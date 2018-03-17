В России никогда не было никакой программы под кодовым названием «Новичок»

Об этом «Интерфаксу» заявил постпред России при организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он напомнил, что в 1992 году президент Ельцин «свернул все работы, исследования. Производство химического оружия было застопорено. В прошлом году Россия завершила уничтожение всех запасов химического оружия, и этот процесс официально заверен ОЗХО.» Шульгин утверждает, что никакого химического оружия у России не осталось, поэтому «все обвинения британцев – это не по нашему адресу». По мнению постпреда, вещество, которым был отравлен Сергей Скрипал, было произведено в лабораториях США или Великобритании.