Нервнопаралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, имеет отложенное действие

Меры, которые приняли власти Великобритании, недостаточны. Об этом в интервью ВВС заявил ученый Вил Мирзаянов, которого называют одним из создателей отравляющего вещества «Новичок».

Напомню, людям, которые могли оказаться в тех же ресторане и пиццерии, где и Скрипаль вместе с дочерью, было рекомендовано выстирать одежду и запечатать вещи, которые нельзя стирать. Мирзаянов считает, что этих людей нужно было госпитализировать и наблюдать за ними. Частицы отравляющего вещества могли осесть на коже, а затем постепенно проникать в организм, вызывая необратимые повреждения, отмечает ученый. Мирзаянов уверен в российском происхождении вещества «Новичок».

Между тем, в России отрицают, что на территории СССР или РФ когда-либо существовали программы по разработке подобного вещества.