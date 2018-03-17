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11:03, 17 марта 2018

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в российский МИД

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в российский МИД. Как сообщает ТАСС до сведения посла будет доведено ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Лондона.
Напомню, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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olegleon 17 марта 2018 | 11:07

с вещами на выход

kottigr1 17 марта 2018 | 11:09

olegleon: Сразу показать "кузькину мать" Англии не смогли.. Мультик, где "не имеющие аналогов российские ракеты на ядерной тяге" накрывают Лондон, ещё не успели нарисовать.. Потом Путин в "Вести 24" спроменадит..

olegleon 17 марта 2018 | 11:23

kottigr1: зато продолжает ураганить на территории Бритнии
"Two women have been shot dead at a house in East Sussex, police have said.
Armed officers responded to reports of a shooting in Bexhill Road, St Leonards, at 19:43 GMT on Friday.
Sussex Police said two women, aged 32 and 53, were killed, while two more - one pregnant - were led to safety from the house by firearms officers. They were both uninjured."

теперь придётся Терезе Мэй требовать от России в 24 часа предоставить все данные о всём огнестрельном оружии в России.
кстати, а США уже потребовали от России объяснить обрушение моста во Флориде?

kottigr1 17 марта 2018 | 11:29

olegleon:Есть и позитив для России от высылки российских дипломатов в штатском..
Рад за российских дипломатов.. Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного английского Ада и смогут обнять родные русские березки, дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей... Родина ждет вас, сыны !

zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:35

kottigr1: Ждёт, ждёт.. Узбагойся, скакун. Кстати, о Родине. Как там лётчица наша? Ещё ива? Или её пожгли случайно бандеровские факельщики? Не знаешь, цыбулоед?

kottigr1 17 марта 2018 | 11:43

zmeelov_1: Ничего не понял из Вашего бессмысленного набора слов.. Вас бой-френд бросил и Вы на передержку напрашиваетесь ?

mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 11:15


Спляшет ли мидовская трольчиха развратный танец перед английским послом?

vaka257 17 марта 2018 | 11:17

Газета Times призвала руководство Великобритании запретить детям людей из «окружения Путина» учиться в Англии, так как плата за образование — «прекрасная возможность отмыть еще больше денег»...

zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:37

vaka257: Давно пора. Свои академии не хуже.

vata_putya 17 марта 2018 | 11:22

довыступаются- якуниных, абрамовичей выкинут с лондона с детьми и шалавами

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