений, что в информированных, то есть элитных кругах России, уже жуткая паника. А бравую рожу лица они состоят в телевизоре для своих холопов. То есть, для Вас; )

kottigr1 17 марта 2018 | 12:46

Россия Великая держава и ей не нужны чуждые ценности !
Мы никому не отдадим свои японские лапти, китайский самовар, немецкую гармонь, татаро-монгольскую косоворотку, персидскую балалайку, скифские валенки, самурайскую матрешку, американскую картоху, итальянскую водку..
Не дождутся... !

velbkeirf1 17 марта 2018 | 13:00

kottigr1: ты забыл жертва соития пьяного Петра Порошенко сало и вышиванку

gluhoy2250 17 марта 2018 | 13:14

kottigr1: Мы никому не отдадим
Петушок, а хохлам и похвастать не чем, если только выкопанным морем, да и оно до 13 века Русским называлось!

raffal 17 марта 2018 | 13:30

gluhoy2250:
Так Украина и не балуется фантазиями с мифом о "величии". Хотя, сама Украина в грехах, как в шелках, но такого возмущения в мире, как её восточный сосед, не вызывает. Напротив, сочуствие. В общем, что Украина, что Россия, обе плывут в говне. Но Украина судорожно пытается приплыть к берегу, а Расея её не пущает. Вот это и есть краткий дайджест всех отношений двух бывших сестриц по совковому стойлу за последние годы.

tks 17 марта 2018 | 12:46

Канешн, как химатаку в Солсбери провели, так кремлебаран шпиков-бриттов и обнаружил )))

Совфед в рассадник тварей уже давно превратился.

cukker 17 марта 2018 | 12:47

отличная сатисфакция. Тереза Мей все же помрет от гастрита

hz6691 17 марта 2018 | 12:49

Я бы и английский язык запретил. На нем говорят английские шпионы и пятая колонна. И, вообще стоит, подумать о переходе на церковно-славянский. Кстати, театр, светская литература и искусство тоже подозрительны.

income 17 марта 2018 | 12:50

Интересно, на каком языке было объявлено это решение британскому послу?

tks 17 марта 2018 | 12:59

income: На оркорашкинском, каком же ещё? )))

monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 12:59

income: всегда на русском через переводчика...

(комментарий скрыт)

grishakras 17 марта 2018 | 12:57

Юмористический фильм с плохой режессурой

piterjanis 17 марта 2018 | 12:59

Британцы же белые и пушистые! Не,не верю

epynda 17 марта 2018 | 13:01

...несколько лет назад...
А почему, за это время, не были, с поличным, арестованы другие английские шпионы ???
Ждали более удобного момента????
Так он уже наступил....
Почему никто не арестован ???

perestarok 17 марта 2018 | 13:13

epynda: "А почему, за это время, не были, с поличным, арестованы другие английские шпионы ???
Ждали более удобного момента????"

Потому что так тупо не поступает ни одна контрразведка в мире. За ними следят, выявляют связи, подсовывают дезу.

tks 17 марта 2018 | 13:28

epynda: А они годами ждали! ))) и использовали их в типа своих интересах! Дезу скармливали, и за лохов держали!

income 17 марта 2018 | 13:02

А не проверить ли Шекспира на экстремизм?

ansata 17 марта 2018 | 13:10

Если знали, то почему раньше не закрыли?

piterjanis 17 марта 2018 | 13:13

ansata: Странно,что Англичане тоже ждали и только сейчас наших "шпионов" высылают.

Сегодня в эфире