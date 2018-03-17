Ключевой показатель выполнения «майских указов» президента не смог достичь уровня 2013, с которого и начинался отсчет

Об этом свидетельствуют свежие данные «Росстата» о числе высокопроизводительных рабочих мест в российской экономике.

За три дня до президентских выборов «Росстат» отчитался о том, как обстоят дела с достижением поставленной еще шесть лет назад задачи. Эксперты, опрошенные РБК, приводят цифры, которые показывают: довести число высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году не удастся. На сегодня их общее количество в экономике превысило 17 млн. Это рост почти в 7% по сравнению с 2016 годом, но даже это не позволяет превысить уровень 2013 года, от которого и отсчитывались показатели выполнения указов президента Владимира Путина. Максимального уровня удалось достичь в 2014, — 18,3 миллиона, на затем два года цифра неизменно падала. За оставшиеся два года появление еще 8 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, отмечают эксперты, выглядит чем-то из области фантастики. Среди причин такого положения дел названы рецессия в экономике и санкции в отношении России, последовавшие за присоединением Крыма. Помимо прочего, эксперты отмечают и расплывчатость критерия, по которому в нашей стране определяется высокая производительность. Это при необходимости может позволить изменить методику подсчета и подвести цифры под целевые ориентиры, правда, лишь на бумаге.

Показатель Росстата увязан с размером оплаты труда, а это значит, что помочь статистике по выполнению президентского указа может лишь реальный рост экономики или появление в ней действительно высокопроизводительных предприятий.