11:30, 17 марта 2018
Россия проинформировала Лондон об ответных мерах по делу Скрипаля
Для этого в МИД был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. МИД также отозвал согласие на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность британского совета в связи с неурегулированностью его статуса в России. британская сторона предупреждена, что в случае дальнейших действий недружественного характера в отношении Москвы российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Комментарии17
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a_111111 17 марта 2018 | 11:36
Ну видимо изучение английского языка нам вредно, это по поводу Британского совета...
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:39
a_111111: и их разведывательная, и подрывательная деятельность под культурной вывеской тоже...))
aleksandr39 17 марта 2018 | 11:44
monterado_ancona_marche: Пустая встреча ,британский посол и так знает что в ответ в России будут увеличены тарифы ЖКХ ,повышена цена на бензин и продукты для народа России .
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:52
aleksandr39: ндя, в огороде бузина, а в Киеве - дядька у вас...))
master_analitik 17 марта 2018 | 11:53
Россия проинформировала Лондон об ответных мерах по делу Скрипаля
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Этих ответных мер не достаточно! Россия должна провести учения в Ледовитом океане ближе к Гренландии с боеприпасами объёмного взрыва (БОВ), или объёмно-детонирующие боеприпасы (ОДБ) — боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. Как только лед в Ледовитом океане растает - Англию затопит. Англичане обратятся к России с просьбой на поселение, после чего будут отправлены в Сибирь на перевоспитание.
olegleon 17 марта 2018 | 11:37
23 дипломата, консульство и Британский Совет забанены.
что и следовало ожидать.
kottigr1 17 марта 2018 | 11:48
olegleon: Анонс МИД РФ:
Смотрите -"Жестокий ответ Путина Великобритании" во всех российских магазинах и на автозаправках.. !
pushok1971 17 марта 2018 | 11:39
В качестве мер воздействия на страну-террориста англичанам нужно наложить арест на ВСЕ счета и ВСЮ недвижимость ВСЕХ россофедерастов в Англии. Разблокировка - только при доказательстве законного происхождения денег. Не доказал в течении полугода - конфискация!
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:41
pushok1971: Путин им за это только спасибо скажет...))
alex110 17 марта 2018 | 11:53
pushok1971: Ты чего?Там же все ворованное.А как же с продажей гражданства?Этак бриты...на заработанное,а не ворованное жить начнут.Так нельзя.Пусть как и ранее-все награбленное на их экономику работает)))
volkov_25 17 марта 2018 | 11:42
А почему не написали как мучительно дрожал английский посол от страха.
varigor 17 марта 2018 | 11:42
Браво! Пусть иноемцы помнят, что сейчас не 90-е годы, что Россия суверенная страна и МИДом правит не предатель Козырев. А страной - не пьяница-дурень Ельцин.
sbk 17 марта 2018 | 11:43
А активы британских олигархов?!
Забыли?
vsehporvem 17 марта 2018 | 11:50
sbk: Не волнуйтесь, всему своё время. Компаний с британским капиталом в России как грязи.
klegg 17 марта 2018 | 11:47
Раздувание ноздрей обиженных и оскорбленных
testmeter 17 марта 2018 | 11:53
"российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер" /// Осталась еще самая страшная мера - давить овсянку бульдозерами и перейти на китайский вместо английского
ha12raz 17 марта 2018 | 11:54
Это какими еще мерами грозятся бандерлоги ?
Кокаин перестанут поставлять в Европу ?