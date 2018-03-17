Нервнопаралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, имеет отложенное действие
Меры, которые приняли власти Великобритании, недостаточны. Об этом в интервью ВВС заявил ученый Вил Мирзаянов, которого называют одним из создателей отравляющего вещества «Новичок».
Напомню, людям, которые могли оказаться в тех же ресторане и пиццерии, где и Скрипаль вместе с дочерью, было рекомендовано выстирать одежду и запечатать вещи, которые нельзя стирать. Мирзаянов считает, что этих людей нужно было госпитализировать и наблюдать за ними. Частицы отравляющего вещества могли осесть на коже, а затем постепенно проникать в организм, вызывая необратимые повреждения, отмечает ученый. Мирзаянов уверен в российском происхождении вещества «Новичок».
Между тем, в России отрицают, что на территории СССР или РФ когда-либо существовали программы по разработке подобного вещества.
Комментарии19
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olegleon 17 марта 2018 | 11:35
"Об этом в интервью ВВС заявил ученый Вил Мирзаянов"
даже тут умудрились соврать. интервью не ВВС, а Русской Службе ВВС. на самой ВВС даже упоминания об этом интервью нет
eternity88 17 марта 2018 | 11:43
olegleon: "даже тут умудрились соврать. на самой ВВС даже упоминания об этом интервью нет"
что ж ты, дятел тупой, все про себя да про себя? ну хоть бы на адрес страницы с интервью посмотрел - оно ж все на бибисидоткоме размещается! ))
olegleon 17 марта 2018 | 11:47
eternity88: ну точно! а британцы то и не знают, что им надо зайти на сайт, перейти на Русскую службу и там прочитать интервью на незнакомом им языке )))
- ты где работаешь?
- в международной авиации
- да ладно!!! ты же уборщицей всю жизнь была
- ну так я в Шереметьево туалеты мою
tks 17 марта 2018 | 11:51
eternity88: А им надо придраться хоть к какой-то части, чтобы подвергнуть сомнению целое ))) их так учили на Селигере ))) мышлению шизоида )))
metslag 17 марта 2018 | 11:45
olegleon:На сайте Ynet появилась статья журналиста Ронена Бергмана – автора докторской диссертации о "Мосаде"
– о создателе боевого вещества "Новичок", Анатолии Кунцевиче.
В статье говорится, что в течение нескольких десятков лет деятельность Кунцевича вызывала пристальное внимание Израиля, который опасался того, что новое неконвенциональное оружие, разработанное в Советском Союзе, может попасть в руки террористических организаций.
Первые сведения об экспериментах по созданию боевых веществ нервно-паралитического действия Израиль получил в 70-х годах. Тогда же израильская разведка впервые вышла на проект "Новичок" и его создателя, Анатолия Кунцевича. В период перестройки эти эксперименты были прекращены, однако в начале 90-х в Израиле узнали о том, что подобными разработками занялась Сирия. Руководителем сирийского проекта вновь оказался генерал Кунцевич.
Тогда же премьер-министр Израиля Эхуд Барак поделился этими сведениями с Москвой, которая ответила на информацию молчанием. Спустя несколько лет, в апреле 2002 года, Анатолий Кунцевич был найден мертвым на борту самолета, вылетавшего из Алеппо в Москву. Израиль никак не комментировал это происшествие, несмотря на то, что в Сирии увидели в смерти Кунцевича "руку Мосада".
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 11:36
Мирзоянов, на этой волне, хочет денег срубить и авторитет заработать.
молодец. британских лохов на деньги кинет.
detul 17 марта 2018 | 11:37
То есть сначала десять секунд и в ящик. Теперь отложенный эффект. ... Узбек жжот. А может он припомнит , в каком городе США размещена его лаборатория, в которой он и разрабатывал это самое ОВ ?
m_doc 17 марта 2018 | 11:42
detul: К тому же любое ОВ во внешней среде разлагается. Уже больше 2 недель прошло.
metslag 17 марта 2018 | 11:53
detul: Идиот ты однако.
Это ОВ имеет длительный эффект.
А вот лаборатория его была расположена в ГосНИИОХТ по адресу
ш. Энтузиастов, 23, Москва, Россия, 111024
Телефон: +7 495 673-21-41
fikus74 17 марта 2018 | 11:38
Капните кто-нибудь новичком на путина, он ведет страну в бездну.
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 11:38
Заявления гос. врунов особенно смешно выглядят на фоне агрессивной, человеконенавистнической сущности совка, который напроизводил чёртову кучу всякой ядовитой дряни для своей войны за мировое господство.
kara 17 марта 2018 | 11:45
mikhail_spb_: так вы погуглите из-за кого Новичек стали разрабатывать-из-за ваших хозяев американцев.договорились сократить хим оружие, но тут вдруг оказалось, что по американским понятиям бинарное хим оружие это не хим оружие, похоже на историю с беспилотниками,которые как бы попадают под ракеты средней дальности, но изи за перевода....
tks 17 марта 2018 | 11:53
kara: Сам то хоть понял, что прокаркал?
askol2016 17 марта 2018 | 11:44
Кремль нарочито не замечает Мирзаянова, будто и нет такого ученого, который знает всю подноготную этого ядра и производства его в России.
nestor199 17 марта 2018 | 11:48
askol2016: Нукус это Россия?
tremens_delirium 17 марта 2018 | 11:51
askol2016: ✄ Кремль нарочито не замечает Мирзаянова, будто и нет такого ученого, ✄
Кстати... какие существуют непреодолимые проблемы для этого самого Мирзаянова, чтоб создать это самое ОВ в тех заграницах, где он давно живёт? Оборудование и центры ТАМ есть, методикой и документацией владеет.
tks 17 марта 2018 | 11:49
Если это правда, то выходит 2-х и более лиц убийство общеопасным способом. Для путизма это характерно.
estamp 17 марта 2018 | 11:50
О. Мужик решил деньжат срубить, коль о нем внезапно вспомнили.
budweiser23 17 марта 2018 | 11:53
Между тем, в России отрицают, что на территории СССР или РФ когда-либо существовали программы по разработке подобного вещества.
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Нельзя так врать, это просто глупо!