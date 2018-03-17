Рассказавшего о пытках антифашиста Виктора Филинкова перевели в следственный изолятор, который называют «пыточным»
Об этом сообщили представители ОНК Санкт-Петербурга и родные арестованного активиста.
Фигуранта так называемого «пензенского дела» перевели в СИЗО №6. Изолятор располагается в поселке Горелово Ленинградской области. Камеры на сто человек, много жалоб на «пресс-хаты». Жена Филинкова Александра рассказала «Медиазоне», что слышала об «очень плохих» условиях в этом изоляторе. По ее словам, ранее именно таким переводом мужу угрожали сотрудники ФСБ. Женщина полагает, что цель – деморализовать мужа и отрезать его от относительно комфортных условий пребывания в камере на двоих. Члены ОНК Ленобласти Александр Генненберг и Анна Оснач съездили в СИЗО-6 и сообщили, что Филинков пока находится в камере на 16 человек, следов побоев на нем нет, в понедельник его должны перевести из камеры карантина. О следственном изоляторе №6 ранее писала «Новая Газета». Издание отмечало, что СИЗО считается «одним из самых проблемных пенитенциарных заведений Ленобласти». Именно там в 2009 году шестеро высокопоставленных сотрудников петербургского УФСИН – замначальника самого изолятора и несколько заключенных — пытали и насиловали двоих беглецов, снимая это на видео. Тогда бывший глава местного УФСИН лишился должности, а его заместитель сел в тюрьму на семь лет.
Филинков был задержан в январе. Его обвинили в участии в «террористическом сообществе «Сеть». Молодой человек подробно рассказал об угрозах и пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 17 марта 2018 | 10:06
Если в обычных ростюрьмах бьют и пытают, то можно представить, что творится в специализированной пыточной тюрьме.
Чёртов гулаг!
akademik_ugarov_56 17 марта 2018 | 10:38
Необходимо наводить порядок в этой сфере.
Необходимо легализовать пытки в России и взять под строгий государственный контроль.
Этим должны заниматься специально обученные специалисты и под присмотром врачей.
serjo1977 17 марта 2018 | 11:16
akademik_ugarov_56: Желаю тебе стать первым "пациентом" этих "специалистов". Нет, не тебе. Твоему ребёнку.
com30 17 марта 2018 | 11:18
akademik_ugarov_56:
Зачем так тратится, нужно сразу обучать врачей-палачей, еще в институте обучать их сертифицированным пыткам, а для этого ввести соответствующий ГОСТ.
Тех студентов медвузов обучающихся на врачей-палачей кто закончил с красным дипломом направлять в специализированные пыточные ФСБ-НКВД, а тех у кого обычный диплом, тех направлять на работу в районные ментыловки. Ну а тех троечников кто еле закосил, так толком ничему и не научился, направлять костоломами в ЧВК Пригожина "Вагнера", будут там пленным ложками глаза выковыривать ради развлечения. Кстати и на выковыривание глаз нужно ввести соответствующий ГОСТ.
Без ГОСТа и диплома палача, это бардак а не государство.
akademik_ugarov_56 17 марта 2018 | 11:26
com30:
Если нам удастся провести закон о легализации, количество жертв от непрофессиональных действий правоохранителей резко сократится.
Мы спасём тысячи жизней.
Магницкий был бы жив.
her 17 марта 2018 | 10:06
Рассказавшего о пытках антифашиста Виктора Филинкова перевели в следственный изолятор, который называют «пыточным»
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Гыыы, а чем путинская власти лучше, чем власть фашистов?
olegleon 17 марта 2018 | 10:08
her: ну разве тем, что при нацистах ты бы и написать такого не посмел, а тут ты свободно и без боязни можешь в российском СМИ написать всё, что хочешь.
pavelmistery 17 марта 2018 | 10:26
olegleon: За комментарий тоже могут вызвать в полицию, правда мониторят в основном популярные соцсети и только страницы пользователей. Но если это будет продолжатся, то дойдет и до других сайтов...
olegleon 17 марта 2018 | 10:54
pavelmistery: "могут", "возможно", "дойдёт" .... но сейчас то он спокойно пишет и никто ему это не запрещает
kottigr1 17 марта 2018 | 11:00
olegleon: Просто путинойды не могут влиять на Интернет.. «бодливой корове бог рогов не даёт».. А вот сажают тех кто пишет, они уже вовсю..
cattt 17 марта 2018 | 10:32
olegleon: То ли еще будет, а портянка, сам пытать будешь, после пролонгации Пахана?
com30 17 марта 2018 | 11:29
olegleon:
Правильно, при коммунистах, российских империалистах и нацистах, в российских СМИ с боязнью или без, писать что думаешь не давали и не дадут.
Только вот интернет это больше чем СМИ, да и кто сказал что сайт ЭХО это российское СМИ?
Сервер расположен явно не в РФ.))
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 10:43
her: при фашистском режиме сажают за порванный портрет хохолбаши, а насильников и убийц из нацистских банд-батальонов отпускают на поруки коллективу :)
com30 17 марта 2018 | 11:22
her:
В РФ тот кто называет себя "антифа" еще не означает что он действительно антифашист, как правило при ближнем осмотре, оно оказывается красно-коричневым имперцем-нацистом сталинцем.
tks 17 марта 2018 | 10:10
Обыкновенный путизм.
ugiazov 17 марта 2018 | 10:18
Помнится чеченцы, убийцы Немцова жаловались в ЕСПЧ на плохое содержание в тюрьме. Им присудили компенсацию. Почему бы не повторить?
sbk 17 марта 2018 | 10:25
Теперь антифашистов в России принято пытать? Оригинально.
alalrom 17 марта 2018 | 10:26
Это ложь.
В тюрьмах не пытают.Это вам докажут все силовые министры.
В Чечне зинданов не было. Это вам докажет Герой России Кадыров
shlevet 17 марта 2018 | 10:55
//...следов побоев на нем нет...//
А в чем заключались эти пытки?
serjo1977 17 марта 2018 | 11:18
shlevet: А в чем заключались эти пытки?
===
Хочешь узнать? Мне кажется, у тебя будет такая возможность...
com30 17 марта 2018 | 11:08
"Антифашистский" кремль, арестованного антифашиста, перевел в фашистскую пыточную НКВД.
"Чудо" а не страна.
Все на выборы Путина!
Те кто еще не побывал в его пыточных, имеют шанс побывать в них за следующие 6 лет диктаторства!
Там реально продемонстрируют, что значит вставать с колен и на них становится.
Армейская дедовщина покажется пионерлагерем.
paracetomol 17 марта 2018 | 11:09
антифашиста в пыточную ? ! гитлер в аду банкет устроит с салютом , а дедам печалька , победа уже не та ....
fikus74 17 марта 2018 | 11:33
Ну раз в тюрьмах стали пытать, надо брать оружие в руки и свергать эту грёбаную власть. Так кто экстримист я или власть?
gregor 17 марта 2018 | 11:52
Рассказавшего о пытках антифашиста Виктора Филинкова перевели в следственный изолятор, который называют «пыточным»
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В России ,при режиме Путина ,антифашистам ,правозащитникам делать нечего .
Это не их время , это время противоположное ихнему мировоззрению.
Менталитет проявляется одобрямс большинством .
И это очень показательно ,к сожалению .
Напоминает 1933 год в германии .