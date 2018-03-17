10:05, 17 марта 2018
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в субботу в МИД РФ
Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.
«В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании», — отметили в министерстве,
не приведя других подробностей. Как ожидается, до сведения посла будут доведены
ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы
отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 17 марта 2018 | 10:08
кокс завезли в мид.
russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 10:13
nikitin43: Слышали новость? Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увидеть аресты собственности российских олигархов в Лондоне.
Класс!!!!
Тряхнут олигархов - путинские кошельки!!!))))))))))))))
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 10:10
Интересно, сотрудники наркомата в субботу интенсивнее нюхают кокс, чем в будние дни?
olegleon 17 марта 2018 | 10:13
бедный посол. страдает ни за что. кто-то устроил провокацию, у премьер-министра Британии истерика, а все шишки на посла
metlag 17 марта 2018 | 10:22
olegleon: Посол сказал, что ему сегодня недосуг и теперь в МИДе пригорюнились и думают зачем они в выходной на работу перлись?
andy116k 17 марта 2018 | 10:25
metlag: Как-то натужно. По обязанности, наверное?
metslag 17 марта 2018 | 10:53
andy116k: Нет, я понимаю, конечно, что им приказали.
olegleon 17 марта 2018 | 10:57
metlag: если такое скажет посол, то поедет домой
ugiazov 17 марта 2018 | 10:15
Посол Великобритании трясётся от страха? Или ему смешно смотреть на мидовцев?
alo0000 17 марта 2018 | 10:23
Россия выручает от продажи газа в Европу чуть более двух триллионов р, а со своих граждан государство собирает около триллиона НЕналоговых платежей. Вот наш "ответ лорду Керзону!"
andy116k 17 марта 2018 | 10:29
alo0000: "государство собирает около триллиона НЕналоговых платежей"
Это с каких граждан? Я, например, кроме НДФЛ ничего не плачу. А нет, соврал! Права менял - 1400 рублей госпошлины. Видимо, так триллион и набрали.
nersesov 17 марта 2018 | 10:33
andy116k: а при каждой покупке в магазине вы ндс разве не платите?))
alo0000 17 марта 2018 | 10:38
nersesov: НДС, это - налог.
alo0000 17 марта 2018 | 10:36
andy116k: Сборы на капремонт, сборы по Платоу, включенные в стоимость всех товаров.........
ivan127_4 17 марта 2018 | 10:24
Захарова: Если Британия хоть пальцем тронет RT, британские СМИ вышлют из России
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 10:29
ivan127_4: Альбац уже изучает швабры с толкушками для говна - ей это пригодится в Европе при чистке сортиров.
ugiazov 17 марта 2018 | 10:36
ivan127_4: Это вам в РТ сказали?
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 10:27
23 мелкобриташки под жопу пинком из России!!!!))) Пускай у себя в мелкобриташке сортиры драят!!!!!)))))
apolosha 17 марта 2018 | 10:29
Не видать им больше Ильича в мавзолее!