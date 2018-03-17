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10:05, 17 марта 2018

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу вызван в субботу в МИД РФ

Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.
«В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании», — отметили в министерстве,
не приведя других подробностей. Как ожидается, до сведения посла будут доведены
ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы 
отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Комментарии

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nikitin43 17 марта 2018 | 10:08

кокс завезли в мид.

russkie_za_sverjenie 17 марта 2018 | 10:13

nikitin43: Слышали новость? Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увидеть аресты собственности российских олигархов в Лондоне.
Класс!!!!
Тряхнут олигархов - путинские кошельки!!!))))))))))))))

mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 10:10


Интересно, сотрудники наркомата в субботу интенсивнее нюхают кокс, чем в будние дни?

olegleon 17 марта 2018 | 10:13

бедный посол. страдает ни за что. кто-то устроил провокацию, у премьер-министра Британии истерика, а все шишки на посла

metlag 17 марта 2018 | 10:22

olegleon: Посол сказал, что ему сегодня недосуг и теперь в МИДе пригорюнились и думают зачем они в выходной на работу перлись?

andy116k 17 марта 2018 | 10:25

metlag: Как-то натужно. По обязанности, наверное?

metslag 17 марта 2018 | 10:53

andy116k: Нет, я понимаю, конечно, что им приказали.

olegleon 17 марта 2018 | 10:57

metlag: если такое скажет посол, то поедет домой

ugiazov 17 марта 2018 | 10:15

Посол Великобритании трясётся от страха? Или ему смешно смотреть на мидовцев?

alo0000 17 марта 2018 | 10:23

Россия выручает от продажи газа в Европу чуть более двух триллионов р, а со своих граждан государство собирает около триллиона НЕналоговых платежей. Вот наш "ответ лорду Керзону!"

andy116k 17 марта 2018 | 10:29

alo0000: "государство собирает около триллиона НЕналоговых платежей"
Это с каких граждан? Я, например, кроме НДФЛ ничего не плачу. А нет, соврал! Права менял - 1400 рублей госпошлины. Видимо, так триллион и набрали.

nersesov 17 марта 2018 | 10:33

andy116k: а при каждой покупке в магазине вы ндс разве не платите?))

alo0000 17 марта 2018 | 10:38

nersesov: НДС, это - налог.

alo0000 17 марта 2018 | 10:36

andy116k: Сборы на капремонт, сборы по Платоу, включенные в стоимость всех товаров.........

ivan127_4 17 марта 2018 | 10:24

Захарова: Если Британия хоть пальцем тронет RT, британские СМИ вышлют из России

tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 10:29

ivan127_4: Альбац уже изучает швабры с толкушками для говна - ей это пригодится в Европе при чистке сортиров.

ugiazov 17 марта 2018 | 10:36

ivan127_4: Это вам в РТ сказали?

tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 10:27

23 мелкобриташки под жопу пинком из России!!!!))) Пускай у себя в мелкобриташке сортиры драят!!!!!)))))

apolosha 17 марта 2018 | 10:29

Не видать им больше Ильича в мавзолее!

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