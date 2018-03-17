Ключевой показатель выполнения «майских указов» президента не смог достичь уровня 2013, с которого и начинался отсчет
Об этом свидетельствуют свежие данные «Росстата» о числе высокопроизводительных рабочих мест в российской экономике.
За три дня до президентских выборов «Росстат» отчитался о том, как обстоят дела с достижением поставленной еще шесть лет назад задачи. Эксперты, опрошенные РБК, приводят цифры, которые показывают: довести число высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году не удастся. На сегодня их общее количество в экономике превысило 17 млн. Это рост почти в 7% по сравнению с 2016 годом, но даже это не позволяет превысить уровень 2013 года, от которого и отсчитывались показатели выполнения указов президента Владимира Путина. Максимального уровня удалось достичь в 2014, — 18,3 миллиона, на затем два года цифра неизменно падала. За оставшиеся два года появление еще 8 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, отмечают эксперты, выглядит чем-то из области фантастики. Среди причин такого положения дел названы рецессия в экономике и санкции в отношении России, последовавшие за присоединением Крыма. Помимо прочего, эксперты отмечают и расплывчатость критерия, по которому в нашей стране определяется высокая производительность. Это при необходимости может позволить изменить методику подсчета и подвести цифры под целевые ориентиры, правда, лишь на бумаге.
Показатель Росстата увязан с размером оплаты труда, а это значит, что помочь статистике по выполнению президентского указа может лишь реальный рост экономики или появление в ней действительно высокопроизводительных предприятий.
Комментарии26
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askol2016 17 марта 2018 | 11:07
Вот такой вот пустозвон предлагается быдломассе на голосование.
kottigr1 17 марта 2018 | 11:12
askol2016: Вот такой вот пустозвон..
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Дедушка старенький - всего не помнит.. Вот если бы у него были бы яйца, то и звали бы его - яйцезвоном..
perevozchik62 17 марта 2018 | 11:19
kottigr1: Тогда уж мудозвон.
taglit 17 марта 2018 | 11:49
perevozchik62: гладко было на бумаге, да забыли про овраги (свежесамовыкопанные)...
pyfrjvsqfldjrfn 17 марта 2018 | 11:21
//Ключевой показатель выполнения «майских указов» президента не смог достичь уровня 2013//
Срочно добавить 8 миллионов высокопроизводительных рабочих мест по изготовлению продукции из говна.
vasilevich58 17 марта 2018 | 11:27
Наш дурдом голосует за Путина!
evgolius7 17 марта 2018 | 11:42
Указ.
Считать российскую экономику самой растущей и могущественной!
В. Путин.
gordy 17 марта 2018 | 11:47
Не было счастья, да и это не помогло?
akademik_ugarov_56 17 марта 2018 | 11:23
Сейчас самое главное, чтобы хуже не было, когда страну окружает столько врагов. Владимиру Путину удается удержать врагов на рассмотрении, не дать им напасть на наше государство.
Главное, что войны нет.
Именно поэтому завтра большинство россиян проголосуют с мирное небо над головой.
her 17 марта 2018 | 11:27
akademik_ugarov_56: Сейчас самое главное, чтобы хуже не было
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На хер вы нужны такие уроды? 17 лет ни хера не делали, а теперь скулят, что надо сплотиться вокруг Путина. Не может нищее население России сплачиваться вокруг дворцов и шубохранилищ. :-)
wuwer 17 марта 2018 | 11:36
akademik_ugarov_56: Ваша "патриотка"-нашистка...получив "грин-карту", взвизгивая на радостях во весь Инет...ускакала со свистом во вражескую Пиндосию..и сходу начала сдавать пригожинских троллей-иследователей пригожинской кухни
metslag 17 марта 2018 | 11:41
akademik_ugarov_56:
С неба звездочка упала
прямо милому в штаны
Все ему там оторвало .....
Как-нибудь уж обойдемся,
Лишь бы не было войны
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 11:09
C 2013 года происходит постепенное сворачивание малого и мелкого бизнеса и обнищание россиян.
Бесчисленные лживые обещания имеют лишь пропагандистское предназначение и непригодны для практического использования.
Новые обещания лишь прикрывают дальнейшее снижение уровня жизни россиян.
alo0000 17 марта 2018 | 11:10
Россия получает от продажи газа в Европу чуть более двух триллионов р, включая затраты на Зенит, а со своих граждан государство собирает около триллиона НЕналоговых платежей (налоги - само собой). Чем не выполнение майских указов.
perevozchik62 17 марта 2018 | 11:10
А почему с 12 года, а не с 2002 года , со времен первых "майских указов" и манифеста Единой России ?
Зачем так нагло врать ?
ostanovka 17 марта 2018 | 11:17
Передёргивания.
Путин сказал, что, неизвестно кто, должен создать 25 миллионов НОВЫХ высокотехнологичных рабочих мест. А не довести общее число рабочих мест до 25 миллионов.
metslag 17 марта 2018 | 11:18
Ну и ничего, что старые не выполнили.
Новые издаст. Долго ли.
А что считать высокотехнологичным рабочим и местом ... а швабру у уборщицы замените на пылесос и вот новые технологии внедрены.
Нет, можно еще мультики со страшилками снять. А на деле
Многоцелевой истребитель Су-35С, который до конца года велел принять на вооружение ВВС министр обороны России Сергей Шойгу, пойдет в войска с иностранными комплектующими. Программа импортозамещения для этой машины не разработана и не утверждена, а на сколько машин хватит закупленных приборов и устройств, неизвестно.
Санкции против России
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О том, что Су-35С пойдет в войска с импортными комплектующими, «Газете.Ru» рассказал источник в Военно-промышленной комиссии при правительстве России.
У нас таких компонентов нет и не предвидится. Что с этим делать, пока не решено, первые самолеты пойдут на том, что есть, то есть на иностранных элементах, а дальше будем думать»,
Проблема в электронной элементной базе, которую никто даже не собирается у нас делать. Ряд микросхем мы не сможем заменить ничем, поэтому придется их закупать в готовом виде. Это опасно, потому что они хоть и производятся в странах Азии, но разработаны в западных странах, в первую очередь в США. И никто не может гарантировать, что там нет каких-то закладок и прочей ерунды», — отметил собеседник «Газеты.Ru».
так вот и выпускаем на иностранной элементной базе. Что там в ней заложено ...... один Рагозин знает. Зато мультики ого-го какие показываем.
vata_putya 17 марта 2018 | 11:24
разово подкинули бюдежтникам денжат , постоянно поднят не на что. дальше все урезат начнут и так до 2024 г. такое уже было 2012-2018.
kablukov 17 марта 2018 | 11:26
Семимильными шагами... от победы к победе)
jacknichols 17 марта 2018 | 11:27
Не до рабочих сейчас. С колен встаём на зависть всему миру.
ltric 17 марта 2018 | 11:30
Речь вроде шла не о высокопроизводительных, а о высокотехнологчных местах.
wuwer 17 марта 2018 | 11:39
ltric: Десять пылевытиральщиков на один импортный станок?
chapter_2 17 марта 2018 | 11:31
Начальство чаще лжёт, чем говорит правду...
mariupol1953 17 марта 2018 | 11:37
Ребята, держитесь. Завтра выборы...вот выберем и тогдааа.......окончательное развитие.
sbk 17 марта 2018 | 11:39
Просто 6 лет - ничтожный срок. Это в 1941-45 за 4 года справились...
А теперь....
Вот лет 60 - другое дело.
volkov_25 17 марта 2018 | 11:52
Ну зато он теперь знает в каком направлении работать. Скоро добавится 8 лимонов высокоморальных вертухаев.