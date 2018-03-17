Движение в центре Москвы будет перекрыто в воскресенье из-за митинга и концерта в честь присоединения Крыма

Мероприятие пройдет на Красной площади. Ограничения движения начнут действовать с 14 часов. Они коснутся и работы общественного транспорта – будет отменена остановка «Манежная площадь» на Моховой улице. Митинг-концерт начнется в 21:30. Будет ли участвовать в этой акции кто-либо из руководства страны, не уточняется.