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12:01, 17 марта 2018

Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах

Об этом в интервью «Эху» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.

Комментарии

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ys171717 17 марта 2018 | 12:03

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.

Только БОЙКОТ!

her 17 марта 2018 | 12:09

Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
-------------
Спала, спала, ни хрена не делала, а теперь проснулась. Завтра уже выборы.
И она так и не посмела спросить, а на каком же основании менты творили беспредел?

danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:19

her: рыбята:»коломрасы!»

pons 17 марта 2018 | 12:49

danko_fuflo: ты вколол себе ботокса, а то головка сморщицца, есть некуда будет

sumars 17 марта 2018 | 12:21

her: так они уже все что хотели изьяли:)

aldroin 17 марта 2018 | 12:29

her: На этом деятельность Памфиловой нен закончится - в понедельник она скажет, что полиция больше не будет изымать листовки с агитацией за байкот "выборов".

chapter_2 17 марта 2018 | 12:04

Интересно, кто из мировых лидеров поздравит В.Путина с оглушительной победой?

serjo1977 17 марта 2018 | 12:43

chapter_2: Весь прогрессивный мир, все люди доброй воли, в лице Зимбабве, Сирии, Узбекистана и КНДР.

vladimirbelarus 17 марта 2018 | 12:05

Старая лицемерка, будь ты проклята!

margosher 17 марта 2018 | 12:05

Какая смешная женщина! Они больше не будут! Конечно, предвыборная кампания закончилась. Всё, что можно было изъять, -изъяли.

gregor 17 марта 2018 | 12:05

Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
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Не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах после 18 марта .

serzh 17 марта 2018 | 12:32

gregor: конечно же,не будут изымать после 18 марта,так как в этом уже не будет необходимости

max3446 17 марта 2018 | 12:06

Полвека назад, 16 марта 1968 года, солдаты роты «Чарли» 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США вошли во вьетнамскую деревню Сонгми и полностью ее уничтожили. Погибло 504 мирных жителя. Многих из них жестоко пытали, женщин — насиловали. Оружия в деревне не было. Резня в Сонгми стала одним из символов вьетнамской войны. В США преступление сначала не признавали, сегодня тоже стараются об этом не вспоминать.
Корреспондент РИА Новости побывал в Сонгми и поговорил со свидетелями чудовищной бойни.
Карательная операция началась примерно в 5:30 утра. После артиллерийского обстрела солдаты роты «Чарли» высадились на десантных вертолетах на западной окраине деревни и сразу открыли огонь по крестьянам, работавшим на рисовых полях. Двигаясь по улице, бросали гранаты в окна и двери домов. Одних жителей убивали на месте, других сгоняли в помещения или на пустыри. И расстреливали там.

edyunia 17 марта 2018 | 12:11

max3446: \\Одних жителей убивали на месте, других\\
Чего хотел сказать-то или ты Прагу вспоминаешь, возможно мысли о Грозном беспокоят?

cattt 17 марта 2018 | 12:13

max3446: Ты нам лучше расскажи как целые народы СССР выселяли в 41м

cattt 17 марта 2018 | 12:15

В 44м, прошу прощения

danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:25

cattt: в шляпе. Не проси.

tks 17 марта 2018 | 12:54

max3446: Путничок, ты про Венгрию 1956 года расскажи.

tks 17 марта 2018 | 12:07

Эта кремлеовца видимо, спецом срок выдержала, для заявления этого, чтоб меньше суток осталось )))

mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 12:07


Выходит, памфилова командует мильтонами?
Раньше она приказывала им изымать бланки, а теперь прикажет не изымать?

danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:21

mikhail_spb_: выходит, входит, вероятно, возможно, а разве. Хоклотролль сдулся. Мильтоны.

elena_borisova 17 марта 2018 | 12:16

изымать больше нечего потомушта (

natogrek 17 марта 2018 | 12:33

Все таки наглая эта розовая Памфилова. Куда Чурову до нее.

vladislav 17 марта 2018 | 12:37

"Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах"
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Как выяснилось - Памфилова та еще сказочница. Да и потом, сколько уже было так - начальник по телеку скажет - "Да нее, всё будет так-то и так-то, не переживайте!" А мент местечковый только ухмыльнется и всё сделает так, как ему велел ЕГО начальник. А в случае чего чего-нибудь подкинет - наркоту, патроны и т.д.

serjo1977 17 марта 2018 | 12:41

Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
===
"Элла Александровна, простите нас! Мы больше так не будем!!! Тем более, что всё равно уже что хотели, сделали!"

angrew 17 марта 2018 | 12:49

Ты зачем кинул кирпич дяде Мише на голову?
— Я больше не буду...
— А больше и не надо!..

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