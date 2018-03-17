Россия проинформировала Лондон об ответных мерах по делу Скрипаля

Для этого в МИД был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. МИД также отозвал согласие на открытие и работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность британского совета в связи с неурегулированностью его статуса в России. британская сторона предупреждена, что в случае дальнейших действий недружественного характера в отношении Москвы российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.