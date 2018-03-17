Главу американской киноакадемии, 75-лет. оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах

Главу американской киноакадемии, 75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание «Вэрайети» со ссылкой на источники. На Бейли поступили три жалобы. Детали обвинения не сообщаются. В киноакадемии начали проверку.

Джон Бейли был избран президентом организации в августе прошлого года. По правилам, глава американской киноакадемии избирается на 1 год и может занимать пост максимум 4 раза.