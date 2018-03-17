10:31, 17 марта 2018
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в российский МИД
Как сообщает ТАСС до сведения посла будет доведено ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Лондона.
Напомню, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии34
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russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 10:34
Слышали новость? Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увидеть аресты собственности российских олигархов в Лондоне.
Класс!!!!
Тряхнут олигархов - путинские кошельки!!!))))))))))))))
tttyyy 17 марта 2018 | 10:37
russkie_za_sverjenie: россказни для бедных.
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 10:38
russkie_za_sverjenie: джонсон - жертва газа "дурачок" :)
kottigr1 17 марта 2018 | 11:06
liberal_vulgaris: Сразу показать "кузькину мать" Лондону не успели.. Мультик, где "не имеющие аналогов российские ракеты на ядерной тяге" накрывают Лондон, ещё не успели нарисовать..
alex110 17 марта 2018 | 11:04
russkie_za_sverjenie: Совсем дурачек?Путинские кошельки в России.А там-гордость дерьмократов)))Пусть трясут.
irinakingsize1 17 марта 2018 | 11:25
alex110: Щас Абрамович сильно удивился, что он,оказывается, демократ. А у Усманова выпали из рта его привычные 125 грамм хлебушка
alex110 17 марта 2018 | 11:29
irinakingsize1: Уж точно не Путинские дружки.Так,воришки,которые смогли откупиться .Пусть и их трясут
midnightblues 17 марта 2018 | 11:05
russkie_za_sverjenie: Да,не вышло у комиссарских внуков стать дворянством
Англосаксы,гады,обратно на скотный двор выгнали
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:23
midnightblues: у вороватого дерьмократического быдла, да, не вышло...
Слышится в Лондоне срач.
Кто-то падает с крыши.
И кто? Об асфальт "чичварч!"
Только мы и услышим...))
midnightblues 17 марта 2018 | 11:32
monterado_ancona_marche: Да-деткам единороссов теперь не позавидуешь
дерьмократам этим
shlevet 17 марта 2018 | 11:09
russkie_za_sverjenie: А в чем класс то?
В том, что капитализм с частной неприкосновенной собственностью оказался пшиком, ширмой за которой при желании делаются любые делишки?
Ну так это в очередной раз показывает их лицемерный образ западной жизни
mavreh 17 марта 2018 | 11:41
russkie_za_sverjenie: как бы олигархи их не тряхнули.
Обрушат им фунт за час. Что тогда начнётся?
romashka__ 17 марта 2018 | 10:38
Репутация России в мире хуже не бывает. Но власть не понимает своей ответственности, а люди оболванены зомбоящиком. ПОЗОРИЩЕ.
makcmakc 17 марта 2018 | 10:58
romashka__: а ты оболванен зомби- эхом.
putin_itogy 17 марта 2018 | 11:23
makcmakc:
А я кем:
https://www.youtube.com/watch?v=O5hBIEDoaTA
shlevet 17 марта 2018 | 11:11
romashka__: //Репутация России в мире хуже не бывает....//
Как же любят наши неравнодушные говорить от имени всего мира.
А что был мировой референдум по этому вопросу?
davi__koloradov 17 марта 2018 | 10:41
Посол Великобритании ответил Наркомату Иносранных Дел - "фак оф".
vitfom 17 марта 2018 | 10:52
А что втихаря? За бабло в англицкой юрисдикции боязно? По телеку то раструбят об уничтожительном возмездии, например о бомбежке Лондона.
a_111111 17 марта 2018 | 10:53
Увы, современные политики все больше мне напоминают наперсточников... Джонсон, Трамп, Порошенко. Обидно другое, даже в конкурсе наперсточников наша страна на последнем месте...
stebinmaku 17 марта 2018 | 10:53
"..будет доведено ответные меры"
- - -
Велик могучим русский языка!
makcmakc 17 марта 2018 | 11:11
stebinmaku: для эха нормально
alalrom 17 марта 2018 | 10:56
А также передадут образцы газа убившего сотни россиян в "Нордосте"
georgij65 17 марта 2018 | 11:00
Вызов в субботу посла Великобритании в МИД России - это знаковое событие. Решение России покажет ее позицию и место в этом мире. До этого была одна болтовня.
aluksejsilver 17 марта 2018 | 11:04
Кто такой Сергей Скрипаль, отставной жирный шпион живущий на пенсии в городке в 140 километрах от Лондона, чтобы наш лидер лично руки о него пачкал ? Эти туповатые старые ребята и девушки с Downing Street не соображают какую колоссальную власть имеет российский лидер, как можно предположить что он помнит о Скрипале вообще? Россия вообще могла оставить его в лагере до 2017 года.... Никому он в России не нужен и неинтересен, и злости против урода, попавшегося на предательстве Родины, мы не имеем. Жалкий паразит, слизистое существо,зачем нам его прихлопывать. Вообще с Англией нужно разорвать дип. отношения, они даже хуже пиндосов.
perevozchik62 17 марта 2018 | 11:05
Сейчас объявят санкции Великобритании и отберут карточку Сбербанка у посла.
alex110 17 марта 2018 | 11:13
perevozchik62: Думаете,кроме карточки и отобрать нечего?))))Я понимаю конечно,что бриты,совсем опупели,от шальных русских денег.Вот их то и стоит отобрать.
victtim 17 марта 2018 | 11:15
Чтобы вручить Звезду Героя России.
jedong 17 марта 2018 | 11:24
пусть противогаз прихватит, и чай в миде не пьет ...
irinakingsize1 17 марта 2018 | 11:27
Пишут, что кони выслали тоже 23 британских дипломата. А как ноздри раздували!
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:30
irinakingsize1: + закрыто консульство в Питере
+ закрыт Британский совет
Обтекайте...))
makeda 17 марта 2018 | 11:28
Товарищи! Россия должна отвечать очень жёстко,так чтобы эти ответы были чувствительны для Британии. Надо всегда помнить,что против России ведёт настоящую войну самая могущественная из когда-либо существовавших на планете держав-это Англо-Американская двойная мировая держава. Двойная,потому что у неё две головы-Британская и Американская. Поэтому как у дракона победить её можно только срубив две головы. Россия должна это сделать иначе этот дракон проглотит Россию
benin_papa__ 17 марта 2018 | 11:31
Зеркально ответить никак не получится.
Если выслать британских дипломатов из РФ, то они смогут продолжить работу в цивилизованных странах.
А вот высланных из Великобритании советских дипломатов в любую иную страну ЕС и НАТО уже никогда не пустят.
monterado_ancona_marche 17 марта 2018 | 11:33
benin_papa__: им и в Сингапуре будет неплохо)))
mavreh 17 марта 2018 | 11:45
Всё движется к большой войне.
Обстановка в Европе накалена до предела.
Здесь и проблемы с мигрантами, и очередной кризис, и эти русские..
Всё напоминает начало 1-й мировой, когда из-за какого-то чокнутого фанатика, пристрелившего какого-то липкого придурка голубых кровей - погибли десятки миллионов...
В Африку надо отсюда сваливать.