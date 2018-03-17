12:32, 17 марта 2018
Главу американской киноакадемии, 75-лет. оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах
Главу американской киноакадемии, 75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание «Вэрайети» со ссылкой на источники. На Бейли поступили три жалобы. Детали обвинения не сообщаются. В киноакадемии начали проверку.
Джон Бейли был избран президентом организации в августе прошлого года. По правилам, глава американской киноакадемии избирается на 1 год и может занимать пост максимум 4 раза.
Комментарии5
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terens 17 марта 2018 | 12:48
и чего они добьются? в конце концов обнаружится что вся верхушка любой индустрии или политики перетоптала в свое время всех кур в своем курятнике. как потом с этим жить?
provincial49 17 марта 2018 | 12:55
Голливудским старушкам, наконец, втолковали, что и они, с удовольствием раздвигавшие, перед всеми подряд, тогда еще стройные ножки, оказывается, "жертвы" домогательств в далекие 50-60 годы. Столько же лет они испытывали "невыносимые душевные страдания"!
kara 17 марта 2018 | 12:56
дайте ему совет подать на российское гражданство. за него лично может Говорухин попросить по ускоренной процедуре.
socialism 17 марта 2018 | 13:09
Нашли способ свалить любого кто неугоден. Достаточно голословно обвинить в сексуальных домогательствах и он не отмоется.
Правильно нам говорили, что Америка загнивает. Как и весь Запад. Процесс не прекращается, а ускоряется.
nikvol 17 марта 2018 | 13:15
75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах
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Сексуальные домогательства в 75 лет? Снимаю шляпу.