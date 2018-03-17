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10:32, 17 марта 2018

Движение в центре Москвы будет перекрыто в воскресенье из-за митинга и концерта в честь присоединения Крыма

Мероприятие пройдет на Красной площади. Ограничения движения начнут действовать с 14 часов. Они коснутся и работы общественного транспорта – будет отменена остановка «Манежная площадь» на Моховой улице. Митинг-концерт начнется в 21:30. Будет ли участвовать в этой акции кто-либо из руководства страны, не уточняется.

Комментарии

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ugiazov 17 марта 2018 | 10:41

А это не мешает движению автотранспорта? А в Урюпинске не будет концерта?

olegleon 17 марта 2018 | 10:50

ugiazov: да, движению автотранспорта по Красной площади это помешает.

pyfrjvsqfldjrfn 17 марта 2018 | 10:57

Концерт-на-крови...

kottigr1 17 марта 2018 | 11:14

pyfrjvsqfldjrfn: Крымнашинг намкрышингов, плавно переходящий в путинг..

zmeelov_1 17 марта 2018 | 11:21

Доброе дело! Крымчанам наш привет и уважение!

kottigr1 17 марта 2018 | 11:25

zmeelov_1: Крымчанам наш привет и уважение!
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Это да... Этого добра в РФ, как говна.. Можно чуть-чуть и крымчанам отсыпать.

vasilevich58 17 марта 2018 | 11:34

Поздравляю всю отечественную вату, гопников, воров и мракобесов с годовщиной аншлюса!

serjo1977 17 марта 2018 | 11:29

zmeelov_1: Крымчанам наш привет и уважение!
===
Что-то мне подсказывает, что Майдан в России начнётся именно с них... Вот тогда будет, за что их уважать.

isnowanaarene 17 марта 2018 | 11:08

olegleon: Это помешает движению автотранспорта по всей Москве, включая МКАД. И очень существенно.

olegleon 17 марта 2018 | 11:20

isnowanaarene: хорошая шутка ))

isnowanaarene 17 марта 2018 | 11:33

olegleon: Ну, вам-то без разницы, вы ж на концерте будете, это у нас, пчёлок, делишки накрываются.

dobro_vam_v_dom 17 марта 2018 | 10:41

Обязательно нужно сходить на этот концерт.
Будет чувство грандиозного единства россиян!

rampa 17 марта 2018 | 10:47

dobro_vam_v_dom: бабуль, дойдешь ли из Саратова?

midnightblues 17 марта 2018 | 11:27

dobro_vam_v_dom: Увы-россияне в депрессии и им уже все по барабану
они поняли-в какую ж их завели
но тк генетические рабы,они просто заливают это спиртом

oleg_kievlyanin 17 марта 2018 | 10:42

Как бы "Ходынки" не случилось на радостях.

serjo1977 17 марта 2018 | 11:36

oleg_kievlyanin: А в чём проблема? Жалко, что ли? Бабы новых нарожают...

vladimirbelarus 17 марта 2018 | 10:45

"Кодла празднует разбой! Черти, выпив крови мирных людей, собрались на шабаш в центре логова Мордора!"
Вот такие должны быть заголовки!

ulagai 17 марта 2018 | 10:48

Слушать рёв кобздона на морозе-удовольствие сомнительное.Но "жилищник" и "гормост" старые меломаны.

bob19 17 марта 2018 | 11:03

Праздник! Украли наглым образом кусок чужой территории- о радость! Цинизму нынешних правителей и крымнашистов нет предела!

hagana 17 марта 2018 | 11:11

В честь присоединения или в честь избрания ? От этого зависит количество согнанных по морозу участников !

eduard53 17 марта 2018 | 11:23

* * *
Помимо полит.каши в голове,
Мы с подворотней всё не распростимся:
Наследной мохнорылостью своей
И цацками кровавыми гордимся.

serjo1977 17 марта 2018 | 11:33

Граждане бараны, построились, слушай сюда: для довольных поданы автобусы, для недовольных - газенвагены! Выбирайте, на чём до мясокомбината ехать...

old44 17 марта 2018 | 11:53

плановое отключение GPS ожидается ? митинг плавно переносится во Внуково !

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