"Отравляющее вещество для Сергея Скрипаля могли произвести в Великобритании или США"

Такого мнения придерживается представитель России при Организации по запрещению химического оружия.

В России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», заявил постпред нашей страны при международной организации Александр Шульгин. По его словам, все работы, исследования и производство химического оружия было свернуто в начале 90-х Борисом Ельциным. После присоединения России к конвенции оружие начали уничтожать, в прошлом году этот процесс завершился. Шульгин отверг обвинения в нарушении международных обязательств.

В интервью «Интерфаксу» чиновник предположили, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись. Это могут быть США или Великобритания. Как заметил Шульгин, после распада Советского союза иностранные спецслужбы вывезли из страны химиков-экспертов вместе с документацией о наработках, в итоге они достигли определенных результатов.

Посол Великобритании этим утром прибыл в МИД России. Как ожидается, дипломат будет проинформирован об ответных мерах Москвы против Лондона в связи с делом Скрипаля.