Бизнесмена Николая Глушкова, умершего в Лондоне, могли задушить собачьим поводком

Происшествие расследуется по статье убийство.

Тело бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского нашли в доме Глушкова на окраине британской столицы 12 марта. По данным МВД, смерть наступила от сдавливания шеи.

Полиция обратила внимание, что это происшествие не связано с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В причастности к этому обвиняют Россию. Источники газеты Independent говорят, что соратник российского олигарха был задушен поводком. Бывший зять Березовского Егор Шуппе в интервью BBC назвал смерть Глушкова странной.

В Британии Глушков получил политическое убежище. На родине он был заочно приговорен к тюремному сроку за хищение средств «Аэрофлота». Сам Глушков входил в руководство авиакомпании.

Расследованием его убийства и отравлением дочери Скрипаля Юлии с пятницы занимается российский Следственный комитет.