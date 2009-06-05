12:01, 17 марта 2018
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
Об этом в интервью «Эху» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального пожаловались, что в Кемеровской области у них изъяли более полутора тысяч направлений для наблюдателей.
Комментарии26
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ys171717 17 марта 2018 | 12:03
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (причем планка бедности в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместе детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) с 2006 года еще и стариков и их дочерей травить начал.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ.
Только БОЙКОТ!
her 17 марта 2018 | 12:09
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
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Спала, спала, ни хрена не делала, а теперь проснулась. Завтра уже выборы.
И она так и не посмела спросить, а на каком же основании менты творили беспредел?
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:19
her: рыбята:»коломрасы!»
pons 17 марта 2018 | 12:49
danko_fuflo: ты вколол себе ботокса, а то головка сморщицца, есть некуда будет
sumars 17 марта 2018 | 12:21
her: так они уже все что хотели изьяли:)
aldroin 17 марта 2018 | 12:29
her: На этом деятельность Памфиловой нен закончится - в понедельник она скажет, что полиция больше не будет изымать листовки с агитацией за байкот "выборов".
chapter_2 17 марта 2018 | 12:04
Интересно, кто из мировых лидеров поздравит В.Путина с оглушительной победой?
serjo1977 17 марта 2018 | 12:43
chapter_2: Весь прогрессивный мир, все люди доброй воли, в лице Зимбабве, Сирии, Узбекистана и КНДР.
vladimirbelarus 17 марта 2018 | 12:05
Старая лицемерка, будь ты проклята!
margosher 17 марта 2018 | 12:05
Какая смешная женщина! Они больше не будут! Конечно, предвыборная кампания закончилась. Всё, что можно было изъять, -изъяли.
gregor 17 марта 2018 | 12:05
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
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Не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах после 18 марта .
serzh 17 марта 2018 | 12:32
gregor: конечно же,не будут изымать после 18 марта,так как в этом уже не будет необходимости
max3446 17 марта 2018 | 12:06
Полвека назад, 16 марта 1968 года, солдаты роты «Чарли» 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США вошли во вьетнамскую деревню Сонгми и полностью ее уничтожили. Погибло 504 мирных жителя. Многих из них жестоко пытали, женщин — насиловали. Оружия в деревне не было. Резня в Сонгми стала одним из символов вьетнамской войны. В США преступление сначала не признавали, сегодня тоже стараются об этом не вспоминать.
Корреспондент РИА Новости побывал в Сонгми и поговорил со свидетелями чудовищной бойни.
Карательная операция началась примерно в 5:30 утра. После артиллерийского обстрела солдаты роты «Чарли» высадились на десантных вертолетах на западной окраине деревни и сразу открыли огонь по крестьянам, работавшим на рисовых полях. Двигаясь по улице, бросали гранаты в окна и двери домов. Одних жителей убивали на месте, других сгоняли в помещения или на пустыри. И расстреливали там.
edyunia 17 марта 2018 | 12:11
max3446: \\Одних жителей убивали на месте, других\\
Чего хотел сказать-то или ты Прагу вспоминаешь, возможно мысли о Грозном беспокоят?
cattt 17 марта 2018 | 12:13
max3446: Ты нам лучше расскажи как целые народы СССР выселяли в 41м
cattt 17 марта 2018 | 12:15
В 44м, прошу прощения
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:25
cattt: в шляпе. Не проси.
tks 17 марта 2018 | 12:54
max3446: Путничок, ты про Венгрию 1956 года расскажи.
tks 17 марта 2018 | 12:07
Эта кремлеовца видимо, спецом срок выдержала, для заявления этого, чтоб меньше суток осталось )))
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 12:07
Выходит, памфилова командует мильтонами?
Раньше она приказывала им изымать бланки, а теперь прикажет не изымать?
danko_fuflo 17 марта 2018 | 12:21
mikhail_spb_: выходит, входит, вероятно, возможно, а разве. Хоклотролль сдулся. Мильтоны.
elena_borisova 17 марта 2018 | 12:16
изымать больше нечего потомушта (
natogrek 17 марта 2018 | 12:33
Все таки наглая эта розовая Памфилова. Куда Чурову до нее.
vladislav 17 марта 2018 | 12:37
"Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах"
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Как выяснилось - Памфилова та еще сказочница. Да и потом, сколько уже было так - начальник по телеку скажет - "Да нее, всё будет так-то и так-то, не переживайте!" А мент местечковый только ухмыльнется и всё сделает так, как ему велел ЕГО начальник. А в случае чего чего-нибудь подкинет - наркоту, патроны и т.д.
serjo1977 17 марта 2018 | 12:41
Сотрудники правоохранительных органов больше не будут изымать бланки направлений для наблюдателей на выборах
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"Элла Александровна, простите нас! Мы больше так не будем!!! Тем более, что всё равно уже что хотели, сделали!"
angrew 17 марта 2018 | 12:49
Ты зачем кинул кирпич дяде Мише на голову?
— Я больше не буду...
— А больше и не надо!..