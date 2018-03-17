Партия «Яблоко» отзывает направление для наблюдателей, которых штаб Навального планировал отправить в Чечню
Об этом сообщил зампред партии Николай Рыбаков. В партии полагают, что наблюдатели недостаточно осведомлены о специфике региона, а штаб Навального отказывается сообщить, в какой мере была продумана система безопасности тех, кто направляется в Чечню. Доверенные лица Явлинского, правозащитники Светлана Ганушкина и Валерий Борщов, а также чеченские журналисты – Абдулла Дудуев и Исрапил Шавхалов назвали направление наблюдателей безответственным, лишенным смысла и ставящим под угрозу безопасность как данных людей, так и тех жителей Чечни, кто из уважения к Явлинскому стал бы им помогать.
Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила «Эху», что наблюдателям Навального в Чечне ничего не угрожает и она готова была бы гарантировать их безопасность. Однако такое решение партии – это ее компетенция.
Комментарии12
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ajsenev 17 марта 2018 | 12:39
Увы!
zapadnay 17 марта 2018 | 13:02
ajsenev:
Яблоко покатилось дальше под горку.
sharukin 17 марта 2018 | 13:23
Те, кто голосуют за явлинского и яблоко - просто доверчивые чудаки
ha12raz 17 марта 2018 | 12:42
Открыто признают, что в одном из путинских бандустанов людей попросту убьют на так называемых "выборах" Путина.
oktabr 17 марта 2018 | 12:43
Явлинский, меняй фамилию на Обосранский-Подпаханский
angrew 17 марта 2018 | 12:44
Дожились...в субъект РФ въехать не просто опасно,а очень опасно для россиян и все это признают.
otets_zvezdonyi_ 17 марта 2018 | 12:49
короче все жидко обосрались, и яблочники с Гришей , и ЦИК с Памфиловой...
latinin 17 марта 2018 | 12:50
Это лучшее признание Кавказского Халифата))
От Яблока!
Басаев, Радуев и прочие добились своего с того света.
scimitar 17 марта 2018 | 12:53
Да какие там выборы, о гос-споди? Напоминает анекдот:
Археологи раскопали пещеру каменного века с лозунгом над входом: «Да здравствует рабовладельческий строй — светлое будущее всего прогрессивногочеловечества!»
nikolaysatin 17 марта 2018 | 12:58
Яблоко и само сдаётся без боя, и сдаёт тех, кто хотел хоть чуток правды от этих "выборов" найти. Будущего у них - ноль.
oleg__ 17 марта 2018 | 13:00
О как !!! Месткомовская тётка уже и безопасность обеспечивает !
alexakimfaa 17 марта 2018 | 13:21
Ну,вот - даже на т.н. "путинские выборы" отправить наблюдателей в Чечню опасно для их жизни..В таком случае о каких выборах может идти речь,если там по факту не действует ни Конституция РФ,ни российские законы...И лозунг ЕР "Сильный президент - сильная Россия" - тут выглядит глупо...