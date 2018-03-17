Рассказавшего о пытках антифашиста Виктора Филинкова перевели в следственный изолятор, который называют «пыточным»

Об этом сообщили представители ОНК Санкт-Петербурга и родные арестованного активиста.

Фигуранта так называемого «пензенского дела» перевели в СИЗО №6. Изолятор располагается в поселке Горелово Ленинградской области. Камеры на сто человек, много жалоб на «пресс-хаты». Жена Филинкова Александра рассказала «Медиазоне», что слышала об «очень плохих» условиях в этом изоляторе. По ее словам, ранее именно таким переводом мужу угрожали сотрудники ФСБ. Женщина полагает, что цель – деморализовать мужа и отрезать его от относительно комфортных условий пребывания в камере на двоих. Члены ОНК Ленобласти Александр Генненберг и Анна Оснач съездили в СИЗО-6 и сообщили, что Филинков пока находится в камере на 16 человек, следов побоев на нем нет, в понедельник его должны перевести из камеры карантина. О следственном изоляторе №6 ранее писала «Новая Газета». Издание отмечало, что СИЗО считается «одним из самых проблемных пенитенциарных заведений Ленобласти». Именно там в 2009 году шестеро высокопоставленных сотрудников петербургского УФСИН – замначальника самого изолятора и несколько заключенных — пытали и насиловали двоих беглецов, снимая это на видео. Тогда бывший глава местного УФСИН лишился должности, а его заместитель сел в тюрьму на семь лет.

Филинков был задержан в январе. Его обвинили в участии в «террористическом сообществе «Сеть». Молодой человек подробно рассказал об угрозах и пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ.