Полиция Соединенного Королевства обеспокоена безопасностью россиян, живущих в Великобритании\\\\\\\\\\

Правоохранители обещают принять дополнительные меры. Офицеры Скотланд-Ярда уже контактируют с россиянами, получившими в Великобритании политическое убежище. Как передает BBC, полицейским предстоит обсудить с нашими соотечественниками вопросы их персональной безопасности. На такой шаг британские силовики решили пойти после подтверждения данных о том, что смерть бывшего делового партнера Бориса Березовского имела насильственный характер. Николая Глушкова нашли мертвым в его доме, предварительное расследование показало, что гибель наступила от «сдавливания шеи». По данным The Independent, бизнесмена могли задушить собачьим поводком. На уходящей неделе, кстати, стало известно, что полиция и спецслужбы Соединенного Королевства повторно изучат обстоятельства смертей 14 человек, к гибели которых, предположительно, причастна Россия.

Отношения Москвы и Лондона обострились после отравления в Британии бывшего сотрудника российской спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер страны Тереза Мэй заявила, что все данные указывают на «российский след».