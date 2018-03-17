Отравляющее вещество для Сергея Скрипаля могли произвести в Великобритании или США
Такого мнения придерживается представитель России при Организации по запрещению химического оружия.
В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», заявил постпред нашей страны при международной организации Александр Шульгин. По его словам, все работы, исследования и производство химического оружия было свернуто в начале 90-х Борисом Ельциным. После присоединения России к конвенции оружие начали уничтожать, в прошлом году этот процесс завершился. Шульгин отверг обвинения в нарушении международных обязательств.
В интервью «Интерфаксу» чиновник предположили, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись. Это могут быть США или Великобритания. Как заметил Шульгин, после распада Советского союза иностранные спецслужбы вывезли из страны химиков-экспертов вместе с документацией о наработках, в итоге они достигли определенных результатов.
Посол Великобритании этим утром прибыл в МИД России. Как ожидается, дипломат будет проинформирован об ответных мерах Москвы против Лондона в связи с делом Скрипаля.
Комментарии45
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pro_hanov 17 марта 2018 | 11:06
"В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок»"
А ведь прав, мерзавец. Такая программа была в СССР. Вот вам образец замаскированной под правду лжи.
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:13
Вот и сказочке конец.. После пробирки Колина в ООН и покаяния Блэра, слова Шульгина - не в бровь, а в глаз. Подпиндосам выпить яду.
eternity88 17 марта 2018 | 11:22
zmeelov_1: после отказа ГНИИХТа от комментариев да лая по всем зомбоканалам о "заслуженной каре для предателя" все остальные "словавглаз" - это вывернутые дерьмом наружу кремлевские трусы.
alex110 17 марта 2018 | 11:24
eternity88: А что,кара не заслуженная?Дозаигрывался с англосаксами...дурачок.Те его и траванули,под президентские выборы)))
metslag 17 марта 2018 | 11:30
alex110: А как вы в первые дни-то гордились отравлением Скрипаля, кричали"так будет с каждым предателем!"
И что? вас взяли за жопу и вы сразу заорали "настамнет"
А васв держат и счнимсют с вас штаны. Уже и драть начали.
Поздно верещать.
В пятницу, 16 марта, глава британского МИДа Борис Джонсон заявил: Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин.
"Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии – к Путину и к Кремлю, а также к его решению – а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение – применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - приводит слова Джонсона ВВС.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт почти одновременно с Джонсоном заявил, что его страна "не видит правдоподобной альтернативы" британской версии о том, что за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Россия.
Британия не обращалась к Германии за помощью в расследовании, но, по словам Зайберта, Германия готова оказать помощь.
Ранее позицию Британии поддержали власти США, а также ее главные партнеры по Евросоюзу Франция и Германия. В совместном заявлении они осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.
vasilevich58 17 марта 2018 | 11:44
"Отравляющее вещество для Сергея Скрипаля могли произвести в Великобритании или США"
НО ПРОИЗВЕЛИ В РОССИИ!
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:25
eternity88: Знатоку трусов виднее.. А каяться за убийство Скрипалей своим не до газом бритам таки придётся. Подпиндос, убейся об стену - больно смотреть на твои корчи.
opiatnovyi63 17 марта 2018 | 11:24
zmeelov_1: А кто и по указанию кого отправил на тот свет ядовитым газом граждан РФ ,взятых в заложники в Норд Осте?
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:44
opiatnovyi63: А нужно было допустить возможность взрыва шахидок и тысячи жертв? Подпиндос, что сделано, то сделано. Твоя пиндосня своё получила, за поддержку хаттабских "повстанцев"... Башнями и Боингами. Иди выпей яду, не мучайся.
ac_dc 17 марта 2018 | 11:27
zmeelov_1:
Нет это только начало сказочки.
На подходе летчик Волошин и диспетчер Карлос.
Особенно интересны на фоне этой сказочки выглядят бестолковые действия британских отравителей.
На кой ляд им было ехать в Россию и подкладывать отраву в чемодан дочери? Змееныш? чего нибудь связное в маленькую головенку приходит?
nestor199 17 марта 2018 | 11:32
ac_dc: Отраву в чемодан дочери могли подложить и в Англии.
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:47
ac_dc: А кто сказал, что подложили в Росси? Могли и в багажном терминале.. Такая версия в твою куриную башку не помещается?
olegleon 17 марта 2018 | 11:13
pro_hanov: а вот другой образец. сначала британцы говорили о "Russian made", сейчас о "developed by Russia". а потом скажут "но ведь он был разработан в СССР и мы не врали. и он производился в СССР. просто мы тупые и называет СССР Russia. но теперь признаём, что ОВ было произведено в самой Британии"
spb_aborigen 17 марта 2018 | 11:24
olegleon:
Отравляющее вещество для Сергея Скрипаля могли произвести в Великобритании или США, но произвели в России.
opiatnovyi63 17 марта 2018 | 11:27
spb_aborigen: Главное,кто и по указанию кого применил этот газ на территории Великобритании против бывшего сотрудника ГРУ Минобороны РФ?
olegleon 17 марта 2018 | 11:28
spb_aborigen: ты более тормознутый чем британцы? даже они уже пошли на попятную и теперь заявляют только о "developed by Russia", т.к. за 2 недели, видимо, уже выяснили где было сделано ОВ. поэтому то и не передают образец в ОЗХО.
spb_aborigen 17 марта 2018 | 11:37
olegleon:
Гигант мысли, ты каждую буковку в их заявлениях готов разбирать и толковать?)
Флаг в руки.
olegleon 17 марта 2018 | 11:50
spb_aborigen: ну тебе то проще. тебе на Эхе напишут и ты веришь всему )))
даже мозгом пользоваться не надо, ведь за тебя уже другие подумали
metslag 17 марта 2018 | 11:36
olegleon: Кстати, аналогичные тебе идиоты стали орать, что ОВ привезла дочь Скрипаля из России.
Но орали недолго.
Идиоты сообразили, что как она могла его привезти из России, если по их заявлениям они все его уничтожили уже очень давно.
Осеклись безмозглые и тут же дали отбой.
Вот и ты теперь заткнулся про дочку.
А вчера весь почти на дерьмо изошел по этому поводу.
ansata 17 марта 2018 | 11:32
pro_hanov: Приглашается Организация по запрещению хим. оружия в Россию. Если Россия отказывается их принять и показать все, что они потребуют, что тогда будет Шульгин рассказывать?
aleksandr39 17 марта 2018 | 11:48
pro_hanov: Ключевые российские отмазки И Х Т А М Н Е Т , Э Т О Н Е М Ы ,Э Т О Н Е У Н А С , Э Т О У В А С ,Д О К А Ж И Т Е , С А М Д У Р А К .
kinnlade 17 марта 2018 | 11:07
Так всем понятно кроме либеров , что там и сделали
scull 17 марта 2018 | 11:08
Где газ произвели это вторично.
Первично, как ска, вещи пропитанные газом не потравили самолет и аэропорт)
nitsahon 17 марта 2018 | 11:09
Шульгин,похоже, недооценивает рос.спецслужбы...
хотя его позиция вполне понятна и логична
vaka257 17 марта 2018 | 11:09
Предложена портяночная версия-"сам дурак"...На большее ,как всегда,ума не хватает...
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:15
vaka257: Климаксная, патефон смени. На дворе 21 век.
olegleon 17 марта 2018 | 11:09
поэтому то британцы до сих пор не передали образец в ОЗХО.
nelibermot17 17 марта 2018 | 11:16
olegleon: да, формула явно какая-то другая, наш позаборестее видно был
eternity88 17 марта 2018 | 11:28
olegleon: а вот класть британцы хотели на все эти лавровско-портяночные "ачодосихпорне?!". они уже объявили о направлении образцов в OPCW. и с соблюдением всех формальностей в должное время образец до независимых экспертов дойдет. Так что время для сочинения новых "версий" на тему "этонемыиващедокажибля!" у совков, конечно, еще есть, но цена им - ноль без палки, потому как сплошная ахинея и демагогия.
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:49
eternity88: Без российских экспертов грош цена твоим экспертизам - все очень хорошо помнят пробирки Колина в ООН
barssuk 17 марта 2018 | 11:12
.Как ужи на сковородке....Шкварчат...приятно)
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 11:12
Ещё один гос. врун.
За своё враньё он небось регулярно получает бочки варенья и корзины печенья.
Только совсем наивные люди или коченные дебилы могут верить потокам лжи, льющимся из большевицко-чекистской пасти.
eyjafjallajoekull 17 марта 2018 | 11:19
Самая большая проблема в таких заявлениях и, я бы даже сказал угроза в том, что, так называемые "простые люди" с легкостью верят этому. В этого, им хотят внушить, что весь мир такой: везде процветает ложь, подлость и корысть. Так что-не дергайтесь и не ищите альтернативы.
midnightblues 17 марта 2018 | 11:23
eyjafjallajoekull: это и есть вырождение
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:28
eyjafjallajoekull: Про ложь, подлость и корысть - это у вас здорово. Ещё бы страны вместо покаяний Блэра к ответу призвать, за уничтожение государства и реки крови в Ираке и по всему миру.
clandestino 17 марта 2018 | 11:20
Ну, конечно! Они сами приготовили отраву и сами же себя и отравили. Вот, постпред - голова!
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:30
clandestino: Не себя, а гражданку России.
vvpv 17 марта 2018 | 11:23
Пошли диспетчеры Карлосы и летчики Волошины. Ожидаемое ихтамнет.
vvpv 17 марта 2018 | 11:25
Ждем фото из космоса килоиетрового километрового английского газового балона.
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 11:26
Британия села в лужу.
sbk 17 марта 2018 | 11:32
Унтер-офицерские вдовы всегда сами себя секут.
Еще с тех самых времен.
kochar 17 марта 2018 | 11:39
Есть такая восточная притча:
Если выходя из дому вам все плюют в лицо, кроме одного-то это значит что в доме живут два мерзавца.
polba 17 марта 2018 | 11:46
kochar: Это значит, что в доме живёт два ЧЕЛОВЕКА, а остальным - плюющимся бабуинам, место в зоопарке, в клетках.
volkov_25 17 марта 2018 | 11:48
Что случилось с Россией, дичаем на глазах.
grossalexis032018 17 марта 2018 | 11:49
Ну это просто войдет в анналы наряду с мальчиком распятым на заборе, боингом с размахом крыльев метров в 600 ;)) Туда жен - перепутанные космодромы, вежливые человечки и трактористы-комбайнеры в Сирии.
А не пора ли всех этих утырков-представителей отправить на курсы повышения квалификации по специальности - Искусство художественного свиста ?