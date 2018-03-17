10:32, 17 марта 2018
Движение в центре Москвы будет перекрыто в воскресенье из-за митинга и концерта в честь присоединения Крыма
Мероприятие пройдет на Красной площади. Ограничения движения начнут действовать с 14 часов. Они коснутся и работы общественного транспорта – будет отменена остановка «Манежная площадь» на Моховой улице. Митинг-концерт начнется в 21:30. Будет ли участвовать в этой акции кто-либо из руководства страны, не уточняется.
Комментарии23
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ugiazov 17 марта 2018 | 10:41
А это не мешает движению автотранспорта? А в Урюпинске не будет концерта?
olegleon 17 марта 2018 | 10:50
ugiazov: да, движению автотранспорта по Красной площади это помешает.
pyfrjvsqfldjrfn 17 марта 2018 | 10:57
Концерт-на-крови...
kottigr1 17 марта 2018 | 11:14
pyfrjvsqfldjrfn: Крымнашинг намкрышингов, плавно переходящий в путинг..
zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:21
Доброе дело! Крымчанам наш привет и уважение!
kottigr1 17 марта 2018 | 11:25
zmeelov_1: Крымчанам наш привет и уважение!
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Это да... Этого добра в РФ, как говна.. Можно чуть-чуть и крымчанам отсыпать.
vasilevich58 17 марта 2018 | 11:34
Поздравляю всю отечественную вату, гопников, воров и мракобесов с годовщиной аншлюса!
serjo1977 17 марта 2018 | 11:29
zmeelov_1: Крымчанам наш привет и уважение!
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Что-то мне подсказывает, что Майдан в России начнётся именно с них... Вот тогда будет, за что их уважать.
isnowanaarene 17 марта 2018 | 11:08
olegleon: Это помешает движению автотранспорта по всей Москве, включая МКАД. И очень существенно.
olegleon 17 марта 2018 | 11:20
isnowanaarene: хорошая шутка ))
isnowanaarene 17 марта 2018 | 11:33
olegleon: Ну, вам-то без разницы, вы ж на концерте будете, это у нас, пчёлок, делишки накрываются.
dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 10:41
Обязательно нужно сходить на этот концерт.
Будет чувство грандиозного единства россиян!
rampa 17 марта 2018 | 10:47
dobro_vam_v_dom: бабуль, дойдешь ли из Саратова?
midnightblues 17 марта 2018 | 11:27
dobro_vam_v_dom: Увы-россияне в депрессии и им уже все по барабану
они поняли-в какую ж их завели
но тк генетические рабы,они просто заливают это спиртом
oleg_kievlyanin 17 марта 2018 | 10:42
Как бы "Ходынки" не случилось на радостях.
serjo1977 17 марта 2018 | 11:36
oleg_kievlyanin: А в чём проблема? Жалко, что ли? Бабы новых нарожают...
vladimirbelarus 17 марта 2018 | 10:45
"Кодла празднует разбой! Черти, выпив крови мирных людей, собрались на шабаш в центре логова Мордора!"
Вот такие должны быть заголовки!
ulagai 17 марта 2018 | 10:48
Слушать рёв кобздона на морозе-удовольствие сомнительное.Но "жилищник" и "гормост" старые меломаны.
bob19 17 марта 2018 | 11:03
Праздник! Украли наглым образом кусок чужой территории- о радость! Цинизму нынешних правителей и крымнашистов нет предела!
hagana 17 марта 2018 | 11:11
В честь присоединения или в честь избрания ? От этого зависит количество согнанных по морозу участников !
eduard53 17 марта 2018 | 11:23
* * *
Помимо полит.каши в голове,
Мы с подворотней всё не распростимся:
Наследной мохнорылостью своей
И цацками кровавыми гордимся.
serjo1977 17 марта 2018 | 11:33
Граждане бараны, построились, слушай сюда: для довольных поданы автобусы, для недовольных - газенвагены! Выбирайте, на чём до мясокомбината ехать...
old44 17 марта 2018 | 11:53
плановое отключение GPS ожидается ? митинг плавно переносится во Внуково !