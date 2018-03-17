Z Архив новостей новости
5 5 6 386
12:32, 17 марта 2018

Главу американской киноакадемии, 75-лет. оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах

Главу американской киноакадемии, 75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание «Вэрайети» со ссылкой на источники. На Бейли поступили три жалобы. Детали обвинения не сообщаются. В киноакадемии начали проверку.
Джон Бейли был избран президентом организации в августе прошлого года. По правилам, глава американской киноакадемии избирается на 1 год и может занимать пост максимум 4 раза.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

terens 17 марта 2018 | 12:48

и чего они добьются? в конце концов обнаружится что вся верхушка любой индустрии или политики перетоптала в свое время всех кур в своем курятнике. как потом с этим жить?

provincial49 17 марта 2018 | 12:55

Голливудским старушкам, наконец, втолковали, что и они, с удовольствием раздвигавшие, перед всеми подряд, тогда еще стройные ножки, оказывается, "жертвы" домогательств в далекие 50-60 годы. Столько же лет они испытывали "невыносимые душевные страдания"!

kara 17 марта 2018 | 12:56

дайте ему совет подать на российское гражданство. за него лично может Говорухин попросить по ускоренной процедуре.

socialism 17 марта 2018 | 13:09

Нашли способ свалить любого кто неугоден. Достаточно голословно обвинить в сексуальных домогательствах и он не отмоется.
Правильно нам говорили, что Америка загнивает. Как и весь Запад. Процесс не прекращается, а ускоряется.

nikvol 17 марта 2018 | 13:15

75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли заподозрили в сексуальных домогательствах
=====================================
Сексуальные домогательства в 75 лет? Снимаю шляпу.

Сегодня в эфире