Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на второй пятилетний срок
Такое решение единогласно приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей.
Си Цзиньпин, который уже руководит Китаем пять лет, в должности председателя республики и главы центрального военного совета страны пробудет как минимум до 2023 года. Впрочем, и это не предел: в начале марта парламент КНР одобрил поправку в конституцию, согласно которой срок правления руководителя страны может и не ограничиваться двумя пятилетними периодами. Так что покинет Си Цзиньпин свой пост в 2023 году или нет — пока что большой вопрос. На пост вице-председателя КНР, по итогам сессии народных представителей, назначен Ван Цишань — в прошлом секретарь главного антикоррупционного органа компартии Китая, чиновника называют правой рукой Си Цзиньпина в борьбе с коррупцией. Председателя КНР с переизбранием уже поздравил Владимир Путин — российский президент назвал это решение народных представителей свидетельством высокого авторитета китайского лидера. Путин выразил надежду на укрепление отношений между Москвой и Пекином.
В китайской политике Си Цзиньпин уже почти 40 лет: чиновник занимал партийные должности сначала на местном уровне, затем возглавил одну из провинций, после чего избран членом политбюро.
Комментарии3
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ugiazov 17 марта 2018 | 10:20
Не перевелись в Китае маоцзедуны.
vikwlad 17 марта 2018 | 10:31
"российский президент назвал это решение народных представителей свидетельством высокого авторитета китайского лидера."
18 марта Путин снова себя переназначит президентом и все подхалимы и пропагандоны будут хором орать, что это свидетельство высокого авторитета российского лидера.
alo0000 17 марта 2018 | 10:25
40 лет на партийной работе - всем руководил и ни за что не отвечал.