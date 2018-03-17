10:31, 17 марта 2018
В России никогда не было никакой программы под кодовым названием «Новичок»
Об этом «Интерфаксу» заявил постпред России при организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он напомнил, что в 1992 году президент Ельцин «свернул все работы, исследования. Производство химического оружия было застопорено. В прошлом году Россия завершила уничтожение всех запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО.» Шульгин утверждает, что никакого химического оружия у России не осталось, поэтому «все обвинения британцев – это не по нашему адресу». По мнению постпреда, вещество, которым был отравлен Сергей Скрипал, было произведено в лабораториях США или Великобритании.
Комментарии37
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russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 10:36
Во-первых, мы пока не знаем какое там ОВ.
Во-вторых, мы никогда не разрабатывали это ОВ.
В-третьих, мы никогда не применяли его.
В-четвертых, докажите, что это мы.
В-пятых, мы этим ОВ будем травить всех предателей.
romashka__ 17 марта 2018 | 10:42
Ихтамнет?
vasilevich58 17 марта 2018 | 10:50
Ни дня без строчки,
Ни строчки без вранья!
Путинская Россия!
pyfrjvsqfldjrfn 17 марта 2018 | 10:52
Это всё придумал Черчилль в 18-м году...
sergeev67 17 марта 2018 | 10:58
Ну что, поверим на слово? Еще разок!
alexandro_1961 17 марта 2018 | 10:52
Петросян, блин. "Дорогие зрители, вы, конечно, будете смеяться, но бедная Россия опять ни в чем не виновата".
pro_hanov 17 марта 2018 | 11:00
alexandro_1961: Шульгина ведь формально прав: в России не было такой программы. Она была в Советском Союзе.
alexandro_1961 17 марта 2018 | 11:17
pro_hanov: Дунь, я никогда не изменял тебе с чужой женой! И формально прав - Машка не замужем.
kriemsdik 17 марта 2018 | 10:42
russkie_za_sverjenie: И вообще трупы были уже не свежие.
cattt 17 марта 2018 | 10:49
Что же тогда было уничтожено в Шиханах?
michael_golubchik 17 марта 2018 | 11:04
cattt: Кстати вонища в этом треугольнике около Шихан в городах Стерлитамак, Салават круглоготично стоит страшная, особенно при подъезде к Салавату. Нефтехимия.
alexandr_l 17 марта 2018 | 11:03
russkie_za_sverjenie:
Во-первых, я этот горшок не брала
Во-вторых, когда брала, он уже был треснутый
В-третьих, когда вернула, он был целый
detul 17 марта 2018 | 11:13
russkie_za_sverjenie: А с чего это Вы взяли, что США будут с нами делиться этим ОВ ??? Или Вы полагаете, что мы у них купим партию?
apolosha 17 марта 2018 | 10:37
Да уже никто не верит этим объяснениям..
alexandro_1961 17 марта 2018 | 10:39
И никаких секретных протоколов с Гитлером СССР никогда не подписывал. А южнокорейский "боинг" в 1983 году ушел в сторону моря и вообще он выполнял шпионскую миссию. Сколько раз мы всё это и многое подобное слышали...
alex110 17 марта 2018 | 11:17
alexandro_1961: А до этого Англия не заключала договоров с Гитлером?И Польша?И США до 42 года Гитлеру деньгами не помогала?И пробирками не трясли?И бомбами ядерными по Японии не кидали?И двойные-тройные стандарты не вводили?И порядок в Южной Америке давно наведен?В Афгане-наркота не растет?Сколько раз мы подобное слышали....)))))
alexandro_1961 17 марта 2018 | 11:30
alex110: detul: О, защитнички подтянулись. А насчет ядерных бомб по вражеской Японии молчали бы в тряпочку. Маршал Победы Г.К.Жуков в 1954 году под Тоцком дуру в несколько Хиросим вывалил на своих соотечественников - 25 000 военнослужащих и до кучи еще 10 000 мирных людей.
detul 17 марта 2018 | 11:21
alexandro_1961: Ну так это же мировой тренд. Мы сбили атакующий истребитель, а в пробирке жуткое ОВ .... И какой Мюнхенский сговор !!! "Я принес мир нашему поколению" (с) .... Или российская власть не такая, она другая ???
chubuk 17 марта 2018 | 10:39
Химический Али - химический Путин.
ugiazov 17 марта 2018 | 10:45
Программы нет, а отрава есть. Чудеса!
pyfrjvsqfldjrfn 17 марта 2018 | 10:55
ugiazov: Ну, да, это программа "жопа" - жопа есть, а слова нет.
vserg 17 марта 2018 | 10:51
У нас так принято: чуть что - полная несознанка.
И вообще, настамнет, всевыврете, хрендокажете!
А никто и доказывать не будет, всем всё ясно.
Это называется репутационная катастрофа.
viktorova 17 марта 2018 | 10:54
Если это не Россия отправила Скрипаля, то должно быть подобное заявление:
Россия гуманитарное государство. Мы предателей не ликвидируем.
Если есть желающие перебежать - перебегайте и не волнуйтесь, Мы своих не держим.
Да у нас и ОВ нет - ВАС травить нечем.
Тогда точно будет понятно, что Россия не причастна.
alalrom 17 марта 2018 | 10:59
А сотни россиян погибших в "Нордосте" сами себя отравили попкорном.
До чего же власть омерзительна во всём
ostanovka 17 марта 2018 | 11:01
И где рашка себе таких колерованных постпредов выискивает?
Что один, как на днях из зоны вышел, "в глаза мне сматреть!!", что другой не знаком с темой по которой он постпред.
А тут ещё песков неизвестно кем заказанную пургу метёт.
Галера пошла вразнос.
kraem_or 17 марта 2018 | 11:03
Конечно, на росии навсегда программа "Старичок".
chubuk 17 марта 2018 | 11:04
Отравления получившие широкую огласку: Хатабб, Кивилиди, Щекочихин, Ющенко, Политковская, Кара-Мурза мл., Литвиненко, Скрипаль . Норд-Ост.
ly4_sveta 17 марта 2018 | 11:10
Оказывается... Через пару-тройку дней...
Заврались... Вранье стало национальной идеей.
Врать всегда, врать везде до дней последних донца,
врать и никаких гвоздей - вот лозунг мой и Солнца
(в смысле Вождя), перефразируя Маяковского.
Так как вождь - патологический лжец, что и было
разоблачено, в свое время, одним умным человеком.
serjo1977 17 марта 2018 | 11:11
В России никогда не было никакой программы под кодовым названием «Новичок»
===
Конечно не было! Программа называлась АБВ-123...
kondrakr 17 марта 2018 | 11:12
Российские спецслужбы специально хвалились тем, как в 2002 году ядом, идентичным по характеру воздействия и токсичности с примененным в Солсбери, был отравлен Хаттаб. Глупо сейчас отрицать то, чем раньше хвастались. Как дети пятилетние.
klukvik 17 марта 2018 | 11:13
Почему молчит Леонтьев, когда такая тема?
piterjanis 17 марта 2018 | 11:16
о как свидомые и эмигранты всполошились,они-то знают правду.
serjo1977 17 марта 2018 | 11:23
piterjanis: Правда заключается в том, что путинская Россия - террористическое государство.
sklar39 17 марта 2018 | 11:28
Необходимо срочно допросить летчика Волошина.
commeilfaut 17 марта 2018 | 11:31
Не, уже отнекиваться бесполезно, товарищи пост -преды или за-преды, или, как вас там теперь назывыать...
volkov_25 17 марта 2018 | 11:45
Ну и славненько. Теперь все нормально будет все оживут и будут счастливы.
comanchero 17 марта 2018 | 11:49
Ю а уэлкам в наш кружок!
Кем ты будешь "новичок"?
Я ни гей, ни 3.14дарас,
Я простой российский газ!