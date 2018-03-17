Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в субботу в МИД РФ

Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

«В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании», — отметили в министерстве,

не приведя других подробностей. Как ожидается, до сведения посла будут доведены

ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы

отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.