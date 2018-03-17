Партия «Яблоко» отзывает направление для наблюдателей, которых штаб Навального планировал отправить в Чечню

Об этом сообщил зампред партии Николай Рыбаков. В партии полагают, что наблюдатели недостаточно осведомлены о специфике региона, а штаб Навального отказывается сообщить, в какой мере была продумана система безопасности тех, кто направляется в Чечню. Доверенные лица Явлинского, правозащитники Светлана Ганушкина и Валерий Борщов, а также чеченские журналисты – Абдулла Дудуев и Исрапил Шавхалов назвали направление наблюдателей безответственным, лишенным смысла и ставящим под угрозу безопасность как данных людей, так и тех жителей Чечни, кто из уважения к Явлинскому стал бы им помогать.

Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила «Эху», что наблюдателям Навального в Чечне ничего не угрожает и она готова была бы гарантировать их безопасность. Однако такое решение партии – это ее компетенция.