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10:31, 17 марта 2018

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в российский МИД

Как сообщает ТАСС до сведения посла будет доведено ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Лондона.
Напомню, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 10:34

Слышали новость? Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увидеть аресты собственности российских олигархов в Лондоне.
Класс!!!!
Тряхнут олигархов - путинские кошельки!!!))))))))))))))

tttyyy 17 марта 2018 | 10:37

russkie_za_sverjenie: россказни для бедных.

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 10:38

russkie_za_sverjenie: джонсон - жертва газа "дурачок" :)

kottigr1 17 марта 2018 | 11:06

liberal_vulgaris: Сразу показать "кузькину мать" Лондону не успели.. Мультик, где "не имеющие аналогов российские ракеты на ядерной тяге" накрывают Лондон, ещё не успели нарисовать..

alex110 17 марта 2018 | 11:04

russkie_za_sverjenie: Совсем дурачек?Путинские кошельки в России.А там-гордость дерьмократов)))Пусть трясут.

irinakingsize1 17 марта 2018 | 11:25

alex110: Щас Абрамович сильно удивился, что он,оказывается, демократ. А у Усманова выпали из рта его привычные 125 грамм хлебушка

alex110 17 марта 2018 | 11:29

irinakingsize1: Уж точно не Путинские дружки.Так,воришки,которые смогли откупиться .Пусть и их трясут

midnightblues 17 марта 2018 | 11:05

russkie_za_sverjenie: Да,не вышло у комиссарских внуков стать дворянством
Англосаксы,гады,обратно на скотный двор выгнали

monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:23

midnightblues: у вороватого дерьмократического быдла, да, не вышло...

Слышится в Лондоне срач.
Кто-то падает с крыши.
И кто? Об асфальт "чичварч!"
Только мы и услышим...))

midnightblues 17 марта 2018 | 11:32

monterado_ancona_marche: Да-деткам единороссов теперь не позавидуешь
дерьмократам этим

shlevet 17 марта 2018 | 11:09

russkie_za_sverjenie: А в чем класс то?
В том, что капитализм с частной неприкосновенной собственностью оказался пшиком, ширмой за которой при желании делаются любые делишки?
Ну так это в очередной раз показывает их лицемерный образ западной жизни

mavreh 17 марта 2018 | 11:41

russkie_za_sverjenie: как бы олигархи их не тряхнули.
Обрушат им фунт за час. Что тогда начнётся?

romashka__ 17 марта 2018 | 10:38

Репутация России в мире хуже не бывает. Но власть не понимает своей ответственности, а люди оболванены зомбоящиком. ПОЗОРИЩЕ.

makcmakc 17 марта 2018 | 10:58

romashka__: а ты оболванен зомби- эхом.

putin_itogy 17 марта 2018 | 11:23

makcmakc:
А я кем:
https://www.youtube.com/watch?v=O5hBIEDoaTA

shlevet 17 марта 2018 | 11:11

romashka__: //Репутация России в мире хуже не бывает....//
Как же любят наши неравнодушные говорить от имени всего мира.
А что был мировой референдум по этому вопросу?

davi__koloradov 17 марта 2018 | 10:41

Посол Великобритании ответил Наркомату Иносранных Дел - "фак оф".

vitfom 17 марта 2018 | 10:52

А что втихаря? За бабло в англицкой юрисдикции боязно? По телеку то раструбят об уничтожительном возмездии, например о бомбежке Лондона.

a_111111 17 марта 2018 | 10:53

Увы, современные политики все больше мне напоминают наперсточников... Джонсон, Трамп, Порошенко. Обидно другое, даже в конкурсе наперсточников наша страна на последнем месте...

stebinmaku 17 марта 2018 | 10:53

"..будет доведено ответные меры"
- - -
Велик могучим русский языка!

makcmakc 17 марта 2018 | 11:11

stebinmaku: для эха нормально

alalrom 17 марта 2018 | 10:56

А также передадут образцы газа убившего сотни россиян в "Нордосте"

georgij65 17 марта 2018 | 11:00

Вызов в субботу посла Великобритании в МИД России - это знаковое событие. Решение России покажет ее позицию и место в этом мире. До этого была одна болтовня.

aluksejsilver 17 марта 2018 | 11:04

Кто такой Сергей Скрипаль, отставной жирный шпион живущий на пенсии в городке в 140 километрах от Лондона, чтобы наш лидер лично руки о него пачкал ? Эти туповатые старые ребята и девушки с Downing Street не соображают какую колоссальную власть имеет российский лидер, как можно предположить что он помнит о Скрипале вообще? Россия вообще могла оставить его в лагере до 2017 года.... Никому он в России не нужен и неинтересен, и злости против урода, попавшегося на предательстве Родины, мы не имеем. Жалкий паразит, слизистое существо,зачем нам его прихлопывать. Вообще с Англией нужно разорвать дип. отношения, они даже хуже пиндосов.

perevozchik62 17 марта 2018 | 11:05

Сейчас объявят санкции Великобритании и отберут карточку Сбербанка у посла.

alex110 17 марта 2018 | 11:13

perevozchik62: Думаете,кроме карточки и отобрать нечего?))))Я понимаю конечно,что бриты,совсем опупели,от шальных русских денег.Вот их то и стоит отобрать.

victtim 17 марта 2018 | 11:15

Чтобы вручить Звезду Героя России.

jedong 17 марта 2018 | 11:24

пусть противогаз прихватит, и чай в миде не пьет ...

irinakingsize1 17 марта 2018 | 11:27

Пишут, что кони выслали тоже 23 британских дипломата. А как ноздри раздували!

monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:30

irinakingsize1: + закрыто консульство в Питере
+ закрыт Британский совет
Обтекайте...))

makeda 17 марта 2018 | 11:28

Товарищи! Россия должна отвечать очень жёстко,так чтобы эти ответы были чувствительны для Британии. Надо всегда помнить,что против России ведёт настоящую войну самая могущественная из когда-либо существовавших на планете держав-это Англо-Американская двойная мировая держава. Двойная,потому что у неё две головы-Британская и Американская. Поэтому как у дракона победить её можно только срубив две головы. Россия должна это сделать иначе этот дракон проглотит Россию

benin_papa__ 17 марта 2018 | 11:31

Зеркально ответить никак не получится.
Если выслать британских дипломатов из РФ, то они смогут продолжить работу в цивилизованных странах.
А вот высланных из Великобритании советских дипломатов в любую иную страну ЕС и НАТО уже никогда не пустят.

monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:33

benin_papa__: им и в Сингапуре будет неплохо)))

mavreh 17 марта 2018 | 11:45

Всё движется к большой войне.
Обстановка в Европе накалена до предела.
Здесь и проблемы с мигрантами, и очередной кризис, и эти русские..
Всё напоминает начало 1-й мировой, когда из-за какого-то чокнутого фанатика, пристрелившего какого-то липкого придурка голубых кровей - погибли десятки миллионов...
В Африку надо отсюда сваливать.

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