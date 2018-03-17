Полиция Соединенного Королевства обеспокоена безопасностью россиян, живущих в Великобритании
Правоохранители обещают принять дополнительные меры. Офицеры Скотланд-Ярда уже контактируют с россиянами, получившими в Великобритании политическое убежище. Как передает BBC, полицейским предстоит обсудить с нашими соотечественниками вопросы их персональной безопасности. На такой шаг британские силовики решили пойти после подтверждения данных о том, что смерть бывшего делового партнера Бориса Березовского имела насильственный характер. Николая Глушкова нашли мертвым в его доме, предварительное расследование показало, что гибель наступила от «сдавливания шеи». По данным The Independent, бизнесмена могли задушить собачьим поводком. На уходящей неделе, кстати, стало известно, что полиция и спецслужбы Соединенного Королевства повторно изучат обстоятельства смертей 14 человек, к гибели которых, предположительно, причастна Россия.
Отношения Москвы и Лондона обострились после отравления в Британии бывшего сотрудника российской спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер страны Тереза Мэй заявила, что все данные указывают на «российский след».
Комментарии24
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ys171717 17 марта 2018 | 12:05
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Только БОЙКОТ!
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:07
ys171717: кончай спамить, тролль расплывчатый.
roqswen 17 марта 2018 | 12:08
нучо.. пора Абгамовичу чемоданы паковать. Родина-Чукотка ждёт бугага.
И лизке письковой приготовится! ))
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:09
roqswen: свинорыл.
kottigr1 17 марта 2018 | 12:15
roqswen:
Правильно бриты и пиндосы загоняют путинское шакальё за флажки..
Нечего делать всякому зверью среди людей.. !
zz682 17 марта 2018 | 12:20
kottigr1: Ранее в деле появился американский след. Оказалось, что оборудование для производства «Новичка» и само вещество утилизировали в 90-е годы американцы в Узбекистане. Все это они могли вывезти в США.
kottigr1 17 марта 2018 | 12:22
zz682: Снимите путинские макароны с ушей...
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки
zz682 17 марта 2018 | 12:40
kottigr1: ПРЯМ ИЗ ЦРУ ОТКУДА ТОКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СКИНЬ ССЫЛКУ, в Росии один раз применили БОВ, и то там все за нисколько минут подохли
haldey 17 марта 2018 | 12:26
roqswen: Дык евреи деньги без присмотра не оставят, вернется на Чукотку и деньги вернет)))
shlevet 17 марта 2018 | 12:09
ys171717: Слушай, ты со своим бойкотом уже запарил.
Все уже поняли, что ты бойкотчик.
Угомонись.
И прекрати говорить за весь мир, это глупо и по-детски =)):-)
haldey 17 марта 2018 | 12:24
shlevet: Не мешайте идиоту))) Перебор действует в обратном направлении... Пусть продолжает тупить)))
sneg1111 17 марта 2018 | 12:09
Голосуй за либералов и ты это получишь.
sneg1111 17 марта 2018 | 12:19
ys171717: Либералы плакали, что они бьются за деньги мфв, что бы выплатить пенсии.
Почему в либералы идут из за меркантильных интересов на западе ?
Самая жёсткая цензура на " эхе " у Самсоновой.
Почему США разжигает войны у чужих границ ?
Почему США находится в Сирии прикрываясь какими то интересами какой то Сирийской Армии, а проще бандой ?
Почему Бритты убили Березовского, но и затем Глушкова. Что он хотел рассказать ?
shlevet 17 марта 2018 | 12:06
сами убивают, сами беспокоятся, цинизм за пределом понимания
zztop1960 17 марта 2018 | 12:10
В Украине 70 000 россиян-избирателей , вот где российские спецслужбы могут развернутся на полную , трави , души, взрывай. Думаю власти Украины будут не против
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:11
zztop1960: власти Украины будут не против даже если тебя на майдане в палатке вздёрнут.
costs 17 марта 2018 | 12:18
zztop1960: Британии тоже живут около 70 000 русских , какой мотив их убивать ?
max3446 17 марта 2018 | 12:12
смешно, британцы сами мочканули теперь делают вид что их заботит судьба беглых российских преступников, потому что честному человеку убежище в Британии не дадут, да и он и просить его не будет
sneg1111 17 марта 2018 | 12:12
Надо ли опасаться за жизнь Родченкова. За сколько дней до ЧМ 2018 его уберут, что бы обвинить Путина ?
kara 17 марта 2018 | 12:16
а не проще пересмотреть из-за чего было предоставлено убежище и отозвать. деньги оставить у себя(не смогут доказать что заработали) и выслать в Россию. и это будет уже проблема России.
spec71205 17 марта 2018 | 12:41
...эти твари ещё вернутся обратно. Под крышу у себе их возьмет ФСБ и будут служить им как верные псы. Помните в фильме "Бег" контразведчик Тихого . Все они такие как он.
nikmart001 17 марта 2018 | 12:42
А что о них беспокоиться, выслать их всех из Англии, пусть тогда другие беспокоятся!
velbkeirf1 17 марта 2018 | 12:45
Полиция Соединенного Королевства обеспокоена безопасностью россиян, живущих в Великобритании\\\\\\\\\\
Х-ня какая то почему не обеспокоены о судьбе британцев в РФ?
sjuzanna 17 марта 2018 | 12:49
Пусть Великобритания вежливо попросит всех россиян удалиться из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В остальных ее провинциях пусть россияне остаются.Сергей Железняк за ними присмотрит.