Из соображений безопасности партия «Яблоко» отзывает наблюдателей, которые должны были следить за выборами в Чечне
Около полусотни человек из числа сторонников политика Алексея Навального ранее получили направления от «Яблока» и заявили о готовности поехать в этот российский регион.
Несмотря на заверения Рамзана Кадырорва о том, что выборы в Чечне станут «самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире», некоторых наблюдателей от «Яблока» там не будет. С призывом отозвать выданные сторонникам Навального направления к руководству «Яблока» обратились правозащитники Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев, Абдула Дудуев и Исрапил Шавхалов. Они убедили «яблочников», что тем, кто заявил о готовности по договоренности с Алексеем Навальным следить за выборами в республике в качестве наблюдателей, недостаточно известно о «печальной специфике региона, где нередки случаи угрозы жизни и здоровью любых независимых активистов». 53 человека получили направления от доверенного лица кандидата, выдвинутого «Яблоком» в президенты. Теперь направления отозваны, а полномочия доверенного лица, выдавшего их – аннулированы. В партии говорят, что ее представителей не поставили в известность о намерении отправить людей в Чечню. Более того, их данным, не было проведено и никаких соответствующих уровню опасности тренингов.
Сторонники Алексея Навального заверяли, что решение участвовать в наблюдении за выборами – всегда добровольный выбор взрослых людей.
Комментарии22
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ys171717 17 марта 2018 | 12:07
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Только БОЙКОТ!
her 17 марта 2018 | 12:11
Из соображений безопасности партия «Яблоко» отзывает наблюдателей, которые должны были следить за выборами в Чечне
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Гыыы, а Путин вешает лапшу, что Россия безопасная страна. :-)
kottigr1 17 марта 2018 | 12:13
her: Если Кадыров даже российских ментов и ФСБшников отстреливает, если они приезжают в Чечню без его разрешения, то и с наблюдателями нужно поостеречься...
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:15
kottigr1: 6 конингеров, 7 ЖКХ, 3 пивных. У тебя последыш, котингер.
cattt 17 марта 2018 | 12:17
kottigr1: Кавказ - дело темное!
zztop1960 17 марта 2018 | 12:27
cattt: Наблюдатели прямиком отправятся в чеченское СИЗО , ведь у них найдут , гашиш, героин, кокаин и визитки Яроша
haldey 17 марта 2018 | 12:19
her: А яблоко типа право априоре)))
Создать иллюзию опасности легко, вы же все трусы, вам только намекни "БУ" вы уже дрожите))) А Россия выходит на уровень самой безопасной страны в мире! И это при том, что демократы (ЦРУ Ми-5 и прочея) так старались принести в Россию войну и бандитизм, пока их холопы тут управляли ельцин, козырев, кох и т.д. и т.п. Чем, собственно, сейчас они занимаются на Украине, только там свой перечень холопов!
kottigr1 17 марта 2018 | 12:27
haldey: демократы (ЦРУ Ми-5 и прочея) так старались принести в Россию войну и бандитизм, пока их холопы тут управляли ельцин, козырев, кох и т.д.
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Да им на Западе вообще похрен кто им российское сырьё, краденное у российского народа, будет качать.. Ельцин, Путин... да хоть Милонов..
Просто бриты и пиндосы, в целях безопасности своих граждан, загоняют путинское шакальё за флажки..
Нечего делать всякому зверью среди людей.. !
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 12:24
her: Россия действительно безопасная страна, но хомячки у нас трусливые, лживые и завистливые :)
alo0000 17 марта 2018 | 12:08
"Не буди лихо" - сиди тихо. А в затопленной шахте безопаснее было?
hagana 17 марта 2018 | 12:09
Правильно ! Опасно и смысла в направлении наблюдателей нет никакого ,- результат все равно известен ,наблюдай - не наблюдай !
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 12:09
А разве этот регион не является спокойной туристической меккой?
Разве кадырка не давал личных гарантий безопасности?
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:17
mikhail_spb_: а разве, возможно, наверное, вероятно. Тролль с заплатой.
kara 17 марта 2018 | 12:11
в целях напомнить о себе они это делают. ничего у Яблока нет,кроме пары настоящих буйных. кстати и программа УГ, как бы ее не рекламировал счетовод Николаев.
vserg 17 марта 2018 | 12:16
Класс! Как и ожидалось, Яблоко подвело в самый последний момент, решая кремлевскую задачу минимизации числа наблюдателей. Урок Навальному: не связывайся с коллаборционистами!
alex_melnikov Алексей Мельников 17 марта 2018 | 12:34
vserg:
Вы записались контролировать выборы в Чечне?
Ваши фамилия, имя,отчество. Я обращусь в ЯБЛОКО и сверюсь со списком наблюдателей.
Если Вы не записались контролировать выборы в Чечне, то в чем причина?
***
ЯБЛОКО - правильно поступило, что отозвало направления. Безопасность людей важнее, чем контроль выборов в Чечне.
natogrek 17 марта 2018 | 13:05
alex_melnikov: А что Памфилова уже не собирается "бить по рукам" любых нарушителей как обещала?
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 12:39
vserg: навальный в последнее время часто лягал явлинского и теперь гриша нашел способ отомстить, выставив навального с его шестерками дураками и трусами. Сейчас еще кац на навального бочку говна выльет :)
elena_borisova 17 марта 2018 | 12:19
Эхо тормоз... Навальный пишет, что знает Яблоко и поэтому подстраховался.
Первые наблюдатели уже в Чечне
suok 17 марта 2018 | 12:21
Поэтому, зная Яблоко, Навальный и подстраховался, получил направления и гарантии безопасности от ЦИК.
carlos45 17 марта 2018 | 12:22
А понтов было… Значит ли это, что попкорна нам за наблюдения за наблюдателями в Чечне не будет? Протестую!!! Виновник торжества обещал зрелищ. Пусть они там с Рамзанками не халтурят! Совсем обленились. Азия-с!!!
timwlad68 17 марта 2018 | 12:50
В партии "Яблоко" говорят, что ее представителей не поставили в известность о намерении отправить людей в Чечню. Более того, их данным, не было проведено и никаких соответствующих уровню опасности тренингов.
Сторонники Алексея Навального заверяли, что решение участвовать в наблюдении за выборами – всегда добровольный выбор взрослых людей.
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Ну вот ,бойцы господина Навального начнут выстилать трупами членов партии "Яблоко" и прочими правозащитниками свой путь к майдану.
Так, что события с отравлениями и убийством беглых воров и амнистированного преступника с дочерью в Лондоне и провокации с трупами общественных, и политических деятелей находящихся в оппозиции бойцы господина Навального хотят продолжить и в России.
Не раз говорилось, что господин Навальный наёмный убийца на службе фонда Сороса.
На Украине творится тоже самое. На канале 112 в Киеве ведущие этого канала уже не скрывают агрессивного бешенство проявляемое против России и сторонников России и призывают всех депутатов Верховной Рады и общественных деятелей к прямым агрессивным действиям используя все методы для нанесения наибольшего вреда России и её гражданам ,а так же и к тем кто положительно относится к России .
США и её холуи украинцы в диаспорах в России и команда наёмных убийц которых возглавляет господин Навальный готовят провокации в день выборов и после выборов чтобы не все страны не признавали эти выборы легитимными.
Так что готовятся провокации в России с убийствами и поджогами в день выборов и после выборов .
Оппозиционные журналюги и правозащитники с наёмными убийцами господина Навального сварганят какую-нибудь пакость с привлечением национальных диаспор.