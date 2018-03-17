10:34, 17 марта 2018
Движение «Солидарность» сегодня возложит цветы к памятной табличке, которая накануне была установлена в Москве
Об этом «Эху» рассказал председатель политсовета организации Илья Яшин.
Яшин добавил, что возложение пройдет в 15-00 на Малой Ордынке у дома номер три.
Комментарии1
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daos15 17 марта 2018 | 10:42
А моя кошка где то к 14-00 пойдёт посрать, как всегда, тоже новость )