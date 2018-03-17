Из соображений безопасности партия «Яблоко» отзывает наблюдателей, которые должны были следить за выборами в Чечне

Около полусотни человек из числа сторонников политика Алексея Навального ранее получили направления от «Яблока» и заявили о готовности поехать в этот российский регион.

Несмотря на заверения Рамзана Кадырорва о том, что выборы в Чечне станут «самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире», некоторых наблюдателей от «Яблока» там не будет. С призывом отозвать выданные сторонникам Навального направления к руководству «Яблока» обратились правозащитники Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев, Абдула Дудуев и Исрапил Шавхалов. Они убедили «яблочников», что тем, кто заявил о готовности по договоренности с Алексеем Навальным следить за выборами в республике в качестве наблюдателей, недостаточно известно о «печальной специфике региона, где нередки случаи угрозы жизни и здоровью любых независимых активистов». 53 человека получили направления от доверенного лица кандидата, выдвинутого «Яблоком» в президенты. Теперь направления отозваны, а полномочия доверенного лица, выдавшего их – аннулированы. В партии говорят, что ее представителей не поставили в известность о намерении отправить людей в Чечню. Более того, их данным, не было проведено и никаких соответствующих уровню опасности тренингов.

Сторонники Алексея Навального заверяли, что решение участвовать в наблюдении за выборами – всегда добровольный выбор взрослых людей.