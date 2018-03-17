11:32, 17 марта 2018
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии, сообщил о серьезном ухудшении здоровья
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра Сенцова Наталья Каплан. «Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно,» – пишет Каплан.
Олег Сенцов отбывает 20 лет в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе. В России его обвинили в попытке устроить теракт.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 17 марта 2018 | 11:40
"В России его обвинили в попытке устроить теракт. "
за обвинения не сажают. сажают если обвинение подтвердилось
nikitin43 17 марта 2018 | 11:53
olegleon: кремль сборище злобных пидоров , ничего человеческого...
master_analitik 17 марта 2018 | 11:45
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра Сенцова Наталья Каплан.
====================
Как известно сестра Сенцова Наталья Каплан является дальней родственницей Фаины Каплан, стрелявшей в Ленина. Поэтому отпускать Олега Сенцова нельзя, так как он тоже захочет стрелять в руководителя государства. Самый лучший вариант для Олега Сенцова поехать в штрафную роту в Сирию, где в борьбе с джихадистами он сможет смыть свой позор кровью, и даже может быть остаться живым. Но сестра Сенцова утверждает, что у него здоровье не ахти. В этом случае Олег Сенцов должен обратиться в В.В. Путину с просьбой изготовить для него персональный джихад-автомобиль для отправки его в Сирию. В этом случае шансы на то, чтобы остаться в живых тоже есть.
nanaryfive 17 марта 2018 | 11:52
...сообщил о серьезном ухудшении здоровья
==================================
Пускай поскачет там, прокричит три раза Хероям Сала! И всё пройдёт.
max3446 17 марта 2018 | 11:54
Новый подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории. Об этом рассказал исследователь последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц (Stephen Schwartz) в интервью изданию Business Insider.
По словам специалиста, детонация ядерного оружия вблизи или на поверхности земли приводит к выпадению радиоактивных осадков. Во время взрыва огненное облако всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, а после частицы выбрасываются в атмосферу и разносятся на большие расстояния.
Ядерное вооружение США предназначается для уничтожения оружия массового поражения на территории противника, при этом заряды детонируют в воздухе, и поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным.
В то же время, по слухам, «Статус-6» не только будет детонировать в толще воды, но и содержит кобальт-59. В результате захвата нейтронов этот изотоп будет превращаться в радиоактивный кобальт-60.
Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва. Если «Статус-6» взорвется рядом с Вашингтоном, то радиоактивные осадки, вероятно, выпадут в Канаде и Мексике. При этом потребуется более 50 лет, чтобы интенсивность ионизирующего излучения вернулась к фоновым значениям.
Согласно Шварцу, на все это время любые загрязненные территории будут непригодны для жизни. Люди, укрывшиеся под землей, при попытке выбраться на поверхность будут подвергнуты смертоносным дозам радиации.
Отличное оружие создали российские ученые!