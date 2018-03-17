Бизнесмена Николая Глушкова, умершего в Лондоне, могли задушить собачьим поводком
Происшествие расследуется по статье убийство.
Тело бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского нашли в доме Глушкова на окраине британской столицы 12 марта. По данным МВД, смерть наступила от сдавливания шеи.
Полиция обратила внимание, что это происшествие не связано с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В причастности к этому обвиняют Россию. Источники газеты Independent говорят, что соратник российского олигарха был задушен поводком. Бывший зять Березовского Егор Шуппе в интервью BBC назвал смерть Глушкова странной.
В Британии Глушков получил политическое убежище. На родине он был заочно приговорен к тюремному сроку за хищение средств «Аэрофлота». Сам Глушков входил в руководство авиакомпании.
Расследованием его убийства и отравлением дочери Скрипаля Юлии с пятницы занимается российский Следственный комитет.
Комментарии36
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olegleon 17 марта 2018 | 10:06
а вот это откровенный намёк на "умер как собака"
nelibermot17 17 марта 2018 | 10:09
Какая интересная часть биографии. Похоже в доме устраивали содомитские гейские ролевые игры, слегка переборщили (как это часто бывает у данной публики) но виноват всё равно конечно будет Путин ))
"Жил в Лондоне. По версии Петра Авена, «уехал в Англию и вышел замуж. Живёт там с мужчиной»." (о Глушкове)
nikitin43 17 марта 2018 | 10:10
nelibermot17оне же и детей одевая в костюм путена :насиловали .
stebinmaku 17 марта 2018 | 10:10
Печальный финал ролевой секс-игры..
haldey 17 марта 2018 | 10:16
stebinmaku: Пи...синг с элементами зоофильства))) Нет границ у "совершенства" западной демократии))) А иголки кактуса в ..., ну сами понимаете, не нашли?
com30 17 марта 2018 | 10:28
haldey:
//Пи...синг с элементами зоофильства))) Нет границ у "совершенства" западной демократии//
А причем здесь демократия?
Что англичане должны не пускать к себе всех русских пи...? Ведь все русские в разной степени такие, кто на голову кто на жо...
tttyyy 17 марта 2018 | 10:28
nelibermot17: так у него же ещё и спид был.
aleksandr39 17 марта 2018 | 10:12
olegleon: Может намек что поводок от лабрадора Кони ???
olegleon 17 марта 2018 | 10:17
aleksandr39: не подсказывайте британцам )))
- ну что будем делать? и это на русских повесим?
- госпожа премьер-министр, может уже хватит, а то скоро "спалимся"?
- нет, ещё пару-тройку трупов надо повесить на Россию за то, что они ЧМ по футболу у нас отняли
commeilfaut 17 марта 2018 | 11:37
olegleon: А. скажите, кроме русских, русские кому еще в Англии нужны?
olegleon 17 марта 2018 | 11:53
commeilfaut: британцам, которые работают на русских в Британии.
британцам, которые работают на фирмах, которые принадлежат русским.
британцам, которые используют русские инвестиции в британском банковском секторе.
pablo_moderator 17 марта 2018 | 10:18
aleksandr39:
а какой у него бизнес был ?
с нуля начал, варёнки в гараже варил , или новые лекарства разрабатывал ?
кто он ?
tttyyy 17 марта 2018 | 10:30
pablo_moderator: в компании с Березовским сначала разворовывали АвтоВаз, а потом Аэрофлот.
oleg_kievlyanin 17 марта 2018 | 10:40
pablo_moderator: //
а какой у него бизнес был ?
с нуля начал, варёнки в гараже варил , или новые лекарства разрабатывал ? //
Возможно именно новые, и название возможно у них соответствующее: "новичок".
savushkinskiy_troll 17 марта 2018 | 10:08
Скоро всех бомжей, умерших в подворотнях на Россию повесят
tour 17 марта 2018 | 10:35
savushkinskiy_troll: -/Скоро всех бомжей, умерших в подворотнях на Россию повесят /
Нам бы одного хватило - питерского!
com30 17 марта 2018 | 10:35
savushkinskiy_troll:
Скоро.
На ЧМ, головами бомжей вместо мячей нацлидер предложит футболять.
У него окружение веселое, наверняка сами уже так в футбол играли.
Ведь он наверняка и после 18 марта останется, с еще более больной головой начнет рулить следующие 6-12-24 года.
Запасайся попкорном, главное сам не очутись среди бомжей, мало ли что...
Страна беднеет не по дням а по часам, армия нищих и бомжей разрастается.
mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 10:08
Не важно чем, а важно кто задушил.
Лубянские убийцы должны ответить за свои преступления.
budweiser23 17 марта 2018 | 10:09
Скромные подарки фюреру ко дню инаугурации от многочисленных друзей клептократии...
detul 17 марта 2018 | 10:11
budweiser23: Клептократы давят клептократов. .. Это и есть настоящая демократия.
com30 17 марта 2018 | 10:37
budweiser23:
Действительно, выглядит как подарки хану, голова врага на подносе.
Ордынские замашки крепко засели в менталитете.
tremens_delirium 17 марта 2018 | 10:21
На очереди.
Хиллари Клинтон получила травму, когда поскользнулась в ванной индийского отеля
Масло Аннушка, видимо, использовала пальмовое, сэкономив на подсолнечном.
iwan_feodorovich 17 марта 2018 | 10:37
tremens_delirium: Скажите Чичваркину, чтоб в ванную без телохранителя не заходил.
tremens_delirium 17 марта 2018 | 10:41
iwan_feodorovich:
Не так. Скажите Чичваркину, чтоб в ванную захватил то, что ему нравится, если не хочет собачий поводок..
ruutel____debil22 17 марта 2018 | 10:46
tremens_delirium: tremens_delirium: Даже я смогу сильно ей ("хуцпе") жизнь усложнить.
Себя сгубила маленькая птичка,
Большое захотев снести яичко. ;-)
Резюме: НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ, - НЕ МУЧАЙ ЖОПУ. ;-)
ХУЦПА.
tremens_delirium: я предлагаю свою помощь в борьбе с таким злом на сайте, как Хуцпа.
"мыслишки" жидовские вслух, БЕЗ ОБИД -
Так характерны для форумных ГНИД.;-)
Хотя:
...что у пархатых мОзги "жидковаты"-
известно со времён матриархата...
Хуцпа
Delirium Tremens себя возомнил "знатоком - программистом".
Недолго,конечно. Из-за ХУЦПЫ оказался он в месте ГОВНИСТОМ. ;-)
tremens_delirium: Уж уважьте туда тоже. Для стимула.
Дружкам - жидкам давай советы
Мо быть, ГОВНА заслужишь етим;-)
А шо, правда, шо в ПРИБАЛТИКЕ половина оставшегося гражданонаселения
ДЕБИЛЫ, как ТЫ?
Хуцпа ;-)
goshick: ну, чё? накликал урода уже?
БРАВО!
Гошейник, только Я далеко НЕ УРОД. Причём и ДУШОЙ и ТЕЛОМ Я довольно-таки ПРИВЛЕКАТЕЛЕН.Можно даже сказать - КРАСИВ и не просто красив, а МНОГОГРАННО КРАСИВ.
Только НЕ завидуй,пжста.;-)
tremens_delirium: Один шум, когда срёшь.
Понравилось tremens_deliriumу ходить "на СНОСЯХ".
Теперь БЕЗ ТРУСОВ поджидает ХУЦПУ он в кустах.;-)
Но,ТРАХАТЬ в ТУХЕСКУ жидка Я уже не хочу -
Подарю взамен Катьки МУ-МУ Швондерку - ХОХМАЧУ.
Слюшать будишь маму с папой и ХУЦПОЙ,
Спать и жрать спакойна будишь,дарагой.;-)
tremens_delirium: Наконец, и я удостоился собственной персональной Хуцпы.
Пока отсутствуют "Такавка" и СруньЯ",
Сойдёшь и ТЫ, поганая СВИНЬЯ.;-))
tremens_delirium мнил о СЕБЕ: он = УМНИК
НЕТ! Оказалось - штопанный Гумовий Нацюцюрник!*
Гумовий Нацюцюрник- у хохлов - резиновый ГАНДОН!
Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
vsehporvem 17 марта 2018 | 10:47
iwan_feodorovich: Ему уже в ванной семечки мерещатся поди! Сасцал ворюга.
ruutel____debil22 17 марта 2018 | 10:50
tremens_delirium: matros_koshkin__41: .... А может ему, (tremens_delirium) просто морду в очередной раз набить?....
Лучше просто : ЕБАЛО "НАЧИСТИТЬ" :-)
P.S.
Будет БЛИСТАТЬ!... хоть НЕ УМОМ,
Но блестящим, ДЕБИЛЬНЫМ МУРЛОМ! ;-)
Хуцпа.
=
putriot:... Он туп не от формы лица - носа...А...а от природы...
И от формы лица - носа - ТОЖЕ видно....
ИБО:
Хоть я и НЕ поклонник Ломброзо Чезаре,
Но, что "тременз" - ДЕБИЛ, написано на ХАРЕ! ;-)
Хуцпа.
=
tremens_delirium:...Сухари сушить не пора? Кой кому....
ДЕБИЛ иссушил всё своё же ГОВНО в КИЗЯКИ- СУХАРИ...
Увы, но бесплодные "мысли" к БЕЗУМСТВУ его привели...
Хуцпа
=
tremens_delirium:...побиты все Хуцпы...Такого ранее не припомню...
ДЕБИЛ, ты слишком мал и слишком ГЛУП...
И в жизни не встречал ещё больших ЗАЛУП! ;-)
Хуцпа
=
tremens_delirium:... Но бодрить Хуцпу уже удаётся...
ДЕБИЛ "delirium" "бодрить" ХУЦПУ пытался...
Увы, не получилось, от обиды...ОБОСРАЛСЯ!
=
goshick: ....вот как готово будет, так и гордись....
Скорее он изойдёт на ГОВНО и СДОХНЕТ.
чем получит повод "для гордости"... ;-)
=
matros_koshkin_041: .... Хупца - это я. ....
Здравствуй, Брат!
И я - ХУЦПА!
Пусть лучше у меня... сосёт...с ПРОГЛОТОМ !
Хуцпа младший ;-)
=
tremens_delirium: ...Уже и этот ник в обработке...
Хотя угрозы "tremens"а бывают АГРЕССИВНЫ,
Но результаты, как у ГОМИКА, - ПАССИВНЫ... :-)
Хуцпа младший.
=
matros_koshkin_041: ....из моего добровольно-вынужденного покаяния, что Хупца - это я.....
Здравствуй, "кровник"!
Здравствуй, мой молочный БРАТАН!!!
Успехов тебе!
Хуцпа.
=
glotov 17 марта 2018 | 10:22
Англичане занялись совершенным мародерством: убивают, присваивают имущество, и еще используют эти убийства в политических целях.
com30 17 марта 2018 | 10:24
Вот это обычное убийство, без излишнего выпендрежа. А то выпендривались своими возможностями, то пол Европы загадили Полонием 210, то пол ВБ "Новичком". Тут все по старинке и главное бескровно, не то что как при убийстве Вороненкова. Явно работал настоящий профессионал ФСБ. Кстати все отмечают, что почерк похож на убийство Березовского.
dmitry35 17 марта 2018 | 10:28
Спецслужбы Англии уже нашли в Москве собаку, на которой раньше был этот поводок, определили чемодан, в который этот поводок был помещён, нашли следы этого чемодана в самолёте, который приземлился в Лондоне. Явно "российский след".
vsehporvem 17 марта 2018 | 10:34
Ёлы-палы, мелкобриты офигели! Они же так всех наших беглых ворюг передушат!
komiccap_nkvd 17 марта 2018 | 10:35
квалификация британской полиции всё хуже. до Скрипаля этот Глушков считался просто умершим. а тут тщательней посмотрели. как можно было не заметить?
полиция Англии может только негров щемить, да взятки брать, а работу свою делать не хотят
oleg_kievlyanin 17 марта 2018 | 10:38
//могли задушить собачьим поводком//
Возможно, для отвлечения внимания и снятия напряжения в связи со смертью Скрипаля.
stakanoff 17 марта 2018 | 10:44
Чьей разработки поводок? Где санкции?
vitfom 17 марта 2018 | 10:56
Фух! Но если СК, то я спокоен!
koleg197 17 марта 2018 | 10:57
а что,шарфики закончились?