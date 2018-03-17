12:33, 17 марта 2018
Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе и из-за британской разведки
Сенатор Игорь Морозов заявил, что решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе из-за того, что под крышей этой организации действовала британская разведка. По его словам, несколько лет назад были задержаны сотрудники Ми-6, работавшие в этой организации.
Напомню, прекращение деятельности британского совета – одна из ответных мер по делу Скрипаля. МИД России также объявил о высылке 23 британских дипломатов и отозвал согласие на открытие и работу британского консульства в Санкт-Петербурге.
Комментарии52
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cattt 17 марта 2018 | 12:39
Опомнились голубчики, а где вы раньше были?
zz682 17 марта 2018 | 12:42
cattt:Ранее в деле появился американский след. Оказалось, что оборудование для производства «Новичка» и само вещество утилизировали в 90-е годы американцы в Узбекистане. Все это они могли вывезти в США.в Росии один раз применили БОВ в криминальных разборках, киллер тоже отравился , и то там все за нисколько минут подохли в Росии один раз применили БОВ, и то там все за нисколько минут подохли
tks 17 марта 2018 | 12:49
zz682: Правда чёль? ))) Оказалось, что могло быть так, что могло быть жтак, а если этак не так, то всяк типа того.
kottigr1 17 марта 2018 | 12:50
zz682: Снимите путинские макароны с ушей...
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..
diximania1948 17 марта 2018 | 13:03
zz682: Это ты про заложников Дубровки?
zz682 17 марта 2018 | 13:24
diximania1948: Дело Кивилиди и телефонной трубки, одна капля убила всех в офисе, а че на Дубровке применяли усыпляющий газ или есть другая инфа
perestarok 17 марта 2018 | 12:48
cattt: "Опомнились голубчики, а где вы раньше были?"
Ну ведь даже с животными надо обращаться по человечески. До тех пор, пока они на тебя не кидаются.
hunterhead 17 марта 2018 | 12:52
perestarok: "Ну ведь даже с животными надо обращаться по человечески. До тех пор, пока они на тебя не кидаются."
Ну так с вами и обращались по человечески...:-D
perestarok 17 марта 2018 | 13:08
hunterhead: "Ну так с вами и обращались по человечески...:-D"
Переход на личности - признак жлоба.
snips 17 марта 2018 | 13:21
perestarok: а 18 лет сосать дзюдоисту и слушать басни о майских указах это признак терпилы или дебила ?
captain_ 17 марта 2018 | 13:01
Украина запретила русским заходить в посольство и консульства 18 марта.
Что сделает рф в ответ на это?
Ну, разве что закроет Украинскую школу в Пензе...
roqswen 17 марта 2018 | 12:39
нучо.. пора Абгамовичу чемоданы паковать. Родина-Чукотка ждёт бугага.
И лизке письковой приготовится! ))
d_moll 17 марта 2018 | 12:40
roqswen: Письковой - домой, иностранные языки изучать - запретить! Ура!
matros__koshkin__86 17 марта 2018 | 12:47
roqswen: «И лизке письковой приготовится! ))»
Нех завидовать не какому-то там бую с горы, а знатной судопроизводительнице и Советнику нашего любимого Президента Елизавете Дмитриевне Письковой! Роисся, вперде!
gluhoy2250 17 марта 2018 | 13:05
matros__koshkin__86: Нех завидовать не какому-
Какашкин, по квакал и в тину!!
tttyyy 17 марта 2018 | 12:41
Сейчас либерастня взбесится, да быть такого не может, а помните всю эту историю про этот шпионский камень, как эти шизанутые по этому поводу изгалялись, а потом бац и англичане сами сознались в этом и как сразу вся наша насквозь продажно-лицемерная демшиза поджала хвост.
raffal 17 марта 2018 | 12:46
tttyyy:
Тот булыжник это обыкновенные шпионские игры. А события в Солсбери это террористическая атака с использованием оружия массового поражения. Дошло, "патриот" сраный?
sneg1111 17 марта 2018 | 12:50
raffal: Это США применяют ОМП во Вьетнаме, Ираке ( не Саддам ). А тут " Путин с высокой долей вероятности " . ))))))))))))
raffal 17 марта 2018 | 13:05
sneg1111: Это США применяют ОМП во Вьетнаме, Ираке ( не Саддам )
________________________
Применяют, в настоящем времени? Ну-ну....
Недавно во вьетнамский порт Дананг пришла американская эскадра во главе с атомным авианосцем "Карл Нимиц" в визитом дружбы. Вьетнамцы тепло приветствовали американских военных моряков. После окончания войны прошло 43 года, с тех пор Вьетнам и США не только примирились, но и стали близки партнёрами по многим направлениям. Связи Вьетнама с США на порядок более обширны, чем с Россией.
...
В Ираке массовое применение отравляющих веществ против курдов было задолго до вмешательства США. Так что, именно Саддам.
....
Кто предпринял атаку ОМП в Великобритании я не знаю, это покажет следствие. Но уже сейчас из рук вон дрянная репутация России в мире, играет против неё.
velbkeirf1 17 марта 2018 | 12:58
raffal: если бы кто то хотел атаковать распылили бы с самолета дошло госдеповская подстилка а это имитация типа поджога рейхстага
raffal 17 марта 2018 | 13:08
velbkeirf1: дошло госдеповская подстилка....
_______________________
Дошло, дошло...дойдёт ли до Вас что произошло и последствия для России, в НЕпричастность которой в мире никто не верит, сомневаюсь. А у Британии намного больше рычагов воздействия, чем у России.
gluhoy2250 17 марта 2018 | 13:08
raffal: это террористическая атака с использованием оружия массового поражения.
Чушок, вот ты и спроси, зачем американы британь атаковали газом?
raffal 17 марта 2018 | 13:12
gluhoy2250: вот ты и спроси, зачем американы британь атаковали газом?
__________________________
Спрошу, спрошу, непременно спрошу. Только идёт следствие. Оно и скажет, кто совершил этот террористический акт. А пока только версии. И в мире мало кто верит в том, что это не дело Москвы. Репутация, однако...
А Вы можете "патриотически" каркать сколько угодно. Чем громче это карканье, тем хуже для России.
perestarok 17 марта 2018 | 12:51
tttyyy: " вся наша насквозь продажно-лицемерная демшиза поджала хвост."
Не. Они не поджали. Они верят в западную демократию, как в бога, на грани помешательства. Демократическое мракобесие.
vlabumur 17 марта 2018 | 13:20
perestarok: верят в западную демократию
++++++++++++++++++++++++++++
В нашу демократию ни один человек здравом уме и твердой памяти верить не будет.
pavelmistery 17 марта 2018 | 13:07
tttyyy:
Цитата: "В январе 2012 года вышел документальный фильм «Путин, Россия и Запад», в котором БЫВШИЙ глава канцелярии премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл ПРЕДПОЛОЖИЛ, что история со шпионским камнем была в реальности".
Вопрос: откуда какой-то там глава канцелярии знает, что там затевает секретная разведка? ))
sg76g 17 марта 2018 | 12:42
Лучше, конечно, расстрелять.. Ну или так..
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 12:43
Правильно, нечего шпионов мелкобриташкиных плодить, когда пиндоских уже выше крыши! Пора начать чистку этих представительств, вплоть до закрытия. Скоро очередь до Севастополя дойдёт. где окопались мелкобриташкины шпионы, а гадюкино кладбище мелкобриташек там давно пора сровнять бульдозерами, чтобы их гадкого духу не было!
yurizx 17 марта 2018 | 12:44
преподавание английского в школах срочко запретить. заменить на оркский.
ha12raz 17 марта 2018 | 12:44
Что страшнее------британская разведка или кадыровская банда ?
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 12:45
Все меньше мест в России где либеральные петушки могут выпросить себе грант. Многие уже были выеуждениы прикрыть свои журнальчики и отправиться побираться на помойку
perestarok 17 марта 2018 | 12:45
"Решение о прекращении деятельности в России Британского совета принято в том числе и из-за британской разведки"
Вот и ответки полетели.
idruker 17 марта 2018 | 13:12
perestarok: это "ответки"? Британия взяла курс на прекращение сотрудничества с Россией, поскольку не желает вести с ней дела, и Россия ей ответила тем же. Ничего глупее Россия придумать на могла, и больше придумать то и нечего. Бродяга отказался пускать аристократа в свою лачугу после того как аристократ вышвырнул его с порога своего салона.
raffal 17 марта 2018 | 13:15
perestarok: Вот и ответки полетели.
___________________
Ну-ну....вот когда прилетит ответка из Лондона, то...впрочем, нет сомнений, что в информированных, то есть элитных кругах России, уже жуткая паника. А бравую рожу лица они состоят в телевизоре для своих холопов. То есть, для Вас; )
kottigr1 17 марта 2018 | 12:46
Россия Великая держава и ей не нужны чуждые ценности !
Мы никому не отдадим свои японские лапти, китайский самовар, немецкую гармонь, татаро-монгольскую косоворотку, персидскую балалайку, скифские валенки, самурайскую матрешку, американскую картоху, итальянскую водку..
Не дождутся... !
velbkeirf1 17 марта 2018 | 13:00
kottigr1: ты забыл жертва соития пьяного Петра Порошенко сало и вышиванку
gluhoy2250 17 марта 2018 | 13:14
kottigr1: Мы никому не отдадим
Петушок, а хохлам и похвастать не чем, если только выкопанным морем, да и оно до 13 века Русским называлось!
raffal 17 марта 2018 | 13:30
gluhoy2250:
Так Украина и не балуется фантазиями с мифом о "величии". Хотя, сама Украина в грехах, как в шелках, но такого возмущения в мире, как её восточный сосед, не вызывает. Напротив, сочуствие. В общем, что Украина, что Россия, обе плывут в говне. Но Украина судорожно пытается приплыть к берегу, а Расея её не пущает. Вот это и есть краткий дайджест всех отношений двух бывших сестриц по совковому стойлу за последние годы.
tks 17 марта 2018 | 12:46
Канешн, как химатаку в Солсбери провели, так кремлебаран шпиков-бриттов и обнаружил )))
Совфед в рассадник тварей уже давно превратился.
cukker 17 марта 2018 | 12:47
отличная сатисфакция. Тереза Мей все же помрет от гастрита
hz6691 17 марта 2018 | 12:49
Я бы и английский язык запретил. На нем говорят английские шпионы и пятая колонна. И, вообще стоит, подумать о переходе на церковно-славянский. Кстати, театр, светская литература и искусство тоже подозрительны.
income 17 марта 2018 | 12:50
Интересно, на каком языке было объявлено это решение британскому послу?
tks 17 марта 2018 | 12:59
income: На оркорашкинском, каком же ещё? )))
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 12:59
income: всегда на русском через переводчика...
grishakras 17 марта 2018 | 12:57
Юмористический фильм с плохой режессурой
piterjanis 17 марта 2018 | 12:59
Британцы же белые и пушистые! Не,не верю
epynda 17 марта 2018 | 13:01
...несколько лет назад...
А почему, за это время, не были, с поличным, арестованы другие английские шпионы ???
Ждали более удобного момента????
Так он уже наступил....
Почему никто не арестован ???
perestarok 17 марта 2018 | 13:13
epynda: "А почему, за это время, не были, с поличным, арестованы другие английские шпионы ???
Ждали более удобного момента????"
Потому что так тупо не поступает ни одна контрразведка в мире. За ними следят, выявляют связи, подсовывают дезу.
tks 17 марта 2018 | 13:28
epynda: А они годами ждали! ))) и использовали их в типа своих интересах! Дезу скармливали, и за лохов держали!
income 17 марта 2018 | 13:02
А не проверить ли Шекспира на экстремизм?
ansata 17 марта 2018 | 13:10
Если знали, то почему раньше не закрыли?
piterjanis 17 марта 2018 | 13:13
ansata: Странно,что Англичане тоже ждали и только сейчас наших "шпионов" высылают.