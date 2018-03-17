Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в российский МИД

Как сообщает ТАСС до сведения посла будет доведено ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Лондона.

Напомню, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.