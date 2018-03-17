10:32, 17 марта 2018
Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР
За него проголосовали депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее они также одобрили поправки в Конституцию и разрешили Си Цзиньпину руководить государством больше двух сроков подряд. Теперь он может переизбираться неограниченное число раз. Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года. Согласно старой Конституции он должен был оставить этот пост в 2023 году.
Комментарии3
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martin5660 17 марта 2018 | 11:18
Заранее побеспокоился.
vasilevich58 17 марта 2018 | 11:29
martin5660: Так должно было случиться в стране, где до сих пор Мао - национальный герой.
nik476 17 марта 2018 | 11:45
Начинается. Бедные китайцы.