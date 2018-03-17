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12:31, 17 марта 2018

Ключевой показатель выполнения майских указов президента не смог достичь уровня 2013 года, с которого начинался отсчет

Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные за 3 дня до выборов. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что довести число высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году не удастся. Среди причин – рецессия в экономике и санкции в отношении России. Показатели Росстата связаны с показателями оплаты труда, а это значит, что выполнить президентский указ можно только в случае реального роста экономики и появления действительно высокопроизводительных предприятий.

Комментарии

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provincial49 17 марта 2018 | 12:46

А что, были сомнения? Ничего, издаст очередные, невыполняемые, "майские" указы и будет вам счастье....

dmi3tum 17 марта 2018 | 12:51

Ну если у плешивого снесло башню и это обьявили вставанием с колен, то десятилетняя стагнация экономики - это стабильность. Логично.

atmosferik 17 марта 2018 | 13:03

Что это? Информация? А сколько "высокопроизводительных рабочих мест" было создано , каков процент выполнения ? Потому и не говорят , что ничего создано не было . А с какой движухи будет к 2020 создано? Нет пока такого импульса , а значит опять враньё. При путине его обещалки выполнены не будут...

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