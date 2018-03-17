Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на второй пятилетний срок

Такое решение единогласно приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

Си Цзиньпин, который уже руководит Китаем пять лет, в должности председателя республики и главы центрального военного совета страны пробудет как минимум до 2023 года. Впрочем, и это не предел: в начале марта парламент КНР одобрил поправку в конституцию, согласно которой срок правления руководителя страны может и не ограничиваться двумя пятилетними периодами. Так что покинет Си Цзиньпин свой пост в 2023 году или нет — пока что большой вопрос. На пост вице-председателя КНР, по итогам сессии народных представителей, назначен Ван Цишань — в прошлом секретарь главного антикоррупционного органа компартии Китая, чиновника называют правой рукой Си Цзиньпина в борьбе с коррупцией. Председателя КНР с переизбранием уже поздравил Владимир Путин — российский президент назвал это решение народных представителей свидетельством высокого авторитета китайского лидера. Путин выразил надежду на укрепление отношений между Москвой и Пекином.

В китайской политике Си Цзиньпин уже почти 40 лет: чиновник занимал партийные должности сначала на местном уровне, затем возглавил одну из провинций, после чего избран членом политбюро.